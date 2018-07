Once de la semana 22: el bueno de Zlatan y la estrella de Davies

Google Plus

La Major League Soccer ha dejado varios titulares en esta semana 22. En primer lugar el tremendo partidazo que completó Zlatan Ibrahimovic frente a Orlando City y su débil defensa. Sin embargo, no es algo novedoso que un jugador de la calidad del sueco deleite a los aficionados con una exhibición goleadora. Por ello, la verdadera sorpresa de esta semana es el partido que, tras su fichaje por el Bayern Munich, hizo Alphonso Davies frente a Minnesota United. El jugador realizó una exhibición de poderío físico y técnico que acabó con dos goles y una asistencia. Es impresionante la forma en que el jugador canadiense ha ido progresando a pesar de su temprana edad. La realidad es que es pronto para saber si Alphonso Davies es una nueva estrella procedente del fútbol norteamericano, aunque todo hace pensar que el jugador tiene todos los requisitos para triunfar en el fútbol. En el soccer ya lo ha hecho.

Los Ángeles tiene una nueva estrella. Si la llegada de David Beckham fue fundamental en su momento para la consecución de un gran salto de calidad y de resultados en el equipo de LA, para nada ha sido diferente en el caso de Zlatan. Incluso no es ninguna locura afirmar que la llegada del sueco ha resultado incluso más determinante que la de la leyenda inglesa.

Zlatan Ibrahimovic se deshizo de Orlando City con un hat-trick.

Zlatan encontró un equipo hundido y lejos de posiciones de playoff y actualmente es un equipo de garantías que, además de solventar los partidos en casa, es capaz de hacer lo propio como visitante. Todo ello ha servido para que LA Galaxy vuelva a estar en posiciones de playoff y seguir peleando por objetivos mayores.

Se llevan varios dias hablando de lo igulada que está la liga en su fase regular y no es para menos. Por ejemplo, en la Conferencia Oeste, FC Dallas sigue aguantando el liderato frente a un LAFC que le sigue muy de cerca. Justo al acecho, ya se encuentran los LA Galaxy de Zlatan y Portland Timbers. Sporting de Kansas City parece no haber aguantado en las primeras posiciones y se va diluyendo como un azucarillo. Una muestra más de lo dura que es la Major League Soccer.

Luchando por puestos de playoff está Vancouver Whitecaps, Minnesota United, Houston Dynamo y los renacidos Seattle Sounders. En la Conferencia Este las cosas no están muy diferentes. Siguen los tres gigantes -Atlanta United, New York City y New York Red Bulls- luchando por el liderato. Mientras, desde Montreal hasta Toronto FC -e incluso DC United- mantienen sus espadas en alto por un sitio en los playoff.

Al llegar estas fechas tan importantes, todos los equipos aprietan el acelerador. La magia de esta liga hace que prácticamente todos los equipos tengan opciones reales de poder competir, o bien por el liderato, o bien por un puesto en posiciones de playoff. Por lo tanto, varios jugadores que no acostumbraban a ser protagonistas en el once de la semana, de pronto aparecen en ella.

Es el caso de Giovinco, Dockal o Canouse. Tanto Toronto, como Philadelphia Union o DC United han defraudado en pequeña o gran medida hasta el momento. Sin embargo, los tres equipos están dando la cara por aguantar sus aspiraciones.

Llamativo es el caso de Seattle Sounders. El equipo ha pasado de estar casi muerto fuera de posiciones de playoff a ganar a New York City y de esta forma colocar a dos jugadores en el Once de la Semana.

Once de la Semana

Frei: Extraordinario partido del portero de Seattle Sounders que, tras su brillante actuación frente a New York City, le da la oportunidad a su equipo de seguir vivo en la competición.

Kim: Sensacional partido del bueno de Kim en defensa. El jugador supo mantener su posición y frenar una y otra vez los ataques del equipo de Nueva York.

Mavinga: Renació la defensa del campeón de la MLS y con él todo el equipo. El partido de Mavinga fue de una categoría muy superior a la que lleva mostrando el equipo hasta la fecha.

Afful: Sobresaliente en ataque y en defensa. El equipo ganó a uno de los favoritos de la Conferencia Este y fue gracias también a las llegadas de Afful por la banda y de su actuación defensiva cuando el partido se puso complicado para los visitantes.

Davies: Ha nacido una estrella. El jugador dejó una actuación ante Minnesota United que ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Alphonso Davies tomará rumbo a Alemania, pero no sin antes dejarnos asombrados con su calidad

Canouse: El jugador dominó el centro del campo ante Colorado y de esta forma le dio la oportunidad a DC United de seguir luchando por algo más que mantener la dignidad en esta edición de la MLS.

Dockal: Doble asistencia del centrocampista de Philadelphia para ganar un importante partido en casa de Houston Dynamo. El equipo se aferra a posiciones de playoff.

Giovinco: El retorno del Rey de Toronto. El jugador italiano se marcó un partidazo a pesar de únicamente conseguir un gol, sin embargo fue más que suficiente para que Toronto recuperara la sonrisa.

Barrios: Hat-trick del jugador para ganar un importantísimo partido ante Sporting de Kansas City como visitante. El equipo sigue aguantando el liderato.

Martinez: Hombre-récord, hombre-gol… se van acabando los calificativos para describir a este jugador. Nuevamente, el propio Josef ganó el partido él solo con dos goles que pusieron 0-2 a los visitantes y solo tuvieron que defender el resultado.

Ibrahimovic: La leyenda sueca se llevó el protagonismo tras ser elegido mejor jugador de la jornada con su increíble partidazo ante Orlando City. Hat-trick para LA Galaxy.

El entrenador de la semana ha sido Brian Shmetzer, de Seattle Sounders. En el banquillo están Johnson (New York City), Kasha (San José Earthquakes), Hedges (Dallas), Moralez (New York City), Mullins (Columbus Crew), Adi (Portland Timbers) y Wright-Phillips (New York Red Bulls).