Kean Bryan, a probar suerte en Sheffield United

Mientras el Manchester City continúa alistando detalles para iniciar la temporada que lo verá como defensor del título de Premier, otro chico de sus divisiones inferiores hace las valijas antes de siquiera ver minutos con el cuadro skyblue. Se trata de Kean Bryan, volante central de 21 años, que imposibilitado de hacerse un lugar en el club donde estuvo desde los 11 años -siendo incluso capitán de varios equipos juveniles-, decidió salir de Manchester y firmó con el Sheffield United por los próximos tres años. Inicialmente, la idea del juvenil era fichar por el Rangers escocés, pero una complicación en su revisión médica hizo que el club conducido por Steven Gerrard buscara otras opciones. Los Blades aprovecharon esta situación para ofrecerle a Bryan su primera oportunidad en Championship y transformarlo así en su quinto refuerzo.

Bryan viene de una buena temporada en Oldham Athletic, equipo de la League One donde estuvo cedido por el City y en el que disputó 32 partidos, marcando dos tantos y siendo distinguido con el premio de Jugador Joven del Año pese al posterior descenso a League Two de los Latics. Chris Wilder, entrenador del Sheffield United, se mostró muy contento con la nueva adquisición de su equipo: "Es un fantástico trato para nosotros. Kean es un zurdo natural que puede jugar como interior izquierdo, mediocentro y hasta como lateral. Es muy bueno técnicamente y pienso que bajo nuestra tutela puede desarrollar aún más sus virtudes."

Además, hay que decir que el flamante jugador de Sheffield United tuvo un extenso pasado por las categorías sub 16, sub 17, sub 19 y sub 20 de la selección inglesa. Estuvo integrando esta última categoría hasta el año pasado, sin embargo no fue incluido en la convocatoria de los que se consagraron en la Copa del Mundo sub 20 disputada en Corea del Sur. Su experiencia en divisiones juveniles convenció a los Blades del potencial de Bryan, quien buscará retribuirle la confianza a su nuevo club.