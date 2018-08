Sarri: "Aún tenemos mucho por mejorar"

Tras empezar oficialmente la temporada con una nueva derrota en la Community Shield, la séptima en los últimos 13 años (jugó nueve veces y ganó solo dos), el entrenador del Chelsea Maurizio Sarri hizo un balance de la derrota 2-0 a manos del Manchester City y de cómo aún le falta mucho a su equipo para ver un mejor juego en cancha con buenos resultados.

Primer balance

Una vez consumada la derrota frente al City, Sarri atendió a los medios de comunicación presentes en Wembley. Para el entrenador italiano, no todo el juego fue negativo a pesar de la derrota, y prefirió rescatar las cosas positivas que vio por parte de sus jugadores: "El rendimiento en la primera mitad creo que no fue tan malo. En la segunda mitad hubo una gran diferencia desde el punto de vista físico. Entonces tenemos que trabajar. Nuestra pretemporada hasta ahora ha sido muy corta (3 semanas), así que debemos trabajar”.

Ya ve su estilo de juego en algunos jugadores

Para el entrenador italiano, es muy importante que todos sus jugadores entiendan perfectamente el rol que deben desempeñar durante los 90 minutos de juego, es así como recalcó: “Tenemos la idea de presionar. A veces presionamos de la manera correcta, y a veces no. Tenemos la idea de tener el control del partido, pero hoy no lo tuvimos, así que creo que tenemos que trabajar durante mucho tiempo”.

Barkley fue uno de los destacados por Sarri durante el encuentro | Fuente: Chelsea FC.

Sarri destacó el trabajo del inglés Ross Barkley, quien llegó al club en el anterior mercado de invierno y no tuvo mucha participación bajo el mandato de Conte: “Barkley fue posiblemente nuestro mejor jugador de campo en Wembley. Es un jugador técnico, me gusta mucho su juego, aunque debe mejorar en la fase defensiva. En este momento es difícil jugar con Jorginho, Cesc y Ross juntos, pero me gusta y será un jugador muy útil para nosotros".

Esta semana llegan los últimos mundialistas

No toda la atención estuvo centrada sobre el juego, también se le cuestionó al entrenador italiano por los jugadores mundialistas que aún no se han incorporado al equipo, ya que se integran mañana. Son los casos de los franceses Kanté y Giroud, el inglés Cahill y los belgas Hazard, Batsuahyi y Courtois, este último envuelto en la polémica por las declaraciones de su agente donde afirmaba que su representado quería salir del club: “No estoy interesado en el agente. Quiero saber de Courtois, si mañana Courtois me dice lo mismo, tengo que hablar con mi club. Solo quiero jugadores con un alto nivel de motivación, pero no tengo nada que decirle al agente".

A su vez Maurizio cree que no todos los mundialistas estén listos para el debut de la próxima semana frente al Huddersfield: “Es difícil, yo espero que jueguen, aunque pero primero debemos resolver lo del portero (Courtois), pero es un poco difícil. Podemos hacerlo por uno o dos jugadores, no más”.

Espera volver a Wembley

Por último, Sarri contó cómo fue su primera experiencia en el mítico Wembley: "Fue hermoso, muy interesante, muy emocional. La forma en que me imaginé habría sido con una victoria, pero aparte de eso, era exactamente como lo había imaginado”.

Una vez concluido el encuentro, el Chelsea preparará desde mañana su último juego amistoso de pretemporada, el cual se jugará el próximo martes frente al Lyon en Stamford Bridge (posiblemente jueguen los jugadores que no vieron acción hoy), para posteriormente debutar en la Premier League el próximo fin de semana en casa del Huddersfield Town.