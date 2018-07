MLS All-Stars vs Juventus en vivo online en el MLS All-Star 2018

Google Plus

En las últimas horas, durante el entrenamiento del combinado ‘emelesero’, ‘Tata’ Martino dio pistas sobre el que podría ser el once que saliese como titular ante la Juventus. Este quedaría formado por un 1-4-3-3 en el que Guzan defenderá la portería con Murillo y Calvo en los laterales (derecho e izquierdo respectivamente) y con Long y Ciman como centrales. El centro del campo sería para Ring y Adams, quedando un poco más adelantado Miguel Almirón. La delantera quedaría conformada por Piatti y Vela en las bandas, quedándose como referencia en ataque Josef Martínez.

Para suplir la baja de estos dos iconos de la competición, se hicieron oficiales dos nombres de jóvenes jugadores que actualmente pasan por un excelente estado de forma. El colombiano Darwin Quintero fue el jugador elegido por el gran número de goles y asistencias que han ayudado a Minnesota United a mejorar en sus últimas semanas. El otro es el mediocentro Tyler Adams, que a pesar de su juventud, está demostrando un gran desparpajo y una capacidad para dirigir el juego de un equipo importante.

En los últimos días se conoció que dos de los futbolistas que formarían parte de este MLS All-Star, se perderían el encuentro por diferentes motivos. El primer nombre en anunciarse fue el de Zlatan Ibrahimovic, que declinó su aparición en este encuentro a causa del cansancio acumulado por la gran cantidad de partidos disputados. El otro es el del español David Villa que lleva desde finales del mes de junio lesionado.

En los últimos días se ha dado a conocer el nombre del jugador que portará el brazalete de capitán para la selección de estrellas de la MLS. En esta ocasión, el elegido ha sido el mexicano del Los Angeles FC, Carlos Vela. El delantero ha sido seleccionado en una votación a través de la red social Twitter, en donde los aficionados tenían que elegir por uno de los tres candidatos utilizando un hastag. Los otros candidatos fueron Diego Valeri y Bradley Wright-Phillips

El árbitro designado para este partido es el estadounidense, de origen polaco, Robert Sibiga. Se trata de un árbitro que lleva impartiendo justicia desde la temporada 2012, aunque comenzó en la North American Soccer League (NASL). Fue partir de 2015 cuando consiguió dar el salto a la Major League Soccer, en donde ha dirigido más de 60 partidos. Hasta el momento, el partido de mayor importancia que dirigió fue el USL Championship de 2012.

Este MLS All-Star se celebra en la ciudad de Atlanta (Georgia). El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, en uno de los mejores estadios de la competición. En él jugarán sus partidos como local los Atlanta United, además de compartirlo con la franquicia de la National Football League (NFL), de la misma ciudad, los Altanta Falcons. Posee una capacidad para más de 70.000 espectadores, aunque en un principio, para los partidos de soccer no se utilizaría la totalidad. Sin embargo, el equipo de las ‘Five Stripes’ ha conseguido destrozar todos los récords de asistencia en la MLS, dejando la marca en más de 72.000 espectadores, algo impensable hace años.

En la Juventus de Turin, habrá un futbolista sobre el que estarán puestas todas las miradas. Con el gran número de ausencias en el equipo, toda la responsabilidad recaerá sobre el mediocentro Miralem Pjanic bosnio es la elegancia personificada. Dirige el juego del conjunto italiano además de tener una buena llegada desde segunda línea. Las andanzas del equipo en este partido de preparación dependerán mucho de este futbolista.

Entre los futbolistas del combinado ‘emelesero’, habrá que estar muy atentos al delantero Alphonso Davies. La joya de la corona del Vancouver Whtecaps saltó a las portadas en la última semana con su salida al Bayern München a final de la presente temporada, como la venta más cara en la historia de la competición. A sus 17 años, el canadiense es un futbolista como un diamante por pulir. Además de aportar gol y asistencias, destaca por una potencia física impensable para un jugador de su edad, velocidad y una gran técnica individual.

Otro de los futbolistas que habló por la ‘Vecchia Signora’ fue el mediocentro Miralem Pjanic: “Es un placer estar aquí. Yo ya tuve la suerte de jugarlo con la Roma. Para nosotros es una buena ocasión de seguir con la preparación”.

Por parte de la Juventus, el capitán del equipo, Giorgio Chiellini, habló sobre lo que representa este encuentro para ellos y lo que esperan del mismo: “Será un partido distinto al resto, será una fiesta, tenemos ganas de vivir una gran noche juntos. Para nosotros, es un momento importante, nos estamos preparando de cara a la temporada. ¿Ser capitán? Es nuevo para mí pero me comporto como antes. Estoy muy contento de haber compartido equipo con Del Piero y Buffon y tengo que ser un buen capitán como lo fueron ellos”.

Sebastian Giovinco fue el otro futbolista que acudió a rueda de prensa y habló sobre su pasado en el rival de este All-Star: “Tengo muchas ganas de jugar el miércoles contra el equipo en el que crecí. Encontrarte con amigos siempre es bonito. La Juventus ha cambiado mucho desde que yo estuve allí, nosotros tuvimos algún año difícil pero luego ha vuelto a ganar y creo que la llegada de Cristiano Ronaldo les vendrá bien a ellos y a toda la Serie A”.

El capitán también dio su opinión sobre cómo está creciendo el nivel del soccer estadounidense:“Estoy orgulloso de ser parte de esta liga, de disfrutar cada fin de semana, tener eventos como este All-Star. Creo que estamos ayudando a que esta liga crezca, que vaya a mejor. Ese es mi objetivo y lo que me lleva a trabajar día a día”.

Carlos Vela fue uno de los dos jugadores del combinado ‘emelesero’ que acudió a la sala de prensa. Entre los temas de los que habló, uno fue sobre sus sensaciones en esta primera temporada en la MLS y sus sensaciones: “Es un orgullo formar parte de este equipo ya que representa que en LA estamos haciendo una buena temporada y que a nivel individual las cosas van muy bien”.

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, realizó una valoración de cómo llegado el equipo y sobre las ausencias a causa de la Copa del Mundo disputada hace unas semanas: “Es un motivo de orgullo para nosotros estar aquí, estamos muy contentos. Una pena no tener a los internacionales pero necesitaban descanso tras el Mundial. Pero tenemos a defensas y centrocampistas prácticamente al completo». Enfrente estará el Tata Martino. Es un técnico de gran valor, ha entrenado al Barcelona y a la selección argentina”.

Gerardo Martino habló en rueda de prensa sobre sus sentimientos en este importante partido y lo que espera del mismo: “Es un orgullo para la MLS que un equipo de tanta jerarquía como la Juventus participe en este evento, y entiendo que este partido es muy importante que tengamos el juego de las estrellas aquí en nuestra ciudad”.

El conjunto local parte con la ventaja en este partido de haber sido el equipo que más veces logró la victoria, desde que comenzaron a ser invitados conjuntos europeos. Siete fueron las ocasiones en las que consiguieron alzarse con la victoria, por seis en las que salieron derrotados. La anterior vez que se enfrentaron a un equipo italiano, estos consiguieron llevarse la victoria por un marcador de 1-3.

En las ediciones anteriores, el combinado de la MLS ha jugado frente a diferentes equipos europeos y centroamericanos. La Premier League es la competición que más equipos ha aportado, con un total de siete: Manchester United y Chelsea en dos ocasiones, Fulham, West Ham United, Chelsea, Tottenham Hotspur y Arsenal. La lista la completan el Celtic de Glasgow de Escocia, AS Roma de Italia, Chivas de Guadalajara de Mexico y finalmente el Bayern de Munich alemán. Esta será la segunda edición en la que un conjunto transalpino como la Juventus, forme parte de esta fiesta.

El MLS All-Star Game lleva disputándose desde que comenzó la Major League Soccer en 1996, aunque no fue hasta el año 2005, cuando comenzaron a invitar a equipos de primer nivel europeo a los que enfrentarse. Fue en ese momento cuando esta fiesta del soccer estadounidense comenzó a tener trascendencia internacional. Hasta ese momento el formato de este evento era un partido entre un combinado de jugadores de la Conferencia Este ante otro de la Conferencia Oeste.

Este será el tercer partido de la pretemporada para el equipo italiano, y el penúltimo de la gira americana. El último partido disputado por la Juventus fue el que le llevó a enfrentarse al SL Benfica. El partido finalizó con un empate a un gol, siendo el conjunto portugués el que se adelantó en el marcador con un tanto del Grimaldo. A falta de poco más de cinco minutos para el final del partido, Luca Clemenza puso las tablas en el luminoso. El partido se tuvo que decidir finalmente desde los once metros, siendo los italianos lo que estuvieron más acertados.

Las ausencias son más que significativas, siendo le fichaje estrella del equipo ‘juventino’ la más notable. El portugués Cristiano Ronaldo, que ha llegado este verano al equipo, se incorporará durante estos días de sus vacaciones. Por segundo año consecutivo, los aficionados a este deporte en los Estados Unidos se quedarán con las ganas de ver al astro portugués. La lista de ausencias la completan los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, el brasileño Douglas Costa, el colombiano Juan Cuadrado, el uruguayo Rodrigo Betancourt, el croata Mario Mandzukic y el Campeón del Mundo Blaise Mautidi.

Para este partido la Juventus llega casi con muchas bajas debido a la Copa del Mundo disputada hace unas semanas. Esto ha hecho que el entrenador Allegri haya tenido que convocar a muchos canteranos La lista de convocados ha quedad conformada con algunos de los jugadores del segundo equipo: Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Bruno Chiellini, Mehdi Benatia, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Claudio Marchisio, Alex Sandro, Mattia Caldara, Andrea Barzagli, Mattia Perin, João Cancelo, Carlo Pinsoglio, Emre Can, Daniele Rugani, Pietro Beruatto, Mattia Del Favero, Federico Bernardeschi, Leandro Fernandes, Roman Macek, Grigoris Kastanos, Luca Clemenza, Matheus Pereira da Silva, Stefano Beltrame, Andrea Favilli, Alessandro Di Pardo y Nicolo Fagioli.

En esta edición de 2018, el invitado será el conjunto italiano de la Juventus FC. Es la segunda ocasión en la que un equipo ‘transalpino’ dispute este partido, después de haber tomado partido la AS Roma hace cinco temporadas. El conjunto ‘bianconneri’ es el actual campeón de la Serie A italiana, y llega a este partido como parte de su stage de pre temporada en Estados Unidos, donde está disputando varios partidos de la International Champions Cup en diferentes ciudades del país.

La última ocasión en la que se disputó este encuentro fue la temporada pasada, en el Target MLS All-Star 2016, donde el combinado ‘emelesero’ se enfrentó por primera vez a un equipos español, en concreto el campeón de Europa, Real Madrid. El conjunto madrileño consiguió superar al All-Star en un partido en el que a pesar de los más de 30 disparos a portería, sólo cinco de ellos fueron bajo los tres palos. En la primera mitad los visitantes fueron un auténtico huracán que superaba continuamente a la defensa de la MLS, que se veía desbordada ante el vendaval de juego de Asensio e Isco. A pesar de realizar muchos disparos a puerta, fue el combinado de la MLS el que tuvo las mejores ocasiones con disparos de Villa y Giovinco. En la segunda mitad se vio mayor equilibrio en el juego de ambos rival, siendo el Real Madrid el primero que se adelantó en el marcador. Cuando todo hacía parecer que la victoria se iría para España, la MLS igualó el resultado en una jugada rocambolesca dentro del área. El Real Madrid se llegó finalmente la victoria desde los once metros.

El Comisionado de la MLS, Don Garber, también tiene la posibilidad de seleccionar a dos jugadores para este encuentro. Los elegidos fueron los atacantes Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls) y Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC).

Los 13 jugadores elegidos por Gerardo ‘Tata’ Martino fueron seleccionados con una idea clara de juego, bien marcada por el entrenador, con los que la pelota será la protagonista: Zach Steffen (Columbus Crew SC), Amir Murillo y Aaron Long (New York Red Bulls), Francisco Calvo (Minnesota United FC), Matt Hedges (FC Dallas), Yoshimar Yotún (Orlando City SC), Wilfried Zahibo (New England Revolution), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Ilie Sánchez (Sporting Kansas City), Alexander Ring y David Villa (New York City FC), Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy), Alberth Elis (Houston Dynamo) y Sebastian Giovinco (Toronto FC).

La elección de Carlos Vela fue algo más que un mero voto de los aficionados. Su selección fue gracias a lo que se conoce como, EA Sports ‘More Than a Vote’, que fue la elección de un delantero a través del videojuego FIFA 18 en sus diferentes plataformas. El delantero de la MLS con el que los aficionados hubiesen marcado más goles, sería el elegido con este honor. El delantero mexicano superó con creces al resto de los rivales en este duelo que en los últimos años ha tenido como protagonistas a los mejores arietes de la competición.

Los 11 jugadores seleccionados por los aficionados sorprendieron ya que su gran mayoría son del equipo que ejercerá de local, Atlanta United FC, con un total de seis: Brad Guzan, Michael Parkhurst, Ezequiel Barco, Darlington Nagbe, Miguel Almirón y Josef Martínez (Atlanta United FC), Graham Zusi (Sporting Kansas City), Laurent Ciman y Carlos Vela (Los Angeles FC), Diego Valeri (Portland Timbers) y Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles FC).

Los MLS All-Stars son 26 futbolistas que juegan en los diferentes equipos de la Major League Soccer, que fueron seleccionados de tres maneras diferente para disputar este encuentro: 11 jugadores fueron seleccionados por los aficionados por medio de una votación en internet, otros 13 fueron elegidos por el entrenador que dirigirá al combinado, ‘Tata’ Martino y finalmente, dos selecciones quedaron guardadas para el Comisionado Don Garber.

Este encuentro es el evento principal de una semana en donde la Major League Soccer se encuentra de celebraciones. Una fiesta del fútbol que podría ser considerado como el segundo partido más importante en Estados Unidos, después de la MLS Cup. En este partido, un combinado de jugadores de la MLS se enfrenta a uno de los mejores equipos del Viejo Continente. En esta ocasión, el rival será el actual campeón de la Serie A de Italia, la Juventus FC.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido MLS All-Stars vs Juventus en vivo, perteneciente al MLS All-Star 2018. El encuentro tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia) a partir de las 01:30.