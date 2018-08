Woodburn, cedido al Sheffield United

Google Plus

La joven perla del Liverpool Benjamin Woodburn, se marcha cedido al Sheffield United esta temporada. El delantero galés ha disputado solo un partido de los 38 partidos de la Premier League y no ha tenido los minutos que se esperaba después de haber disputado cinco partidos del final de la pasada temporada. Con su marcha, Woodburn buscará seguir creciendo en el fútbol inglés, después de demostrar un gran nivel con el Liverpool Sub-23, donde ha anotado dos goles en los nueve partidos que ha disputado.

Con este fichaje, el Sheffield United buscará dar un salto de calidad a su plantilla que le permita meterse al menos en los Playoffs de ascenso a la Premier League. Esta temporada, el Sheffield logró la décima posición en la tabla clasificatoria, quedándose a tan solo 6 puntos del Derby, equipo que se llevó la última posición de la promoción de ascenso. Woodburn no lo tendrá nada fácil para hacerse con un puesto en el once titular, ya que la dupla formada por Billy Sharp y Leon Clarke, han anotado un total de 32 goles entre ambos delanteros. Wilder tendrá una difícil decisión para alinear a los tres en el once titular, por lo que los entrenamientos y los minutos de los que disponga en los primeros partidos, será importante para ganarse la confianza del entrenador.

Sin duda, una liga tan dura y competitiva como la Championship, ayudará a crecer a Woodburn en muchos aspectos donde el talento no es tan determinante y que son necesarios desarrollar para poder asentarse en el futuro en un equipo tan grande como es el Liverpool. Habrá que seguir a este joven futbolista galés, que ya ha debutado con la selección absoluta de Gales, siendo clave en una de las eliminatorias y que tiene un futuro brillante si la cabeza le respeta.