Delaney: ''Espero que Dortmund sea diferente a Bremen''

"¿Por qué no puedes ser en casa como lo eres en el campo?": esta fue la pregunta que, según Thomas Delaney, le realizó su novia con cierta ironía. La alusión a ello se debe a la característica pasión con la que el danés salía a disputar cada encuentro con el Werder Bremen.

Ser un ''líder agresivo'' no solo le sumó una reputación formidable ante los rivales, sino también deseos por parte la directiva de equipos como el Borussia Dortmund, quienes por una suma de 20 millones de euros le firmaron el contrato. "No puedes pararte en el terreno de juego con once malabaristas de pelota, también tienes que ser descarado y enojado", dijo Hans-Joachim Watzke, director deportivo del club amarillo.

Delaney: ''quiero ganar la Champions''

"Siempre tuvimos que ganar, eso es lo que me dio forma", dijo Delaney sobre su pasado en el Copenhague, donde además de lustrar sus habilidades consiguió cinco títulos de liga y cuatro de copa. Mientras que su paso en Bremen fue desapercibido ya que, según él, el equipo se estableció "en el medio de la tabla o un poco más atrás".

Delaney en uno de los entrenamientos | Foto: BVB

El mediocampista espera lograr mejores resultados en Dortmund y ''que sea diferente a Bremen''. Pero incluso él sabe que ''no será fácil'' cosechar algún título en la próxima temporada. De todos modos, hay un solo objetivo rondando en su cabeza: ''quiero ganar la Champions League, jugar y lucir en el enorme Signal Iduna Park y la pared amarilla''.

El futbolista ya se unió a los entrenamientos de pretemporada a las ordenes de Lucien Favre, quien afirmó que ''intentará integrarlos de manera rápida''. A sus 26 años, Delaney podrá aportar la experiencia que consiguió en competiciones internacionales con el Copenhague y además, volcar todo su terreno recorrido en la Bundesliga, donde ha jugado 45 encuentros.