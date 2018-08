Guía VAVEL Championship 2018/19: el sueño de la Premier a subasta

La Championship 2018-19 dará comienzo el día 3 de agosto con el partido que disputarán Reading y Derby County. A partir de ese momento 24 equipos jugarán 46 partidos cada uno durante nueve meses con el objetivo de acabar en uno de los dos puestos que dan acceso a la Premier League, en uno de los cuatro que te clasifican para los play off, o al menos no caer en uno de los tres que te hacen descender a League One. La división de plata ha dicho adiós a tres equipos que vuelven a la Premier tras un largo tiempo de ausencia como el Fulham, el Cardiff City o el campeón del año pasado, el Wolves. Otros tres equipos se han despedido de la división de plata con destino a la división de bronce, la League One, las temporadas para el olvido del Sunderland, Barnsley y Burton les han costado el descenso y jugarán en League One esta temporada con el objetivo de volver pronto a Championship.

Aunque unos se vayan, otros vuelven, equipos como el Swansea, el West Brom y el Stoke City tras casi una década en la Premier League, descendieron la temporada pasada y volverán por primera vez en muchos años a la Championship. Por otro lado, curiosamente, los tres equipos que descendieron en la temporada 2016-17 a la League One lograron el ascenso el año pasado y han logrado regresar a la división de plata. Wigan, Blackburn y Rotherham vuelven tras un año de ausencia con la intención de quedarse esta vez en esta exigente, larga e interesante competición como es la Championship.

Aston Villa

El Aston Villa la pasada temporada se quedó a las puertas del ascenso a Premier League tras perder 1-0 la final del playoff de ascenso ante el Fulham en Wembley. A pesar de ese duro golpe, Steve Bruce logró consolidar un bloque sólido sobre el cual empezar a fortalecer la plantilla, principalmente el mediocampo, en el cual Mile Jedinak, Birkir Bjarnason y Jack Grealish se establecieron como grandes figuras del equipo de Birmingham.

Jack Grealish. Foto: Aston Villa

La temporada de Championship entrante se presenta similar en torno al objetivo, que es volver a Premier League. Es por lo mismo que, para sorpresa de algunos, los Villanos no han contratado a ningún jugador, a la vez que pueden dejar partir a Grealish, aunque no por un precio bajo. Es sobre esta base que Steve Bruce deberá recurrir a lo mejor de su mediocampo para poder lograr el ascenso a la máxima división del fútbol inglés.

Brentford

En la pasada temporada de Championship, el Brentford quedó a seis puntos de la clasificación a playoffs, a pesar de su buen final de torneo, que se vio contrastado con su pobre inicio de campaña. Es por lo mismo que Dean Smith, quien lleva en el club desde noviembre de 2015, buscará alargar la buena forma con que se terminó el campeonato pasado para, en primer lugar, escapar rápidamente del descenso para centrarse en la lucha por un puesto en aquellos cuatro equipos que disputen el ascenso.

Saïd Benrahma en su presentación. Foto: Brentford

Las abejas buscarán el ascenso mediante la consolidación del método de Dean Smith. Es por esta razón que el club fichó al extremo derecho argelino Saïd Benrahma, quien buscará explotar en Championship. También el equipo necesitará que Rico Henry tenga su regreso en un gran nivel, después de una lesión de rodilla que lo ha dejado sin jugar desde el año pasado.

Bristol City

El Bristol City se hizo célebremente conocido en las redes sociales, principalmente Twitter, dentro de los seguidores de fútbol inglés, pero su campaña no terminó de la mejor manera, puesto que, después de rozar la zona de playoffs durante gran parte de la temporada, terminaron a ocho puntos de la misma. Es por este último hecho que los dirigidos por Lee Johnson buscarán, mediante sus figuras Hörður Magnússon y Famafra Diédhiou, su primer ascenso a Premier League.

Andreas Weimann refuerzo de lujo para el Bristol City. Foto: Bristol City

En la búsqueda de su objetivo, los Robins seguirán con Lee Johnson al mando, quien es una garantía de una fiablidad futbolística, muestra de eso es la semifinal jugada ante Manchester City por Copa de la Liga. Es por eso que a Magnússon y Diédhiou se le sumarán el interior Callum O’Dowda y los recién fichados Andreas Weimann y Mo Eisa, quienes tienen una gran capacidad ofensiva, principalmente el ex jugador de Derby County.

Birmingham City

La pasada temporada del Birmingham City fue bastante mala, muestra de eso son los cuatro técnicos que tuvo el club durante la temporada pasada: Harry Redknapp, Lee Carsley, Steve Cotterill y Garry Monk. Los Azules solo lograron salvarse totalmente del descenso en la última fecha del campeonato, en el 3-1 sobre Fulham, por lo que en vistas de la temporada 2018-2019 la meta es estar lo más lejos posible de esa zona.

Birmingham confirmó a Garry Monk como primer paso para mantener un proyecto que los pueda llevar a evitar la mayor de cantidad de sobresaltos posibles. El club ha sabido mantener en el plantel a Jota Peleteiro y Cheikh N’Doye como grandes figuras, aunque es notoria la falta de categoría del plantel dirigido por el ex Swansea, y tampoco el fichaje de Kristian Pedersen, proveniente del Unión Berlín, ayuda mucho a contrarrestar el contexto.

Blackburn Rovers

El histórico Blackburn Rovers está de vuelta en la segunda categoría del fútbol inglés tras su paso por la League One, de la cual lograron el ascenso de manera sólida, junto a Wigan Athletic, a nueve puntos del tercer clasificado, Shrewsbury Town. Los dirigidos por Tony Mowbray tratarán de mantener su impulso para mantener la división y estabilizarse dentro de Championship.

Aunque el objetivo de los blanquiazules sea mantenerse en la segunda división, los hechos dicen lo contrario, puesto que solo se han reforzado con la joven promesa de la cantera del Manchester City, Jacob Davenport. Entonces, se podría decir, que el club no ha gastado lo suficiente para ascender y que Mowbray confiará en quienes ascendieron al equipo para mantener a los de Blackburn en Championship.

Bolton Wanderers

La temporada pasada fue de sufrimiento para los hinchas del Bolton Wanderers, puesto que, tras volver desde League One, volvieron a verse envueltos en la disputa por el descenso a tercera categoría. Los Trotters lograron la salvación tras darle la vuelta a un partido increíble, en la última jornada, ante Nottingham Forest en los últimos cinco minutos. A pesar de los mediocres resultados, Phil Parkinson seguirá en el cargo con el mismo objetivo de la temporada pasada: mantenerse en Championship.

Duke McKenna en su llegada al Bolton. Foto: Bolton

En vistas de mantener la categoría, el club albo ha hecho un esfuerzo económico ad hoc al objetivo impuesto. Esto se explica en las trasferencias de este mercado, que incluyen a jugadores con cierta experiencia en Championship y League One que se mezclaran con las promesas Stephen Duke-McKenna y Joe Pritchard, provenientes de Everton y Tottenham respectivamente. A modo de sumario, se podría decir que se vendrá otra temporada de sufrimiento para Bolton.

Derby County

La campaña pasada, Derby County se quedó a las puertas de la final de playoff después de que el Fulham le diera la vuelta al marcador global. Desde aquel momento, los Rams tuvieron que cambiar de entrenador tras la partida de Gary Rowett a Stoke City, y el elegido para tomar el mando del equipo fue la leyenda de Chelsea Frank Lampard. Esta experiencia será la primera del ex Chelsea como entrenador, por lo que su rendimiento es una incógnita, aunque la meta del club es ascender a Premier League para la temporada 2019-2020.

Jack Marriott en su presentación. Foto: Derby County

El equipo propiedad del empresario inglés Mel Morris ha fichado tres buenos nombres para volver a la máxima categoría del fútbol inglés. Las jóvenes promesas son Harry Wilson y Mason Mount, provenientes de Liverpool y Chelsea, este último, sobretodo, es una de las grandes promesas del club londinense. El tercer jugador fichado es Jack Marriott, figura en Luton Town y Peterborough, por lo que se espera un gran desempeño de él en búsqueda de volver a Premier League.

Hull City

El campeonato de Championship de la pasada temporada fue difícil para Hull City, puesto que pelearon el descenso de manera constante y la relación con los hinchas hizo que el ambiente sea totalmente enrarecido. Después del fracaso del ruso Leonid Slutsky, Nigel Adams tomó el mandato técnico del equipo para salvarlo de League One y con un objetivo similar en mente para la próxima temporada. La prioridad para los Tigers, además de eludir la perdida de división, es volver a la tan ansiada estabilidad.

Eric Lichaj se presenta. Foto: Hull City

Para estabilizarse, Hull City fichó a Reece Burke y Jordy de Wijs, centrales jóvenes provenientes de West Ham y PSV Eindhoven, que junto a Eric Lichaj y Stephen Kingsley compondrán una defensa de categoría. El equipo comandado por el egipcio Assem Allam también contrató a David Milinković que le da variantes en la faceta ofensiva, además de mantener al australiano Jackson Irvine. A priori, el camino de Hull City hacia la estabilidad no parece tan lejano.

Ipswich Town

Foto: Ipsiwch Town

Empieza un nuevo camino para el Ipswich Town. El conjunto inglés, que disputa la Championship desde el 2007, viene de realizar una temporada un tanto decepcionante en relación a las aspiraciones latentes a comienzos de la misma. Este hecho ha llevado a un cambio de entrenador. Mick Mcarthy abandonaba una disciplina en la que se encontraba desde 2012. Este lugar ha sido ocupado por Paul Hurst, que liderará un proyecto que tiene mimbres para poder reactivarse. Entre ellos, podrán contar nuevamente con el prometedor central inglés procedente del Chelsea Trevor Chalobah, el cual viene de disputar el europeo sub-19 con su selección. También han reforzado la línea defensiva incorporando Janoi Donacien. Ambos llegan en calidad de cedidos. No obstante, han sufrido la dolorosa salida del atacante David Mcgoldrick. Lastimosa en el sentido de que el jugador emerge del club tras cinco temporadas, aunque esperan que los 16 goles en el curso pasado de Martyn Waghorn hagan olvidar de cierta manera este hecho.

En Ipswich discurren nuevas aguas y esto provoca ilusión a la vez que expectación entre sus aficionados. A la espera de la adaptación por parte del nuevo técnico, la ciudad confía al menos en poder lograr los playoffs de ascenso, tras más de diez años consecutivos manteniéndose en esta liga.

Leeds United

Uno de los equipos con mayor tradición del fútbol inglés comienza una nueva etapa. Desde que volviera a la Championship en 2010, sus respectivas clasificaciones han dejado mucho que desear para una afición que resulta bastante exigente con los suyos. Sin embargo, ahora tienen motivos para volver a creer en ellos.

Este verano ha estado marcado en la parcela técnica con la llegada de Marcelo Bielsa. El técnico argentino, desde que aterrizara de forma sorprendente en Leeds, ha generado un ambiente ilusionante que ha reactivado las esperanzas de sus fieles, y no es para menos.

Bielsa. Foto: Leeds United

La competición, y especialmente el club, van a poder disfrutar de un verdadero amante de este deporte. Suele ser muy cercano al futbolista, del que le gusta modificar determinados comportamientos en un terreno de juego partiendo siempre desde su aspecto emocional. El de Rosario supo cambiar el rumbo ideológico de todo un país como Chile y recuperó la identidad que habían perdido “los leones” cuando recaló en el Athletic de Bilbao. Son algunos ejemplos, pero el que fuera profesor de educación física en su país siempre suele dejar una huella importante en sus equipos, tanto en lo deportivo como en lo humano. A pesar de no haber vivido una época fructífera en Francia, “El Loco” llega al Leeds United en un contexto donde sus principios pueden ir de la mano con las raíces del club.

Su estilo de juego tiene como esencia disponer de la posesión del balón el mayor tiempo posible. Le gusta ser protagonista a lo largo de los noventa minutos, asentándose en la zona rival a través de una salida de balón desde atrás y encadenando muchas series de pases consecutivos para poder llegar al área contraria. De igual forma, en tres cuartos de campo sus equipos suelen adquirir un gran dinamismo para combinar por banda, con laterales que puedan percutir de forma constante llegando hasta línea de fondo. Con todo ello, el técnico argentino también respeta ciertos márgenes para que sus futbolistas se sientan liberados y sepan interpretar la jugada en fase ofensiva.

Para ayudar a desarrollar esta idea, la entidad ha incorporado un total de cinco jugadores. Destaca el mayor desembolso realizado por la institución desde hace 17 años. Se trata de Patrick Bamford, delantero de 24 años que anotó trece goles entre todas las competiciones con el Middlesbrough a lo largo del curso anterior. También contará en sus filas con el lateral izquierdo Barry Douglas, procedente del Wolverhampton, y con jóvenes cedidos de la cantera del Chelsea (Baker y Blackman) y del Manchester City (Jack Harrison).

La atmósfera es idónea para que el aficionado tenga argumentos de ir a Ellan Road y vibrar esta temporada con los suyos. En el club afrontan con responsabilidad un reto que, en caso de salir victoriosos, les haga volver a estar en boca de cualquier amante del fútbol en Inglaterra. Desde 2003 no pisan la Premier League, pero en Yorkshire desean volver a aquellos tiempos gloriosos de los 90.

Milwall

La entidad fundada por unos trabajadores en 1885 encara otra temporada más en la Championship. El curso anterior sorprendió a muchos al conseguir la octava posición, teniendo en cuenta que eran un equipo recién ascendido y que poseen uno de los presupuestos más bajos de la categoría.

Imagen de un encuentro de pretemporada. Foto: Milwall

Uno de los motivos ha sido los tres años que lleva a cargo del conjunto el joven Neil Harris, lo que le ha permitido conocer bien los rasgos del club y por consiguiente, implantar una idea de juego adecuada a los diferentes contextos que se le han presentado. Parecía que este verano sería dificultoso en cuestión de poder mantener a algunos de sus jugadores, pero nada más lejos de la realidad. Han podido incorporar al internacional checo Skalák y recuperar al guardameta Ben Amos. En el apartado de salidas tan solo cuentan con la del legendario jugador australiano Tim Cahill, que llegó al equipo en enero para adquirir nivel competitivo de cara a la cita mundialista. La excelente campaña realizada por los “Lions” tiene como protagonistas a Lee Gregory o George Saville. Entre ambos anotaron 20 de los 56 goles del Millwall en liga durante la temporada pasada, ayudados de asistentes como Morrison (9) o Wallace (7). Estos números, cuyos autores permanecerán en el equipo, invitan a pensar que el Millwall puede aspirar a prolongar el buen momento futbolístico que atraviesan.

Middlesbrough

En Middlesbrough buscan continuar de la misma forma en la que terminaron, porque sus inicios no fueron los mejores. En Navidades tuvieron que prescindir del técnico Garry Monk tras encadenar una serie de malos resultados, siendo reemplazado por todo un conocido en los campos del fútbol inglés como Tony Pulis. Este cambio llevó consigo una mejoría que permitió al equipo finalizar en quinta posición, asegurándose un puesto para disputar los playoffs de ascenso a la Premier. Sin embargo cayó eliminado por el Aston Villa en una eliminatoria donde no pudo remontar el marcador adverso que traían del partido de ida.

Celebración de un gol de pretemporada. Foto: Middlesbrough

El entrenador galés ha dirigido a numerosos conjuntos de Inglaterra como el Bristol City, el Crystal Palace o recientemente el West Bromwich Albion, entre otros. Sus equipos se caracterizan por conceder muy poco al rival a través de una defensa sólida y ser precisos a la hora de poder conocer los momentos más débiles del contrario a lo largo de los noventa minutos. Estos dos aspectos se ven reflejados tanto en la gestión del club durante este mercado estival como en el notable rendimiento de jugadores del frente de ataque durante el pasado curso. Son los casos del español Adama Traoré, extremo que jugó en las categorías inferiores del Barcelona y el máximo goleador Britt Assombalonga. En cuanto al periodo de fichajes se refiere, Tony Pulis podrá contar en sus filas con dos centrales que vienen demostrando una cierta fiabilidad en la zaga, como son Aden Elint y McNair. El poder mantener el nivel de los jugadores del frente de ataque ligado a la temprana adaptación de sus defensas pueden ser alicientes importantes para pensar que una de las instituciones con mayor presupuesto de la liga pueda ascender nuevamente, hecho que no se encuentra lejano en el tiempo.

Nottingham Forest

El conjunto que puede presumir de tener más copas de Europa que ligas, tras sus respectivas gestas en 1979 y 1980, vuelve a afrontar una nueva temporada en la Championship. Tras un año convulso, traducido en la salida del entrenador Mark Warburton en enero siendo reemplazado por el español Aitor Karanka, el equipo de la región de Midland se vio obligado a salvar la categoría en las últimas jornadas, terminando en decimoséptimo lugar. La única alegría que pudo brindar a sus aficionados fue la victoria ante el Arsenal en la 3ª ronda de la FA Cup que supuso la eliminación de los “gunners”.

El Forest ha fichado mucho. Foto: Nottingham Forest

El pasado mes de mayo, Evangelos Marinakis, propietario del Olympiacos, también adquirió los derechos del Nottingham Forest. Este hecho ha motivado que el magnate griego haya realizado una inversión de 25 millones de libras para mejorar al equipo en forma de fichajes. Entre ellos, sobresalen jugadores de nacionalidad portuguesa. Son los casos del mediapunta João Carvalho (uno de los desembolsos más importantes en la historia del club) o la cesión del joven extremo Diogo Gonçalves, quien ya debutó el curso anterior con tan solo 20 años en el primer equipo del Benfica. La veteranía es importante en esta competición. Por ello ha recuperado al guardameta rumano Pantilimon (jugó cedido el año anterior) y ha incorporado a Michael Dawson, central experimentado que cuenta con numerosos partidos en el fútbol inglés, junto a Lewis Grabban, delantero que anotó un total de 20 goles en sus participaciones repartidas entre Sunderland y Aston Villa.

Esta temporada, con motivo de este proyecto, la afición ha recuperado esa ilusión desaparecida en los últimos años. Tal es así, que la entidad ha superado la barrera de los 20.000 abonados, algo insólito en la historia reciente del club. Karanka ya conoce de primera mano lo que significa ascender, al lograrlo en 2016 con el Middlesbrough. “City Ground” se encuentra impaciente de cara a esta campaña, donde las expectativas están puestas en volver a la Premier League, algo que no sucede desde 1999.

Norwich City

“The Canaries” ya miran desde la distancia aquella gesta de 2014/15, cuando lograron ascender a la Premier. La campaña anterior sirvió para asimilar los métodos del técnico alemán Daniel Farke, quien llegó el verano pasado y condujo al equipo a terminar el curso en mitad de la tabla. Lo más significativo de la temporada estuvo sobre el terreno de juego, donde salieron a relucir jugadores talentosos como James Madison. El jugador inglés fue lo más destacado del Norwich, logrando 14 goles y repartiendo 7 asistencias. También Josh Murphy, que obtuvo cifras de 7 goles y 6 asistencias, cifras notables teniendo en cuenta su posición como extremo. Este rendimiento, como era de esperar, ha tenido repercusión en el presente mercado estival, en el que ambos han anunciado su marcha hacia la Premier League. El primero pone rumbo al Leicester en lo que significa una de las mayores ventas del Norwich, dejando en su haber 25 millones de libras. A su vez, Murphy jugará en el recién ascendido Cardiff City.

Celebración de un gol de pretemporada. Foto: Norwich City

No todo son malas noticias para el Norwich. Han logrado incorporar en calidad de cedidos al experimentado portero holandés Tim Krul y al joven lateral alemán del Borussia Dortmund Passlack, además de recuperar al mediocentro Leitner y siguen a expensas de algún fichaje para reforzar las dos salidas mencionadas anteriormente. El equipo situado al este de Inglaterra afronta un nuevo curso con el reto de que la pérdida de jugadores importantes no suponga una caída futbolística para la entidad.

Preston North End

El club geográficamente situado en el condado de Lancashire pertenece al selecto grupo de 12 equipos que fundaron la primera liga de fútbol en 1888, siendo ganadores de la misma sin perder un solo partido. Por este motivo comparten el apodo de “The Invicibles” con el Arsenal. El Preston North End retornó al Championship hace cuatro años, pero sus recientes participaciones no invitan a pensar a que se le pueda calificar como un novato de esta categoría y la pasada temporada es una buena prueba de ello.

Los compañeros felicitan a Bodin por su gol. Foto: PNE

El técnico escocés Alex Neil, quién logró el ascenso con el Norwich en 2015, se hizo cargo del equipo y lo llevó hasta el séptimo lugar, quedándose a dos puntos de los puestos que dan acceso al playoff para ascender a la Premier. Ha logrado formar un bloque que mezcla juventud con experiencia y donde todos se sienten importantes. Sus números lo demuestran, los cuales son bastante proporcionales en cuanto a goles y asistencias se refiere. Además, salvo la marcha al Cardiff City de su lateral izquierdo Cunningham, ha podido mantener a todas sus piezas, motivo que les lleva a poder aspirar con poder hacer un curso similar al anterior e incluso con mejorar sus prestaciones.

Queens Park Rangers

McClaren da una charla a sus futbolistas. Foto: QPR

El QPR ha vivido épocas mejores. Atrás en el tiempo queda aquella temporada 2014/15 en la Premier, ya que desde entonces todo han sido idas y venidas a nivel deportivo e institucional. Sin ir más lejos, en el curso anterior lograron la decimosexta posición, motivo que ha llevado a la dirección deportiva a prescindir del inglés Ian Holloway, permaneciendo solo un año al frente de la entidad. Su reemplazo será su compatriota Steve Mclaren, quién será recordado por los aficionados holandeses del Twente cuando les brindó la primera liga de su historia. Además, el que fuera seleccionador de Inglaterra en 2006, cuenta con una amplia trayectoria dirigiendo a equipos ingleses como Middlesbrough, Nottingham Forest, Derby County y Newcastle United.

La política del club durante estos últimos años parece tener un camino trazado. Incorporar jugadores del conjunto sub-23 junto a aquellos cuyo contrato finalice o adquirirlos en forma de cesión. El equipo ha ido variando futbolistas por las diversas cesiones, pero permanece la esencia de aquellos que se han desarrollado en las categorías inferiores. Si esto se adapta a las exigencias del nuevo técnico, el QPR puede mejorar las clasificaciones de los últimos años.

Reading

Las cosas no fueron fáciles la temporada pasada para ellos, tuvieron que lograr la salvación en la última jornada tras un empate en el campo del ascendido Cardiff. A pesar de una temporada complicada donde pasaron más apuros de los necesarios, el equipo ha vuelto a confiar en Paul Clement para que siga al frente del equipo. El Reading no se ha gastado dinero en incorporaciones todavía y se ha hecho con los servicios de John O´Shea, Meyler, Yiadom y Walker, todos ellos han quedado libres de su contrato con sus anteriores equipos y han venido a probar suerte con un equipo que dejó mucho que desear el año pasado.

Quizá la permanencia vuelva a ser el objetivo de este equipo, a pesar de ser un equipo que ha estado en esta década en la Premier se está consolidando como un equipo de la parte media-baja de la Championship, cuajando temporadas muy irregulares. Los de Paul Clement no se han reforzado mucho y quizá necesiten hacer otras incorporaciones si las cosas no empiezan bien en este inicio de temporada.

El John O´Shea aportará su experiencia y veteranía en la zaga. Foto: Reading FC.

Rotherham United

El Rotherham United regresa a la Championship tras haber logrado un peleado y sufrido ascenso en los playoffs de la League One. Los de Paul Warne finalizaron en cuarto lugar la temporada pasada en la división de bronce y finalmente le acabaron ganando la partida al tercer clasificado, el Shrewsbury, en la final por el ascenso en un partido que se decidió en la prórroga. El equipo logró su objetivo de volver a la Championship el año pasado y buscarán este año mantenerse en la división de plata y olvidar su última temporada en esta competición donde finalizaron últimos con tan solo 23 puntos.

El conjunto de Warne no se ha gastado nada en el mercado de fichajes gracias a las incorporaciones de Billy Jones (rescindió contrato con el Sunderland), de Robertson y de Vassel (ambos acababan contrato con el Blackpool). El Rotherham a priori parece uno de los equipos más débiles pero a base de garra y coraje tratarán de mantenerse en la categoría, de la misma forma que lograron el ascenso la temporada pasada.

El Rotherham United celebra el ascenso cosechado en Wembley. Foto: Rotherham United.

Sheffield United

La temporada pasada quizá acabó con un mal sabor de boca tras no haber podido alcanzar los playoffs y al haber acabado en décimo lugar. Sin embargo, el Sheffield United el año pasado era un recién ascendido y se metió entre los seis mejores de la división durante la mayor parte de la temporada. Incluso su delantero Clarke fue el mejor delantero de la Championship, elegido en el once ideal de la BBC.

El Sheffield apenas ha realizado cambios en la plantilla, tan solo ha fichado a McGoldrick (libre del Ispwich), el prometedor defensa del Manchester City Kean Bryan, y el joven crack del Liverpool Woodburn por el momento, además de recuperar a los jugadores cedidos. Son refuerzos de mucho nivel que hacen pensar en una posible buena temporada. El equipo ha vuelto a confiar en Chris Wilder y ha decidido finalmente no cambiar de técnico esta temporada. Sin duda el objetivo serán los playoffs para un equipo que sorprendió la temporada pasada y que podría volver a sorprender en este inicio de Championship.

McGoldrick ha sido la primera incorporación del Sheffield United. Foto: Sheffield United.

Sheffield Wednesday

Si la temporada del otro Sheffield fue buena, la del Sheffield Wednesday fue para olvidar. Los de Luhukay estuvieron en la parte media de la clasificación durante toda la temporada y estuvieron más pendientes de la zona baja que de la zona alta, finalizando la temporada en decimoquinto lugar y no compliendo sus objetivos de estar cerca de los playoffs.

Hasta el momento no ha habido apenas movimientos en el club, tan solo han perdido al delantero Jordan Rhodes que se ha marchado cedido al Norwich City por una temporada. A pesar de la floja temporada la directiva ha mantenido la confianza en Luhukay para esta temporada con el objetivo de mejorar las prestaciones y estar cerca de los seis primeros como ya lo estuvieron hace unas temporadas.

El Sheffield Wednesday buscará mejores resultados en la 2018-19. Foto: Sheffield Wednesday

Stoke City

Diez años después de conseguir su ascenso a la Premier League, el Stoke City volverá a la Championship tras nueve años en la división de oro del fútbol inglés. Los potters cuajaron una temporada para el olvido el año pasado y acabaron en penúltimo lugar así descendiendo por primera vez en más de dos décadas. La última vez que el Stoke estuvo en la Championship finalizó en segundo lugar por detrás del campeón, el West Brom. Los potters han cambiado de entrenador esta temporada tras prescindir de Paul Lambert que no fue capaz de salvar al equipo la temporada pasada.

El Stoke ha sufrido la baja de uno de sus jugadores más importantes durante estos últimos años, Shaqiri, ya que el suizo ha hecho las maletas destino Liverpool. Aun así, se han reforazado muy bien con jugadores como Ince (procedente del Huddersfield), Etebo (procedente del Feirense), Williams (procedente del Everton) y McClean (procedente del West Brom). Además, han logrado las cesiones de Federici, Bojan, Afobe e Imbula. El principal objetivo del Stoke será regresar a la Premier League, volver a la división de oro en el primer intento como lo hiciese el Newcastle hace dos temporadas.

Ince llega al equipo procedente del Huddersfield. Foto: Stoke City

Swansea City

Los galeses se habían mantenido en la Premier League desde su ascenso en 2011. El Swansea se había consolidado en la división de oro del fútbol inglés durante estos últimos años, sin embargo, el año pasado perdieron la batalla por la permanencia ante el Southampton y descendieron mientras que el otro equipo galés, el Cardiff, ascendía. El Swansea prescindió del entrenador portugués Carlos Carvalhal al no poder mantener al equipo en la Premier la pasada temporada y han contratado al inglés Graham Potter para que se encargue de lograr el ascenso.

El Swansea, al igual que los otros dos equipos que han descendido, tratará de volver a las primeras de cambio a la Premier aunque no lo van a tener nada fácil, han hecho pocos fichajes como el de Celina del City (exceptuando los jugadores que vuelven tras cesión) y han perdido a jugadores como Renato Sanches, Roque Mesa, Fabianski y el coreano Ki Sung-Yueng. Tras la pérdida de estos jugadores de alto nivel, los galeses tendrán que apañárselas sin ellos para ascender a las primeras de cambio y para devolver la alegría a los aficionados del Liberty Stadium.

Graham Potter (centro) será el principal responsable de lograr el ascenso. Foto: Swansea City.

West Brom

El West Brom finalmente descendió tras ocho temporadas en la Premier League. La temporada de los baggies fue para olvidar tras estar casi cinco meses sin poder ganar un partido. El equipo a pesar de un buen inicio con seis puntos de seis se vino abajo completamente y allá por el mes de abril se acabaron todas las esperanzas de permanencia para ellos a pesar del gran final de temporada con su nuevo entrenador Darren Moore. Tras ese gran final en la temporada 2017-18 el equipo ha mantenido su confianza en Moore debido a esos grandes resultados cosechados en abril, además fue nombrado mejor entrenador de la Premier en ese mes.

Los baggies han fichado a Kyle Bartley (libre del Swansea) y a Johnstone (fichado por seis millones y medio procedente del United). Además, han logrado la cesión para esta temporada del joven de 20 años Barnes, procedente del Leicester City. Por culpa del descenso los baggies han perdido a Foster que se ha marchado al Watford y a Johnny Evans que fichó por el Leicester. El objetivo del West Brom será lograr lo mismo que han logrado en sus dos últimas temporadas en la Championship, ascender. Los baggies se repusieron con éxito al descenso en la temporada 2009-10 logrando el ascenso la temporada siguiente en la Championship, este año buscarán esta complicada hazaña que pocos equipos han sido capaces de conseguir.

Bartley llega con la intención de reforzar la defensa de los baggies. Foto: West Brom.

Wigan

Ya van cuatro años en los que el Wigan va pasando de división a división, en 2015 descendió a la League One, en 2016 regresó a la Championship, en 2017 volvió a descender y la pasada temporada volvió a ascender. El campeón de la League One no tuvo problemas en lograr el ascenso, teniendo un gran equipo que sin duda fue el mejor de los 24 de la división de bronce. El Wigan ha confiado en Paul Cook (entrenador con el que lograron el ascenso y el título de League One la temporada pasada) para este nuevo proyecto de consolidación en la Championship.

El equipo se ha gastado dos millones de libras en el fichaje de McManaman y ha firmado a Naismith (que llega libre desde el Portsmouth) logrando también la cesión de Recce James (procedente del Chelsea). Ya son cinco ascensos/descensos para este equipo en las últimas seis temporadas y en esta buscarán la permanencia que no pudieron lograr hace dos años y no sumar su tercer descenso consecutivo en la Championship.