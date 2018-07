‘Emerald City’ vuelve a brillar

Google Plus

New York City FC

New York City FC: Johnson; Tinnerholm (Lewis, min. 60), Ibeagha, Callens, Sweat; Ofori (Tajouri-Shradi, min. 64), Awauh (Wallace, min. 82); Medina, Moralez, Matarrita; Berget.

Nueva victoria de los Sounders ante uno de los mejores equipos de la competición, que muestra así la mejoría del equipo en las últimas semanas. En la primera parte, ambos equipos estuvieron muy igualados, aunque fueron los locales los que aprovecharon sus ocasiones. En la segunda mitad los Sounders comenzaron adelantándose con un gol de de Svensson, pero Matarrita recortó distancias. Finalmente, Harry Shipp pondría el broche de oro a su buen partid con el tercer gol.

New York desaparece

Desde el comienzo del partido se pudo ver el gran respeto que se tenían los dos equipos ya que apenas hubo llegadas a ninguna de las áreas, volcando todo el juego en el centro del campo. La única manera en la que se pudo ver algún acercamiento fue con balones desde las bandas por parte de ambos equipos, que fueron muy fáciles de rechazar por los defensas.

Con el paso de los minutos fue viéndose a un New York City FC más protagonista con el balón, consiguiendo tener mayor presencia en el ataque, aunque eso no significó que lograse generar ocasiones manifiestas de gol. Este hecho permitió a los locales volver a tener mayor presencia en el ataque, sobre todo con acciones a la contra. La presencia de Ruidíaz en la delantera, obligaba a los centrales a no descuidarse.

@SoundersFC

Cerca del ecuador de la primera parte llegó la ocasión más peligrosa de los locales. Un libre directo desde la esquina del área grande de Maxi Moralez se estrelló en la escuadra, ahogando al estadio en un suspiro por lo que pudo ser.

La respuesta de los locales no se hizo esperar que en los siguientes minutos se mostró más dominante y consiguiendo tener mejores llegadas. Una de ellas fue un disparo de Roldan que fue detenido por los defensores.

Sin embargo, entrando en los últimos minutos de la primera mitad, el centrocampista volvió a tener una oportunidad, aunque en esta ocasión no perdonó. Tras una larga acción en la que los Sounders buscaban espacios con cambios de orientación, el balón llegó al centro del área en donde Roldan se anticipó a su defensor para disparar a puerta y poner en ventaja a su equipo.

En los siguientes minutos y hasta el descanso, New York City FC insistió sobre la portería llegando a tener una ocasión clara para haber empatado por parte de Jesús Medina. Pero la lentitud del futbolista paraguayo en la definición permitió a la defensa rechazar con comodidad la jugada.

Seattle aprovecha el cansancio rival

La segunda mitad comenzó con Seattle Sounders tratando de continuar con la dinámica positiva del final de los primeros 45 minutos. Esta insistencia le llevó a anotar un segundo gol que abría una importante distancia con su rival. Un balón rechazado tras un saque de esquina llegó hasta la frontal del área donde Svensson no dudó en disparar. El balón salió con una gran violencia que hizo imposible la reacción del portero, mandándolo a guardar.

Este gol provocó una reacción en el conjunto visitante que realizó varios cambios con la intención de tener mayor presencia en el ataque. En los siguientes minutos consiguió su cometido y poco a poco fue creando más y más acciones de peligro, hasta que en el ecuador, consiguieron su objetivo.

Una acción en la que encontraron la espalda de lateral, Berget colocó un centro al primer palo donde apareció Jesús Medina, quien no perdono. El paraguayo se adelantó a su marcador para poner el pie y recortar distancias en un partido que se les escapaba.

Esta acción terminó por despertar a los neoyorkinos que durante los siguientes minutos mantuvieron la presión sobre la portería de su rival, aunque sus acciones no volvieron a poner en problemas a un Frei que fue teniendo una participación presencial.

@SoundersFC

Con el paso de los minutos y la llegada del final del partido, los locales fueron adquiriendo mayor protagonismo, gracias sobre todo a un bajón de rendimiento de su rival. El cansancio les hizo mella y eso provocó que los Sounders fuesen más y más peligrosos hasta que nuevamente encontraron un gol que les daba la victoria.

Harry Shipp se hizo con un balón en el interior del área, y mientras que encaraba portería, sin que ningún rival le saliese a la presión, sorprendió con un derechazo que daba la victoria casi por cerrada.

Los neoyorkinos tuvieron una leve reacción, pero nada más lejos de la realidad. Fue su rival el que continuó teniendo las mejore ocasiones, y sólo la falta de puntería hizo que el partido no terminase en goleada.

Finalmente, el partido acabó con la victoria de los Sounders que les pone en una clara dinámica ascendente para pelear por los PlayOff´s.