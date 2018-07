James acaba con los rumores

Google Plus

Luego de su participación con la selección de Colombia en Rusia 2018, James Rodríguez se incorporó este jueves (26.07.2018) a la gira del club alemán por los Estados Unidos. El 10 cafetalero ofreció una rueda de prensa en Miami para hablar de su presente y su futuro con los bávaros.

Las primeras preguntas fueron sobre su continuidad en el equipo, ya que tras la llegada del nuevo entrenador Niko Kovac se hablaba su posible salida. "Sé que hay muchos rumores, pero estoy muy feliz en Múnich, ese es mi deseo y solo pienso en el Bayern.”

El jugador sudamericano hizo un balance de su primer año en la Bundesliga, donde su buen desempeño lo llevó a ser incluido en el once ideal de la temporada. "Cuando miro atrás a mi primer año en el Bayern estoy muy satisfecho. Este año quiero ganar más títulos y ser una gran ayuda para el equipo."

"Quiero ganar la Champions con el Bayern a toda costa" James Rodríguez

James Rodríguez disputó 23 partidos, en los cuales en 19 fue titular y jugó 1625 minutos; marcó siete goles y logró once asistencias, números que lo llevaron a formar parte del once ideal de la temporada. Sin embargo sabe que las metas del club no fueron alcanzadas (ganaron la liga y nada más), por ello se muestra ambicioso para el curso que esta por iniciar, especialmente en Liga de Campeones donde los equipos españoles han acaparado los títulos en los últimos años. "Tenemos una plantilla muy homogénea con la que todo es posible. Quiero ganar la Champions League con el Bayern a toda costa."

Foto: @FCBayern

Después de su duelo ante el Manchester City, el equipo alemán regresará a casa donde tendrá otro encuentro de preparación ante el Manchester United el 5 de agosto. Su temporada iniciará oficialmente una semana después, cuando se enfrenten al Eintracht Frankfurt en la Supercopa Alemana.