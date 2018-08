Previa New York City – Vancouver Whitecaps: misión casi imposible

Google Plus

Tras los All-Star que captaron la atención de todos los aficionados al soccer en el importante partido ante la Juventus, campeón de Italia, toca volver a la rutina. Los jugadores titulares de los equipos MLS regresan a sus equipos.

La fase regular no descansa y esta semana 24 presenta partidos con mucho en juego. Uno de los partidos con más cosas por decidir es el partido que enfrentará a New York City y a Vancouver Whitecaps en el Yankee Stadium. Ambos equipos tendrán un ojo puesto en el resto de partidos que podrían ser significativos a la hora de dormir en puestos playoff en el caso de Vancouver o en el liderato en el caso de New York City.

Yankee Stadium. Fuente: New York City

Los locales parten como favoritos para alzarse con la victoria. Tras un excepcional año, primero en manos de Vieira y actualmente en manos de Torrent, el equipo Citizen tiene en el punto de mira el liderato de la Conferencia Este. Además, el equipo de Torrent lleva un solo partido perdido como local. Lo cierto es que su posición en la tabla viene dada por todos los puntos que ha conseguido en el Yankee Stadium. La realidad del equipo fuera de casa es muy diferente. Sin embargo, esta dinámica de resultados ha bastado al equipo para mantener en todo lo alto la lucha por el título de Conferencia Este.

El dia en que Torrent entendió el sistema MLS

La llegada de Torrent al equipo, lejos de suponer un drástico cambio en la forma de entender el juego, ha supuesto un impulso al equipo. La filosofía del jugador es claramente de ataque y con la idea de jugar bien al fútbol.

Pep Guardiola y Torrent. Fuente: Manchester City

Pese al concepto futbolístico que tiene la Major League Soccer, muy diferente en su forma y en su organización, Domenec ha sabido dominarlo a la perfección. Ha conseguido componer un equipo muy competitivo, que a diferencia de temporadas pasadas, ahora sí parece estar preparado para pelear cara a cara con los más grandes de la liga.

Domenec Torrent: ''Deberíamos revisar la forma de diseñar el calendario, pero está bien, esto es la MLS''

En declaraciones recogidas durante la semana previa al partido, Domenec Torrent se mostró molesto con algunas formas que tiene la Major League Soccer de organizar el calendario.

El entrenador se refiere especialmente a aquellas fechas en que los equipos llegan a jugar tres partidos en siete días, y que tienen como consecuencia que los jugadores tienen que desplazarse de punta a punta del país en un intervalo de tiempo muy pequeño.

Las sensaciones de Vancouver Whitecaps y la sorpresa del joven Davies

Dentro del seno de Vancouver Whitecaps existe una cierta expectación por la figura de Alphonso Davies. El joven jugador canadiense ha sido la revelación de la temporada, de hecho, su excelente temporada ha sido merecedora de que el mejor equipo de Alemania se interese por él. Alphonso Davies jugará en el Bayern Munich a partir del año 2019. Podrá acabar la temporada en Vancouver Whitecaps.

Alphonso Davies jugará en el Bayern Munich a cambio de 22 millones de Dólares

En cuanto a los resultados del equipo, se mantiene una cierta irregularidad en el conjunto de la temporada. Pero, siendo realistas con ellos mismos, la impresión de los aficionados y responsables de Vancouver Whitecaps es bastante buena. El equipo está a tan solo dos puntos de posiciones playoff, se ha conseguido la mayor venta en la historia de la Major League Soccer, y además podrán contar con Alphonso Davies hasta final de temporada. Todo apunta que los puntos que puedan obtener como visitantes serán fundamentales para acabar en puestos playoff. Una vez clasificados para playoff, quién sabe qué puede pasar. Esa es la magia del soccer.

Alphonso Davies contra Minnesota United. Fuente: MLS

A pesar de las buenas sensaciones, el cuerpo técnico y jugadores de Vancouver Whitecaps son conocedores de la difícil tarea que tienen por delante en este partido en el Yankee Stadium. El feudo de New York City lleva sin conocer la derrota varios meses. Además, los visitantes no podrán contar con su principal estrella al 100% de su capacidad debido al duro viaje que deberán hacer aquellos futbolistas que participaron en los All-Star. Por todo esto, el equipo no vería con malos ojos salir con un punto de Nueva York.

