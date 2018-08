Jugadores a seguir Brighton & Hove Albion 2018/2019: renovarse para seguir en la Premier League

Desde la compra del equipo del Sur de Inglaterra por el jugador de póker internacional Tony Bloom en 2009 y el posterior fichaje de Chris Hughton, que cogió las riendas del equipo a mediados de la temporada 2014-2015, el Brighton ha estado en constante renovación con el objetivo de mejorar la plantilla año tras año y aspirar a hacer un equipo que, como mínimo, se instaure como un habitual de la Premier League.

La temporada pasada, en su primera aventura en la Premier League –el Brighton sí jugó la Footbal League First Division pero no la Premier que se estrena en 1992 – se reforzó con jugadores que rápidamente se han convertido en la columna vertebral de este equipo.

Pilares sólidos

En especial hay que centrarse en un jugador que fue capital la temporada pasada y el cual va a ser igual de importante en los objetivos de este año. Se trata del medio centro alemán Pascal Groß. El jugador alemán de 27 años llegó la temporada pasada al Falmer Stadium y no tardó mucho en demostrar que es un jugador que puede echarse a The Seagulls a las espaldas.

Formado en las categorías del Hoffenheim, siempre demostró que es un medio centro capaz de elaborar, pero que se encuentra más cómodo descolgándose hacia el área rival gracias a su poderoso físico. Chris Hughton ya avisó en la presentación de Groß que jugaría en el medio del campo, pero que intentaría potenciar las cualidades que tiene para acercarlo hacia la zona de ataque del Brighton. Dicho y hecho, ocho goles en su primera temporada y siete asistencias.

Vital ha sido su conexión con Glen Murray –Máximo goleador del equipo con 13 goles- para la salvación del equipo. Además, los goles que ha marcado han sido importantísimos para la salvación del Brighton, en especial el gol en el Falmer Stadium ante el Manchester United que dio la salvación definitiva al Brighton.

Junto a Groß, a modo de pareja de baile, David Propper también se ha convertido en un jugador importante en la plantilla de Hughton. El neerlandés de 26 años se ha convertido en el otro hombre importante en la medular del Brighton. Si bien no ha marcado ningún gol pese a ser un jugador con llegada, el internacional holandés en 11 ocasiones se erigió como compañero de Groß en el medio del campo.

Ilusiones renovadas

Como se ha dicho, el conjunto de Tony Bloom no para de renovarse y esta temporada han realizado tres fichajes que merecen la pena pararse a analizar. El salto de nivel se puede comprobar al conseguir el fichaje del máximo goleador de la Eredivisie, el iraní Alireza Jahanbakhsh. El ex del AZ puede desenvolverse por ambas bandas, pero se siente más cómodo en la banda derecha. Un extremo atípico en cuanto a que no es demasiado veloz y no tiene el desborde como su gran virtud, sin embargo, su inteligencia a la hora de atacar espacios y sobre todo su gran golpeo del balón le abalan a ser un jugador muy a tener en cuenta esta temporada en el Brighton.

Los otros dos fichajes importantes de la temporada son jugadores jóvenes que tienen presente, pero sobre todo mucho futuro. El africano Yves Bissouma es una clara apuesta de Hughton para reforzar el puesto de medio centro, ha jugado esta temporada con el descendido Lille y pese a pasar una temporada complicada es un jugador con un perfil que puede ofrecer muchas cosas al Brighton al ser un jugador con clase y con habilidad en la conducción. La otra de las incorporaciones es el joven lateral izquierdo brasileño Bernardo Fernandes. A sus 23 años, en su última temporada se convirtió en una pieza importante del RB Leipzig y su rapidez no ha pasado inadvertida por los dirigentes del conjunto inglés para conseguir ficharle.

Una temporada para seguir creciendo

Las mejoras en el equipo año tras año evidencian que el Brighton está formando una estructura sólida para seguir estando entre los veinte equipos que conforman la Premier League. Los refuerzos que han llegado mejoran la plantilla y los jugadores que dieron un paso adelante durante la temporada pasada se han conseguido mantener en el equipo con lo cual la mejora es evidente. Aun así, el objetivo primordial de este equipo es la salvación y a partir de ahí intentar crecer a lo largo de la temporada.