MLS All-Star – Juventus: Espectáculo en estado puro

Es el momento. Los 11 elegidos para defender a la Major League Soccer ya están preparados para la batalla ante Juventus. No es el partido más esperado de los últimos meses por nada, es el momento de defender un proyecto que nació hace 20 años y que hoy en dia sigue creciendo y creciendo. No es el momento de echarse atrás, defender el honor y el nivel de esta liga es algo obligatorio. Atlanta va a ser la ciudad que acogerá este partido. Espectaculo en estado puro, las estrellas de america frente a las estrellas de Italia. El 7 veces campeón de la Serie A, el equipo más importante de Italia y uno de los más importantes del mundo se enfrenta a los afortunados jugadores que tendrán el honor de defender a la Major League Soccer.

Schweinsteiger en el MLS All-Star 2017. Fuente: MLS

La madrugada del 2 de agosto, a las 01.30 hora española, tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium el partido más esperado por todos los aficionados al soccer americano. El que es el estadio más espectacular de toda la liga ha sido el lugar elegido para celebrar un acontecimiento que centrará las miradas del continente europeo y americano. La Juventus de Cristiano Ronaldo medirá el nivel de un conjunto de estrellas de la MLS que a cada año que pasa presenta un equipo aún más competitivo. De hecho, cualquiera de los jugadores que componen el All-Star podría estar sin problema dentro de la plantilla de cualquier equipo de primer nivel.

Presentación del All-Star. Fuente: MLS

En la mañana del día de hoy, se ha comunicado la ausencia del jugador más polémico y a la vez mediático de toda la liga. Zlatan Ibrahimovic se ha quedado fuera. Sin embargo, el nivel del equipo continuará siendo de primer nivel con jugadores de la talla de Josef Martinez, Almiron... o el fichaje más caro de la historia de la Major League Soccer: Ezequiel Barco.

Pero... ¿Qué es el MLS All-Star?

Parecido al sistema que utiliza la NBA, la MLS All-Star es un equipo que se elige una vez al año para enfrentarse a cualquier equipo de máximo nivel europeo. Por ejemplo, el rival elegido para disputar el encuentro fue el Real Madrid que venía de ganar dos Champions League consecutivas. Este año, el rival elegido es la Juventus.

El conjunto de los jugadores - y entrenador- que forman el equipo viene elegido por los aficionados. Desde la Major League Soccer se intenta siempre reunir a aquellos futbolistas más mediáticos pero que también tengan un buen nivel. El objetivo es promocionar la liga y ya de paso examinar el nivel de la competición.

Breve historia de la MLS All-Star

Con el objetivo de añadir un poco más de espectáculo y de promoción a la liga, en el año 1996 se diseñó la que sería la primera edición de la Major League Soccer All-Star Game. Por aquel entonces, el all-star consistía en un enfrentamiento entre los jugadores de los equipos de la Conferencia Este y Conferencia Oeste.

El formato como lo conocemos hoy en día, es decir, el partido contra un equipo de primer nivel mundial, no se terminó de planear hasta el año 2003. El primer invitado de una larga lista de equipos que vendrían después fue Chiva de Guadalajara.

David Beckham en los All-Star. Fuente: LA Galaxy

A partir del año 2004 es cuando de verdad se empezó a conocer al All-Star de la MLS por todo el mundo. Equipos de todos los países fueron pasando por USA en el que era un partido más de pretemporada. Hoy en dia, tiene una repercusión mucho mayor.

Entre los equipos que se han enfrentado a los All-Star encontramos a Fulham, Chelsea, West Ham, Everton, Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal, Celtic, Roma, Bayern y Real Madrid. El equipo MLS ha salido victorioso en 8 de los 14 enfrentamientos.

Major League Soccer y su buen ritmo de crecimiento

Cuando hablamos de la Major League Soccer debemos hacerlo desde una perspectiva diferente a cualquier liga del resto del mundo. La MLS es una liga muy joven que no para de crecer a pasos de gigante. Si bien es cierto que el nivel de juego no es tan elevado como el de las tres principales ligas del mundo, también lo es que el nivel está creciendo año a año. Además, las canteras del fútbol norteamericano cada vez envían a Europa más jugadores de primer nivel. Es el caso de Pulisic, estrella del Borussia Dortmund, y más recientemente el de Alphonso Davies, último jugador en añadirse a la disciplina del Bayern Munich.

Christian Pulisic en la USMNT. Fuente: MLS

La liga en los últimos años ha apostado por un cambio en la hoja de ruta a la hora de fichar jugadores. La dinámica dentro de la MLS venía siendo la de fichar a viejas glorias del continente europeo para poco más que vender camisetas y promocionar la liga. Si bien es cierto que esa estratégica funcionó a la perfección en su momento, en los últimos años se han invertido grandes cantidades de dinero en jóvenes jugadores con hambre de crecer y de jugar bien al fútbol. Por supuesto, se ha continuado, aunque en menor medida, fichando a jugadores veteranos que le den ese boom mediático que tanto necesita la competición. Fue el caso de Zlatan en el mes de marzo, y el de Wayne Rooney en el mercado invernal.

Presentación de Zlatan en LA Galaxy. Fuente: MLS

Si en algo los aficionados del soccer coinciden en que se supera al continente europeo es en el modelo de competición. El sistema de conferencias y playoff le da un toque de emoción que en muchas ocasiones no vemos en Europa cuando en ocasiones las ligas se deciden en el mes de febrero. Este hecho sería impensable en la Major League Soccer, la liga necesita que haya emoción hasta el último minuto de la competición. Existe otra mentalidad, el fútbol no es algo diferente a cualquier función de teatro o cualquier show de Hollywood.

MLS All-Star: Los protagonistas y el no-protagonista

Los elegidos para completar la lista del once inicial por parte de la Major League Soccer fueron elegidos por los aficionados. Por votación popular, la gran mayoría de los aficionados se decantaron por los jugadores de Atlanta United para jugar de inicio. El entrenador, Tata Martino, será el encargado de dirigir al equipo. Diez de los jugadores han sido seleccionados a través de una votación abierta en la página web de la Major League Soccer.

Brad Guzan: El guardameta de Atlanta United se ha ganado el derecho a defender la portería tras una impresionante temporada con el equipo. El jugador ha salvado en numerosas ocasiones a Atlanta salvando cantidad de puntos. Veteranía y experiencia para la portería en la que será su tercer partido en el MLS All-Star.

Brad Guzan con Atlanta United. Fuente: MLS

Michael Parkhurst: El liderazgo dentro del terreno de juego no ha pasado desapercibido para los aficionados, la forma de entender este deporte y su forma de defender ha hecho que el jugador sera merecedor de ser el lider en defensa. El jugador también procede de Atlanta United. Seis veces elegido para el MLS All-Star.

Michael Parkhurst en Atlanta United. Fuente: Atlanta United

Graham Zusi: No es algo sorprendente la nueva elección de Zusi para estar presente en el All-Star. El lateral-extremo de Sporting de Kansas City puede desarrollar tareas ofensivas y defensivas a la vez. Es un llegador nato. Seis veces elegido para el MLS All-Star.

Zusi con Sporting Kansas City. Fuente: MLS

Laurent Ciman: El jugador a pesar de no haber jugador el mundial con Bélgica, ha demostrado un gran nivel defensivo. Esta temporada será su tercera elección para cubrir las espaldas de Guzan en el MLS All-Star.

Laurent Ciman con LAFC. Fuente: LAFC

Ezequiel Barco: Protagonista absoluto dentro del historial de traspasos de la MLS. El joven centrocampista de Atlanta United es el jugador más caro de la historia de la Major League Soccer. Será la primera de muchas participaciones en el All-Star.

Ezequiel Barco con Atlanta United. Fuente: MLS

Miguel Almiron: Llegador en estado puro. Gol y llegada le definen a la par que tiene capacidad de desborde y asistencia. Uno de los mejores jugadores de la MLS. El jugador tiene ofertas de Inglaterra. Segunda participación en al All-Star.

Diego Valeri: Leyenda de Portland Timbers y del soccer en general. El jugador afronta su quinta elección para los All-Star en un estado de forma excepcional. Gol, llegada, juego.

Diego Valeri en Portland Timbers. Fuente: MLS

Darlington Nagbe: El todoterreno de Atlanta tendrá una función más defensiva que de costumbre. Su capacidad física y mental es su principal motivo por el cual ha llegado a su tercera elección en los All-Star.

Nagbe con Atlanta United. Fuente: MLS

Josef Martínez: El hombre récord. Parece no cansarse de anotar goles en Atlanta. El jugador va camino de batir todos los records de la competición. Claro candidato a los MVP.

Josef Martinez. Fuente: Atlanta United

Carlos Vela: Finalmente ha sido el elegido para ser el capitán de los All-Star. La brillante temporada del mexicano en LAFC ha sido valedor de su elección por parte de los aficionados. Primera participación en los All-Star.

Carlos Vela en LAFC. Fuente: LAFC

Finalmente, Zlatan no estará en el 11 inicial que se eligió por parte de los aficionados. El jugador mostró mediante una carta en las redes sociales su decepción por no poder participar en un partido ante un equipo en el que militó en el pasado. Además, desde el club aseguran que el calendario no le ha permitido asistir al evento.

Giovinco con Toronto FC. Fuente: MLS

Son varios los equipos de gran nivel dentro de la la Major League Soccer que se han quedado sin ningún representante en el MLS All-Star. Destaca el caso de Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders por parte de la Conferencia Oeste, y el de New York City y New York Red Bulls por la Conferencia Este. Diferente es el caso del actual campeón de la Major League Soccer, el equipo no ha conseguido incluir a su mejor jugador, Sebastian Giovinco, en el once inicial para enfrentarse a la Juventus.

La vecchia signora, campeona de Italia

Muchos eran los aficionados que, tras el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus, soñaban con que el astro portugués jugara el partido ante el All-Star. Sin embargo, para decepción de muchos, el equipo no contará con el.

Presentación de Ronaldo. Fuente: Juventus

La Juventus es el equipo más importante de Italia y uno de los más importantes del mundo. Jugadores de la talla de Dybala, Higuain, Matuidi... han llevado al equipo a reconquistar por séptima vez consecutiva el campeonato de Italia. Además, el equipo ha conseguido en dos años una final de champions y una semifinal, precisamente ante el Real Madrid.

Un escenario inigualable

El Mercedes Benz Stadium será el estadio que acogerá el esperado partido. Se trata de la casa de Atlanta United y de los Atlanta Falcons.

Mercedes Benz Stadium. Fuente: Atlanta United

Los partidos como local de Atlanta United son una completa locura. Prácticamente cada semana casi 70.000 personas se dan cita en el estadio para apoyar a la joven franquicia de la Major League Soccer. Lo que es más, los datos de asistencias hablan por si solos, el equipo bate semana tras semana los máximos históricos de asistencia en la competición.

Por el momento, se espera que más de 75.000 aficionados asistan al estadio a presenciar el partido más esperado de los últimos meses. El nivel de seguimiento de la competición ha ido en aumento y eso se puede comprobar en las cifras de aficionados que solicitan un asiento para disfrutar del espectaculo que ofrece el soccer americano.

Tata Martino: ‘’Deberíamos pensar en realizar cambios en el futuro’’

El Tata Martino, tras ser elegido Coach para este MLS All-Star 2018, ofreció una rueda de prensa a los medios en los que habló sobre la situación de la Major League Soccer y de los All-Star de este año.

Tata Martino: ‘’Tal vez deberíamos recalendizar el partido, estamos en unas semanas importantes para los equipos MLS’’

Entre sus principales titulares, el entrenador argentino solicitó un cambio de dia en el calendario del All-Star, asegurando que al tratarse de una fecha comprometida para todos los equipos que se están jugando sus objetivos en la fase regular, esto interferia en sus intereses.

El técnico mostró su preocupación sobre posibles lesiones de los jugadores -Atalanta tiene un gran protagonismo en el 11 inicial- a las que se arriesgan participando en este tipo de partidos. De hecho, la preocupación del Coach no viene fundada sobre nada, el año pasado en el partido de los All-Star frente al Real Madrid, el defensa Greg Garza sufrió una lesión.

Coach Tata Martino MLS All-Star. Fuente: Atlanta United

Lo que es evidente es para cualquier jugador o técnico presente en la Major League Soccer es un completo honor participar en este partido. Así lo aseguró Tata Martino en la rueda de prensa.

‘’Reconozco que es un reto para todos los técnicos de la MLS que han logrado incluir a alguno de sus jugadores en la lista’’. El técnico argentino también comentó sobre lo duro que es para el físico de los jugadores llegar desde diferentes partes del país, incluso desde Canadá, tras haber jugado ya 3 partidos seguidos.

‘’Los chicos han hecho un viaje muy duro para poder estar aquí’

‘’Entiendo que es un partido importante para el soccer y para Estados Unidos, pero deberíamos plantear cambiar la fecha para el futuro’’. De esta forma el entrenador insistía en el hecho de cambiar el horario. Además, el entrenador habló de lo complicado que es enviar a jugadores titulares a jugar un amistoso en mitad de la competición’’

Massimiliano Allegri: ‘’Es un orgullo estar aquí’’

A pocas horas del comienzo del MLS All-Star, el entrenador del conjunto italiano ofreció una rueda de prensa a los medios para hablar sobre el enfrenamiento ante el conjunto de estrellas de la Major League Soccer.

Rueda de prensa de Allegri. Fuente: Juventus

El entrenador de la Juventus, habló sobre el orgullo que sentía el equipo de poder participar en este partido. Allegri habló sobre la falta de internacionales en el 11 inicial, pero destacó que el equipo necesitaba descanso tras el Mundial de Rusia 2018.

Allegri: ‘’Es una pena no tener a los internacionales aquí’’

A pesar de todo, Allegri recordó a los medios que el equipo tiene disponibles a los centrocampistas y defensas. Es decir, únicamente faltan estrellas de carácter ofensivo. ‘’El Tata Martino es un técnico de prestigio, ha entrenado a la Selección Argentina y al Barcelona’’. Así se deshacía en elogios al hablar del entrenador elegido para dirigir al MLS All-Star, el entrenador recordó la exitosa carrera del entrenador que tendrá enfrente en el Mercedes Benz Stadium.

En la sala de prensa, junto a Massimiliano Allegri, también estaban presentes dos de los jugadores referentes en el conjunto italiano. Giorgio Chiellin y Miralem Pjanic. ‘’Será un partido diferente. Es una fiesta, tenemos muchas ganas de vivir esta experiencia. Para nosotros es un momento importante ya que nos estamos preparando de cara al principio de temporada.’’

El jugador también habló sobre su capitanía en el equipo. ‘’Ser capitán es nuevo para mi pero me comporto igual que siempre. Esto muy contento de haber compartido equipo con Del Piero y Buffon’’

Para el centrocampista de la Juventus, Miralem Pjanic, será el segundo partido que jugará frente a MLS All-Star. El jugador recordó su participación en 2013. ‘’Es un placer para mi estar aquí. Yo tuve la suerte de jugarlo con la Roma’’

Posibles Onces