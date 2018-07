Dos zurdazos obligan a los penales en el Juve - Benfica

Google Plus

Juventus: Szczesny (Perin, min. 45); Cancelo (Benatia, min. 61), Caldara (Barzagli, min. 61), Chiellini (Rugani, min. 45), Beruatto (Alex Sandro, min. 45); Khedira (Fagioli, min. 61), Pjanic (Emre can, min. 45), Marchisio (Fernandes, min. 61); Bernardeschi (Clemenza, min. 72), Favilli (Beltrame, min. 61), Pereira (De Sciglio, min. 45).

El partido se disputó en el Red Bull Arena de Estados Unidos, casa de los New York Red Bulls, allí jugaban su segundo partido por la Internacional Champions Cup Benfica y Juventus. El conjunto italiano venía de vencer 2-0 al Bayer Munich con un doblete del joven delantero bianconero, Andrea Favilli. Por su parte, el equipo portugués venía de ganar en penales 4-3 al Dortmund, partido donde las águilas comenzaron perdiendo 0-2 y luego empataron gracias a las dianas alcanzadas por Almeida y Semedo.

Juventus se notó incómodo en el primer tiempo. Después de acabar los primeros 45 minutos, las estadísticas apuntaban a un 61% de posesión para el Benfica y tan solo un 39% para la Juventus. A pesar de ser un amistoso, la Vecchia Signora contaba en su once con jugadores como Pjanic, Khedira, Marchisio, Bernardeschi entre otros. Jugadores titulares y cruciales la temporada pasada, pero aún así, la Juve hizo un primer tiempo regular mientras que Benfica apostó más por irse adelante en la etapa inicial.

La zurda de Grimaldo para destrabar todo

Los dirigidos por Allegri salieron con una actitud diferente en el segundo tiempo. Los primeros 10 minutos, Juventus intentó marcar el primer gol del partido con un pase de Marchisio a Cancelo en la banda derecha, pero el arquero Vlachodimos le negó la oportunidad a Joao y el partido seguía a cero.

Cuando el partido no prometía goles, apareció la zurda de Grimaldo. El lateral español Alex Grimaldo, colgó un tiro libre al ángulo izquierdo imposible para Perin que apenas pudo ver la 'joyita' que se mandaba el jugador de 22 años. El ex Barcelona B destrabó el partido posteriormente al tiro libre y de esta manera pudo poner en ventaja a los portugueses.

L' sinistra di Clemenza

El técnico italiano hizo 10 modificaciones a lo largo del partido, el único jugador que tardó en ser sustituido fue Federico Bernardeschi. Allegri se aferraba a que apareciera Fede y lograra el empate para su equipo. Sin embargo, ya casi con los cartuchos quemados, Massimiliano se decidió a sacar al ex Fiorentina del campo e ingresar al bambino, Luca Clemenza al minuto 72. Cuando el reloj marcaba los 84, Luca pisó el balón a dos jugadores de Benfica y luego de eludirlos sacó un izquierdazo que dio en el palo y entró. Un auténtico golazo para el jugador de Juventus que con apenas 12 minutos en el terreno de juego, ya marcaba la igualdad en el marcador por obra di su sinistra.

A definir todo desde los 12 pasos

Luego de los dos golazos por ambos equipos, todo tenía que definirse desde el punto de penalti. Parks y Fagioli anotaron para sus equipos, Jonás lo estrelló en el palo para Benfica mientras que Emre Can anotaba, 2-1. En la tercera tanda Samaris y Beltrame anotaron, el resultado era 3-2. Felix iba a cobrar por parte del Benfica, pero Perin con sus pies le negó la oportunidad al portugués de apenas 18 años. El veterano Alex Sandro tenía en sus pies la oportunidad de ganar el partido y no falló, Juventus se quedó con la victoria luego de superar 4-2 en penales a Benfica.

Lo que se viene para los bianconeros ahora, es el partido frente al Real Madrid que ahora ya no cuenta con su maximo referente, Cristiano Ronaldo. El club italiano le arrebató al máximo goleador de la historia de la Champions y esta nueva temporada jugará en la Serie A. Cristiano, no estará en el partido porque el portugués aún está de vacaciones, pero sin duda, los dirigidos por Allegri buscarán ganar a los merengues ahora que ya no cuentan con su máximo verdugo, CR7.