Leipzig empata pero avanza en la Europa Legue

Con la eliminatoria casi resuelta, llegó el RB Leipzig a tierras suecas para afrontar el partido de vuelta ante el BK Häcken, encuentro que quedó igualado a un tanto por lado con goles de Massimo Bruno para los visitantes, mientras que para el equipo local, el que marcó el gol de la honra en la eliminatoria fue Daleho Irandust.

Debido al amplio marcador del partido de ida (4-0) Ralf Rangnick decidió optar por hacer variantes en el once titular, y darle oportunidad a los menos habituales. Respecto al partido de ida, siete jugadores fueron los que repitieron en el equipo abridor, Klostermann, Orban, Konate, Saracchi, Demme, Cunha y Augustin, por otra parte, en la titular salieron: Forsberg, Stierlin, Bruno y Muller en detrimento de Ilsanker, Kampl, Bruma y Gulacsi.

El encargado en impartir justicia en este encuentro de vuelta, fue el turco Mete Kalkavan, quien fue el encargado de dar la orden para que el balón se pusiera en movimiento. El Leipzig durante los primeros minutos se encargó de tener el dominio del balón y de llevar el peligro a los intermedios de Rasheed, que a pesar que las primeras llegadas de los de Sajonia no fueron tan claras, tuvo más trabajo que Müller.

Durante los primeros 15 minutos, el Leipzig llegó con muchos efectivos al área rival, pero la puntería parecía no estar en su día, Augustin tuvo varias posibilidades pero sus remates se fueron alejados del arco de Rasheed, quien no se incomodó mucho con esos intentos. La primera oportunidad de real peligro para el Häcken llegó en el minuto 24 en una jugada un poco confusa en la que en primera instancia no pudo rematar Kamara, pero el balón le quedó a Mohammed que la luchó para que su rechace le cayera de nuevo a Kamara que remató rastrero y su remate fue detenido por Müller. Con el marcador igualado a cero, culminarían las acciones en este primer tiempo.

El segundo tiempo iniciaba y la tónica era muy parecida a la primera mitad, el primer gol llegó apenas empezando el segundo tiempo, en el minuto 47 con una jugada de Demme por banda derecha quien luchó el balón hasta poder dársela con ventaja a Augustin que estaba tirado a la banda derecha. El francés se metió al área un poco incomodado por la defensa pero se las arregló para acomodarse y tirar un pase rastrero a Bruno que venía entrando al área, pateó de una la portería, dejando sin posibilidades a Rasheed ,que no pudo detener el balón.

El empate llegaría casi en las postrimerías del partido, el denominado gol de la honra, llegó en el minuto 85 por intermedio de Irandust tras una jugada de Ekpolo por banda izquierda que estaba fresco, luego de haber entrado apenas unos minutos atrás, se lanzó una corrida que ningún jugador del Leipzig pudo detener, tiró un centro que pasó entre varias piernas para finalmente llegar a Irandust que con un zurdazo muy poco ortodoxo batía a Müller para conseguir el empate y el primer gol del equipo en la eliminatoria. Con el marcador 1-1 finalizarían las acciones en un encuentro en el que el Leipzig volvió a ser el dominador del encuentro, aunque no tanto como en el partido de ida.

Cabe destacar que para este partido regresó Emil Forsberg que tras un gran mundial con Suecia, se reincorporó a la disciplina del Leipzig y se puso bajo las ordenes de Ralf Rangnick quien no espero para usarlo como titular en este encuentro, para que más temprano que tarde vuelva a estar en forma y sea ese jugador clave como lo fue la temporada pasada.

Ahora en la siguiente fase de clasificación deberá enfrentarse al FC Universitatea Craiova para conseguir su pase definitivo a la fase de grupos de la UEFA Europa League. El nueve de agosto, se estará disputando el partido de ida en el Red Bull Arena a las 18:30 horas.