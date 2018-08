(Añadir alineaciones con lapizarradelmister.es) Previa FC Porto - Desportivo Aves: la Supercopa de Portugal en juego

Google Plus

El Porto, ganador de la liga portuguesa y CD Aves, ganador de la Taça de Portugal, se enfrentarán este sábado en el Estadio Municipal de Aveiro. Los dragones parten como favoritos para hacerse con la Supercopa de Portugal, pero sus rivales no se lo pondrán fácil. El Desportivo debutará en esta competición tras haber ganado por primera vez en la historia del club la Copa de Portugal.

El famoso juego fue ante el Sporting, donde se llevaron la victoria con un gol en los últimos minutos. El marcador fue de 2-1. Por aquel entonces, el equipo lisboeta se encontraba en una pequeña crisis que ha terminado con la salida de sus jugadores referentes. Los de José Mota supieron aprovecharla y se hicieron con el título.

Foto: cdaves.pt

Por su parte, el Porto jugará una Supercopa más fruto de haber ganado el campeonato liguero. Los blanquiazules realizaron un campeonato liguero casi excelente. A penas cometieron errores. Pero a pesar de ello, los jugadores llegan de vacaciones con la mente renovada. Con ganas de volver a ganar la Liga NOS y sobre todo, también la Supercopa.

Últimos encuentros entre ambos

Un empate y una victoria del Porto

Ambos equipos llegan al partido tras hacer hecho una buena pretemporada. Pero, para tener una referencia de los últimos encuentros entre los dos, hay que remontarse a abril y a noviembre. Es decir, a las jornadas de liga de la campaña pasada. Empecemos con el primero de ellos, el de noviembre. Fue un juego muy igualado, marcado por la expulsión de Jesús Corona en el minuto 52. Antes de este momento el equipo de Conceição iba ganando con un gol del ex portista Ricardo Pereira en el 6'. Pero, tras la roja del mexicano los rivales se volcaron en el campo rival. De manera, que consiguieron el empate en el 63' con un tanto de Vítor Gomes. Y así quedó el marcador, 1-1.

El segundo encuentro fue en el Estadio do Dragão. Fue muy diferente al anterior. En esta ocasión los locales llevaron el control del juego y así lo demostró la posesión (64%-35%). Telles abrió el marcador en el minuto ocho desde el punto de penalti. Tres minutos después Otávio aumentó la distancia en el marcador con el 2-0, Telles. Así finalizó el partido. Un dato a tener en cuenta es que esta jornada estuvo marcada por las bajas de ambos clubes. Ni Danilo Pereira, Marega, Tissone y Lenho estuvieron disponibles.

Héctor Herrera: "No somos favoritos"

"Queremos demostrar que somos los mejores"

El capitán del FC Porto ha hablado antes de enfrentarse al Aves. Durante su comparecencia quiso dejar claro que no tiene intención de abordar el club. Incluso dejó las puestas abiertas a una futura renovación. Dejando este tema a un lado, se centró en el partido del sábado. “El título nos dio la posibilidad de disputar esta Supercopa y por eso no hay mayor motivación para comenzar esta temporada que poder hacerlo ganando un título más", expresó. Asimismo, aclaró que ya no les vale recordar las hazañas pasada, sino que tienen que seguir trabajando para conseguir más.

Foto: fcporto.pt

“El punto fuerte del Desportivo das Aves es la forma en la que defiende. Defiende en equipo y están todos muy comprometidos", recalcó. Además, resaltó que sus rivales tendrán una motivación extra, debido a que no están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Para finalizar, indicó que no se sienten favoritos. "No queremos decir que somos los mejores, sino demostrar que somos los mejores”, concluyó.

Nélson Lenho: "Vamos a luchar para ganar"

"Todo es posible en una final once contra once"

El capitán del Desportivos Aves también habló antes de jugar uno de los partidos más importantes de su carrera. "Queremos ganar, como es obvio, y vamos a luchar para conseguirlo", comenzó diciendo. A su vez, resaltó que saben que el Porto es más fuerte que ellos, pero que usaran sus mejores armas para derrotarlos. "Todo es posible en una final once contra once", aseguró confiado.

Durante sus declaraciones confesó que en ningún momento se le pasó jugar un partido así con el Aves. "Ni nosotros mismos nos los creemos", expresó. Aún así quiere aumentar la alegría logrando el título. "Cualquiera querría esta en nuestro lugar y luchar con el FC Porto. Pero, felizmente somos nosotros los privilegiados. Es una fiesta para nosotros y para nuestra hinchada", subrayó. Concluyó, diciendo que jugar esta final es un motivo de orgullo para el club.

Posibles alineaciones:

FC Porto: Iker Casillas, Diogo Leite, Felipe, Alex Telles, Maxi Pereira, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Aboubakar y Marega.

Desportivo Aves: Oliveira Figueiró, Nildo Petrolina, Bruno Manuel Araújo, Vítor Gomes, Vanderley Dias, Nélson Lenho, Diego Galo, Rodrigo Defend, Rodrigo Soares, Minervino da Silva, Luis Fariña.