El Arsenal no deja escapar a Smith-Rowe

Google Plus

Posiblemente, junto a Mattéo Guendouzi, el nombre de Emile Smith-Rowe es el que más está sonando durante la pretemporada del Arsenal. Y es que, el joven centrocampista inglés está brillando con luz propia bajo las órdenes de un Unai Emery que, como ya sucediera con Arsène Wenger, está dando paso a los jóvenes talentos. Con un gol ante el Atlético de Madrid en el que era su segundo partido con el primer equipo, Smith-Rowe volvió a dejar detalles de calidad ante el Paris Saint Germain en el último amistoso disputado por el conjunto gunner. Tantas han sido las muestras de calidad que no han sido pocos los equipos que se han interesado en hacerse con los servicios de un jugador que aún sigue perteneciendo a las categorías inferiores del conjunto londinense. Habitual con los sub-23, también ha sido internacional por Inglaterra en la categoría que se hizo con el campeonato del mundo el pasado año en India.

"El nuevo entrenador me inspira, así que espero poder tener oportunidades en el primer equipo para demostrar lo bueno que soy"

De él, Unai Emery destaca que “trabaja muy duro y tiene mucho potencial” antes de admitir que quiere desarrollarle junto al resto de jóvenes talentos del club. Además del técnico vasco, el protagonista también ha dejado unas palabras tras estampar su firma en el nuevo contrato. Reconociendo que está viviendo “un sueño”, Smith-Rowe desvela cuáles han sido los motivos que le han llevado a firmar una prolongación de su contrato: “Sé cómo juega el Arsenal y conozco los antecedentes de este club y es algo que realmente admiro. El nuevo entrenador me inspira, así que espero poder tener oportunidades en el primer equipo para demostrar lo bueno que soy”.

En cuanto a su vida, el joven está notando el cambio tras la llegada al primer equipo: “Mi teléfono no deja de funcionar. Desde que he ido con el primer equipo he recibido muy buenos mensajes de los aficionados y el apoyo es una locura. Estoy muy feliz en estos momentos”. Humilde, acepta que ahora solo tiene que “agachar la cabeza y escuchar tanto como pueda” para seguir desarrollándose como futbolista. Finalmente, remarcar cuáles son sus objetivos para el presente curso: “Para esta temporada espero jugar con los sub-23, pero mi objetivo es conseguir minutos con el primer equipo, progresar, jugar bien e impresionar al entrenador, así que algún día quizás tenga minutos en la Premier League”.