Kevin Mirallas llega a a la Fiorentina

El extremo internacional de 30 años, Kevin Mirallas, llega cedido a la Fiorentina por una temporada (con cláusula de compra obligatoria), desde el Everton inglés. Firmará un contrato de 4 años con el cuadro “Viola”.

Mirallas es un fútbolista belga, pero con orígenes españoles. Debutó profesionalmente en el Lille francés en la temporada 2004 – 2005, pero no fue hasta la temporada 2007 – 2008 en donde Kevin dio luces de su calidad sumando seis goles y 1.915 minutos en cancha, lo que llamo la atención de otro conjunto francés, el Saint-Étienne. En “Les Verts” no le fue tan bien como esperaba Mirallas, sumando entre las temporadas 2008 – 2009 y 2010 – 2011 logró solo cuatro goles (contabilizando Copa de Liga, Copa de Francia y la Ligue 1).

Buscando otros horizontes, Kevin dejó Francia para recalar en el Olympiakos Piraeus de Grecia. En el club griego, Mirallas explotó todo su fútbol, convirtiendo 34 goles y sumando 4.132 minutos en cancha, también logró disputar la Europa League en sus temporadas 2010 – 2011 y 2011 – 2012 y la Champions League 2011-2012. Sumo 13 partidos sumando todas las competiciones competiciones, en las cuales Kevin no logró anotar, pero sus buenas actuaciones llamaron la atención del Everton inglés, que se hizo con sus servicios en el año 2011.

Fuente: ACF Fiorentina.

Con el Everton, Mirallas estuvo la no despreciable suma de seis temporadas. Sus mejores campañas con el elenco inglés fueron en sus inicios, en donde convirtió seis goles en la temporada 2012 – 2013, y ocho goles en la Premier League 2013 – 2014. En la última temporada 2017 - 2018, no anotó goles y solo estuvo en cancha 138 minutos, lo que hizo finalmente que saliera a préstamo a un viejo conocido; el Olympiakos Piraeus, aunque no podría retomar las muy buenas campañas que había hecho anteriormente en el club griego, solo registrando dos goles y jugando 1.015 minutos en cancha.

Mirallas ha sido internacional con la Selección de Bélgica en 66 partidos, anotando 12 goles. Con su selección, Kevin ha disputados amistosos, Clasificaciones Europeas, Copa Mundial de Brasil 2014, Copa Mundial de Rusia 2018, Eurocopas e incluso registra una participación en los Juegos Olímpicos Sub21 de Beijing.

Fiorentina no solo ha contratado a un delantero con mucha experiencia, sino también, a un jugador que busca a sus 30 años, volver a brillar y retomar su mejor performance en el Calcio 2018 – 2019.