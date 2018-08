Jugadores a seguir Huddersfield Town 2018/19: muchas incógnitas

La temporada pasada fue un mar de dudas en el Huddersfield Town. El equipo no pasó de los 28 goles a favor y ninguno de sus futbolistas sobrepasó la cifra de los diez. Además, concedieron 58 tantos, más que dos de los tres clubes que descendieron. La plantilla pedía cambios a gritos y así lo ha hecho la directiva. Cerca de 50 millones de euros se han dejado los Terriers en renovarse de cara al nuevo curso.

La estrella: Terence Kongolo

Este futbolista holandés ya jugó cedido por el Mónaco en la entidad blanquiazul desde el mes de enero y, tras sus buenas sensaciones, el Huddersfield Town decidió hacerse con sus servicios por valor de 20 millones de euros, el fichaje más caro del verano.

Los minutos de Kongolo en equipo monegasco escaseaban demasiado. En los primeros cinco meses de competición solo disputó tres partidos de liga, uno de Copa, uno de Supercopa y otro de Champions League. El resto, desde el banquillo. En busca de oportunidades, el Huddersfield le brindó una que, sin duda, era más atractiva. Nada más llegar a los Terriers arrancó de titular y solo se perdió tres partidos hasta final de temporada, uno por decisión técnica y dos por lesión. En su estancia en Inglaterra, promedió 2,2 duelos aéreos ganados por partido y fue elegido MVP de un partido. Supo frenar la sangría de goles que concedía el equipo y se convirtió en el líder de una defensa que aún tiene agujeros por tapar.

Su gran progresión le ha permitido llegar a la selección holandesa, principalmente aupado por varias de sus grandes características como zaguero. Es un futbolista muy astuto a la hora de interceptar pases o robar balones, además de ser muy contundente para cortar cualquier jugada. Quizá, su debilidad sean los pases, donde falla con demasiada continuidad.

Durante esta campaña, Kongolo ha jugado como lateral izquierdo aunque también ha servido como central, una versatilidad interesante y que aporta distintas opciones para conformar la defensa. Sin duda, el Huddersfield Town tiene mucho por mejorar atrás y no va a ser cosa de un solo futbolista aunque, como líder, es el jugador perfecto para dirigir esta línea. Además, es una apuesta a largo plazo, ya que el contrato que firmó Terence le mantendrá ligado al club hasta el año 2022.

Las sorpresas

El equipo sub-23 del Huddersfield Town está creciendo cada vez más, o al menos así lo ve Mark Hudson, actual entrenador y ex jugador del primer equipo. “Estoy muy orgulloso del grupo; están jugando y entrenando muy bien y disfrutando del trabajo que hacemos juntos. Tienen mucha confianza. Es importante que ayudemos al primer equipo cuando lo necesiten”, señaló.

Por otro lado, hay varios futbolistas de la primera plantilla que no han estado al nivel requerido durante la última campaña. Y se ha notado. La pobre cifra de 28 goles no va a servir más de una temporada para mantener en la Premier League. Por ello, jugadores de ataque como Ramadan Sobhi, llegado este verano desde el Stoke City, o Steve Mounié, que va a cumplir su segundo año en el club, deben dar un paso al frente y ayudar en esta faceta. Mismo caso en defensa, ya que Terence Kongolo no se puede multiplicar por cuatro, o cinco según el sistema. Christopher Schindler o Chris Löwe pueden ser buenos acompañantes. Cualquier progreso, ya sea más arriba o en la última línea, será bienvenido en un equipo que tiene demasiados aspectos por mejorar.

Expectativas

La Premier League es impredecible pero mucho tendría que cambiar las cosas para que los Terriers no se mantuvieran toda la temporada en la lucha por la permanencia. Por ello, el principal objetivo debe ser mantener la categoría y seguir afianzando un proyecto que, a día de hoy, es muy inestable.

Pronóstico

No se espera otra situación que no sea un buen arranque, pese a las dos primeras jornadas frente al Chelsea y Manchester City, para tratar de ahuyentar los fantasmas en el inicio, aunque lo cierto es que el Huddersfield Town no parece que vaya a tener una temporada fácil. Se han hecho cambios y se ha mantenido algún pilar fijo pero puede no ser necesario. El conjunto de David Wagner es uno de los señalados para descender.