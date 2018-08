NYCFC echa de menos a su delantero

Google Plus

New York City FC: Stuver; Tinnerholm, Chanot, Callens, Matarrita; Moralez, Ring, Medina; Castellanos (Awauh, min. 65), Berget (Lewis, min. 75), Tajouri-Shradi (Sweat, min. 82).

Un partido muy raro en el que el New York City FC se mostró muy superior a su rival durante gran parte del mismo, pero que acusó la falta de su delantero, con una gran cantidad de ocasiones falladas. En la primera mitad, los locales comenzaron demostrando una mayor superioridad, pero fue su rival el que consiguió adelantarse en el marcador. Antes del descanso los locales consiguieron igualar el marcador, al que lograrán dar la vuelta al volver del mismo, con un gol del debutante Castellanos. No fue hasta los minutos finales cuando los visitantes aprovecharon un error de su rival en el repliegue para igualar el resultado y a punto de dar la sorpresa.

NYCFC sufre para empatar

Fue muy buen inicio por parte del conjunto local que salió con claras intenciones de dominar el balón. Con un centro del campo más ofensivo de lo habitual, formado por Moralez y Medina acompañando a Ring, el City dio una buena imagen en los primeros minutos. Tanto fue así que a los cinco primeros minutos, el guardameta visitante sacó una sorprendente mano a un cabezazo de Berget, que a poco estuvo de convertirse en gol.

Los minutos transcurrían y el control del balón era total por parte de New York City FC, ante un rival que permanecía bien pertrechado en defensa y buscando aprovecharse de los errores rivales para salir a la contra. A pesar de la insistencia local, la acumulación de jugadores en las inmediaciones del área canadiense, impidió que pudiesen tener alguna ocasión de disparo bajo los tres palos.

Sin embargo, en la primera ocasión en la que los Whitecaps consiguieron correr, sorprendieron a su rival y se adelantaron en el marcador. Un contraataque en el que ningún defensa local presionó a Mezquida para obstaculizarle la carrera, permitió a este llevar a las inmediaciones del área y con un disparo ajustado al palo, batir al guardameta y anotar el primer gol.

A pesar de este tanto, New York City no cejó en sus intentos por conseguir igualar un partido en el que estaba siendo claramente superior a su rival, pero no conseguía transformar estas ocasiones manifiestas de gol. El planteamiento de los Whitecaps estaba siendo muy difícil de superar.

En los minutos finales se pudo ver el primer acercamiento de los canadienses tras el gol, con una falta directa ejecutada por Felipe que fue atajada por el guardameta local, no sin algunas dificultades. Sin embargo, entrados en el tiempo de descuento, los neoyorkinos consiguieron anotar el gol que les recompensó la insistencia mostrada. Una larga acción que terminó con el balón en los pies de Jesús Medina y la definición de este entre las piernas del portero, consiguiendo así el ansiado empate.

Un local muy fallón

La segunda mitad no pudo tener un mayor inicio para el conjunto local. En la primera llegada de los neoyorkinos a la portería rival, estos cogieron por sorpresa a la defensa canadiense que nada pudo hacer para evitar el gol. Berget consiguió irse en velocidad de su marcador para regalar el gol a Castellanos. El delantero argentino conseguía estrenarse en el casillero de goleadores en su primer partido con el NYCFC.

El ponerse por delante en el marcador le dio alas al conjunto local que durante los siguientes minutos asedió la portería de su rival, consiguiendo generarle varias ocasiones de gol. Muchos fueron los disparos que los futbolistas se marcharon lejos de la portería.

Este cambio en la dinámica del partido obligó al conjunto visitante a realizar varias sustituciones en los jugadores sobre el terreno de juego, para tratar así de revertir una situación que les había puesto muy difícil el encuentro. Futbolistas como Davies o Reyna entraron con la clara intención de aprovechar su rapidez y verticalidad para sorprender a la contra.

A pesar de ello, los neoyorkinos se mantenían firmes en su juego, consiguiendo generar varias acciones de peligro sobre la portería rival. Pero fue la falta de puntería de los atacantes locales lo que impidió que el resultado fuese más abultado a su favor.

En los últimos minutos del partido, Vancouver Whitecaps sacó fuerzas para buscar un gol que les diese el empate. Y este llegó a los pocos minutos de la finalización cuando una contra que pilló descolocada a la defensa local, fue rematada en el segundo palo por Hurtado.

Con poco más de cinco minutos por jugarse u un equipo totalmente fuera del partido como el de los neoyorkinos, los canadienses trataron de dar la sorpresa, la cual estuvieron a punto de conseguir. Un libre directo en la frontal del área ejecutado por Shea, golpeó en el travesaño, dejando helado más de medio estadio.

Con esta acción y un par de llegadas en ambas áreas sin demasiado peligro se llegó la final de un encuentro que los neoyorkinos tuvieron ganado, pero que su falta de puntería les castigó.