USL 2018. Semana 20. Los líderes cogen aire

Google Plus

Desde que el pasado jueves diese comienzo la vigesima semana de la United Soccer League, se han disputado 18 partidos en los que se ha visto una gran diversidad de resultados, pero en los que los líderes de cada conferencia han logrado tomar aún mayor distancia.

En esta semana de la USL los líderes de cada conferencia siguen manteniéndose en la cabeza de la clasificación, a pesar que sólo uno de ellos entrase en competición. Real Monarchs se enfrentó a Phoenix Rising en uno de los últimos partidos de la semana, ganándoles por cuatro goles a uno. El líder del Este, FC Cincinnati no entró en competición ya que disputó un amistoso ante el RCD Espanyol de la primera división española.

En esta jornada, entraron en competición casi la totalidad de los equipos, descansando sólo cuatro (FC Cincinnati, Orange County SC, Swope Park Rangers y Sacramento Republic FC). De los equipos que tuvieron una doble participación, sólo San Antonio FC fue el que mejores resultados consiguió, ya que finalizó sus partidos con dos victorias.

En los primeros días de la jornada, se dieron unos resultados muy pobres, ya que en los partidos que se disputaron, sólo se anotaron tres goles. Marcadores muy justos que demostraron la igualdad que se está viendo en algunos equipos en las últimas semanas. En total fueron tres victorias por un marcador de 1-0.

timbers.com

El encuentro con más goles se dio el sábado con la victoria de Portland Timbers 2 como visitante ante Los Angeles Galaxy II. El conjunto de Oregon consiguió dar la vuelta al marcador en dos ocasiones, después de que os angelinos consiguiesen tomar ventaja. Con el inicio de la segunda mitad los visitantes anotar dos goles más que le pusieron en el camino de la victoria. Pero en los últimos minutos, los angelinos recortaron distancias y a punto estuvieron de empatar el partido.

Uno de los partidos que tuvo más morbo fue el enfrentamiento entre Tampa Bay Rowdies y New York Red Bulls II, donde un ex jugador neoyorkino fue el protagonista. Stefano Bonomo, que hace un mes fue liberado por estos, se enfrentó a su ex equipos al que le consiguió anotar dos goles prácticamente seguidos. Sin embargo, los visitantes consiguieron empatar el resultado a base de esfuerzo.

En cuanto a la participación de la ‘Armada Española’, esta ha sido una de las semanas más flojas, ya que sólo dos de ellos tuvieron participación

Jiame Siaj sólo disputó once minutos saliendo desde el banquillo en uno de los dos partidos que su equipo disputó.

Santi Moar continúa siendo el futbolista español con más minutos en la USL, habiendo jugado esta semana como titular en le primero de los dos partidos que su equipo disputó.

Resultados USL Semana 20

LOCAL Resultado VISITANTE Nashville SC 1 - 0 Atlanta United 2 OKC Energy FC 0 - 0 Fresno FC San Antonio FC 1 - 0 Colorado Springs Bethlehem Steel FC 0 - 1 Indy Eleven Seattle Sounders FC 2 3 - 0 Las Vegas Lights FC Ottawa Fury FC 0 - 3 Louisville City FC Los Angeles Galaxy II 3 - 4 Portland Timbers 2 Charlestton Battery 2 - 0 Richmond Kickers North Carolina FC 2 - 1 Pittsburgh Riverhounds Charlotte Independence 1 -1 Penn FC Tampa Bay Rowdies 2 - 2 New York Red Bulls II Toronto FC II 2 - 0 Nashville SC OKC Energy FC 1 - 2 San Antonio FC Rio Grande Valey FC Toros 1 - 0 Colorado Springs Tulsa Roughnecks FC 1 - 1 Fresno FC Real Monarchs SLC 4 - 1 Phoenix Rising FC Reno 1868 FC 1 - 2 Saint Louis FC Bethlehem Steel FC 4 - 1 Atlanta United 2

Clasificación USL Semana 20