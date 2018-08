André Hahn ¡No volverá nunca!

"Definitivamente no volvería a Hamburgo, ni aunque clasificaran Champions League y ofrecerme un gran contrato, el dinero no es todo" fueron las palabras del extremo del Augsburgo. El verano pasado Andre Hahn regreso al club donde había estado en el Hamburgo II, donde había brillado cuando apenas era un joven.

Seis millones de euros fue el coste del traspaso. Hahn llegaba, la afición esperaba mucho de él, como un niño espera de su superhéroe favorito, pues en el Gladbach había tenido temporadas de magnífico nivel a excepción de la última (5 goles en 45 partidos), y llegaba con una cifra de 95 partidos, 11 asistencias y 19 goles con los de Monchengladbach. Además había hecho un muy buen papel en el Augsburgo con 51 partidos, 14 asistencias y 12 goles.

André parecía feliz cuando volvía al club que lo vio nacer. Pero esa sonrisa se fue diluyendo conforme pasaron los meses, ya que según él “el equipo se partió”. A Hahn no le fue bien pues solo anotó 3 tres goles y no dió ninguna asistencia, pero él se quejaba más por el sentido en el que él no sentía compañerismo dentro del vestuario, a eso habría que sumarle el descenso histórico que va a marcar la carrera de todos los integrantes de ese equipo. No es lo mismo descender con un equipo que había estado todas las temporadas en Bundesliga, qué con otro que sube y baja con frecuencia.

André es un jugador bueno, tal vez solo tuvo un mal año por el que cualquier jugador puede pasar. Parece guardar rencor al Hamburgo: “Tengo claro que no volvería a ir al Hamburgo ni aunque se clasificaran para jugar la Champions League y me ofrecieran todo el oro del mundo. El dinero no lo es todo. La familia, la salud y el bienestar son mucho más importantes” decía.

“Podía haberme quedado tranquilamente en el HSV ganando un buen dinero durante tres años más, pero prefiero ser feliz antes que agarrarme a un contrato. Además, para ser sinceros, en el Augsburgo tampoco me pagan mal...”. Hahn podría debutar con Augsburgo el 25 de Agosto vs Dusseldorf.