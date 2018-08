Análisis West Ham 2018/19: los nuevos fichajes ilusionan

Hay opinión dividida entre la afición del West Ham. Tras un muy buen mercado de fichajes los hinchas parecen confiar en que las temporadas pasadas no se vuelvan a vivir en el este de Londres. Los máximos dirigentes han gastado mucho dinero para conseguir uno de los mejores equipos de la zona media, siendo el segundo equipo que más ha desembolsado este verano en la Premier League, solo por detrás del Liverpool, habiendo gastado alrededor de 100 millones de euros. Igual que algunos aficionados creen que la posibilidad de entrar en Europa está cerca, hay otros que no están tan seguros después de la temporada pasada. Parecía que también se había hecho un buen mercado y parecía que tendrían posibilidades para entrar en Europa, pero, al contrario, toda la temporada peleando por no entrar en la zona de descenso. En esta campaña se incluye el cambio de técnico que hubo a la mitad, Slaven Bilic no conseguía los resultados necesarios y David Moyes consiguió salvar al equipo.

De momento, los jugadores que ya no están son Cheikhou Kouyaté, James Collins, Evra y Joe Hart. La mayoría de salidas del equipo no se han concretado todavía, pero parece que el técnico ya ha decidido los jugadores que quiere para su equipo y los que no. Además, ya les ha comunicado a los más jóvenes los que se quedarán en el primer equipo y los que se irán cedidos o se quedan en el sub-23.

Más competitividad en la portería

La posición de portero fue una de las más disputadas la temporada pasada. Joe Hart, que llegó cedido por el Manchester City, parecía que tendría el puesto en el primer equipo casi asegurado, pero Adrián, a través de esfuerzo y aprovechando sus oportunidades en FA Cup, consiguió arrebatarle el puesto de guardameta titular. Con la llegada de Moyes, se mantuvo a Adrián en la temporada y Hart acabó jugando partidos aislados o de copa, dejándole sin posibilidades de ir al mundial. Al terminar la temporada, con la vuelta de Hart al City, era obligación buscar otro portero, y aprovechando el descenso del Swansea se ha conseguido fichar a Lucasz Fabianski, nuevo rival de Adrián en la portería.

Adrián San Miguel (Sevilla, España, 03-01-1987).Portero más que conocido por la afición del West Ham. Tras su llegada en 2013 procedente del Betis, Adrián se ha convertido en uno de los jugadores preferidos de los aficionados. La mayoría de temporadas le traen un nuevo rival para la portería, pero el portero andaluz consigue imponerse y ser titular. El año pasado peleó con Hart, al que acabó ganándole la partida a partir de la mitad de temporada.

Lucasz Fabianski (Kostrzyn nad Odra, Polonia, 18-04-1985). Tras su llegada al este de Londres, la afición confía en que sea un buen fichaje en cuanto a calidad-precio, ya que solo costó alrededor de 7 millones de libras. Es un portero muy conocido en la liga, después de su paso por Arsenal y Swansea, donde acabó descendiendo de categoría la temporada pasada. Tras eso, se vio obligado a buscar una salida, y el West Ham se hizo con sus servicios.

La defensa, el gran problema

La defensa, una de las partes más importantes del equipo, ha sido un gran problema durante estos últimos años. Por ella han pasado muchos jugadores, pero seguía fallando. Este año parece que se ha reforzado bien y podría dejar de ser un problema, se ha apostado por defensas con buen pase, que puedan participar en las jugadas del equipo, añadiéndose a los jugadores que ya estaban en el equipo como Ogbonna, Masuaku y Zabaleta, entre otros. Con el nuevo entrenador se ha buscado también más explosividad por banda, algo que se lleva pidiendo bastante tiempo en el London Stadium. Ahora mismo, la defensa titular es una incógnita, el entrenador tiene a su disposición una gran variedad de jugadores entre lo que podrá elegir.

Winston Reid (Auckland, Nueva Zelanda, 03-07-1988). Otro de los más conocidos en el club. Con ocho años de experiencia en el equipo, Reid ha sido una de las piezas claves de la defensa hammer, pero, actualmente, las lesiones están haciendo que no consiga mantener su puesto en el centro de la defensa. Ahora mismo se encuentra apartado de la pretemporada, después de caer lesionado al principio de la misma. Estará fuera de los terrenos de juego mínimo tres meses.

Fabián Balbuena (Ciudad del Este, Paraguay, 23-08-1991). Uno de los nuevos refuerzos para la defensa. Tras destacar en la liga brasileña en el Corinthians y consolidarse como uno de los mejores centrales del país, el West Ham depositó su cláusula para incorporarle a la entidad inglesa. Un defensa que destaca por su juego aéreo que vendrá muy bien para la parte trasera del equipo, siendo otra opción que tendrá a su disposición el entrenador.

Aaron Cresswell (Liverpool, Inglaterra, 15-12-1989). Este año cumplirá su quinta temporada defendiendo los colores del West Ham. La temporada anterior tuvo que ocupar un rol diferente al que está acostumbrado, ya que disputó la segunda mitad de la temporada como central izquierdo en defensa de tres. Parece que el técnico le quiere en el carril izquierdo, pero con la lesión actual no está disputando partidos de pretemporada y Masuaku le va recortando terreno.

Ryan Fredericks (Potters Bar, Inglaterra, 10-10-1992). Tras aterrizar en el West Ham como primer fichaje de la era Pellegrini, ha mostrado un gran nivel en pretemporada. El año pasado disfrutó del ascenso a Premier League con el Fulham, pero nada más abrirse el mercado fue anunciado como jugador del West Ham, después de que su contrato con el anterior equipo se terminase, por lo que llegó a coste cero. Es un lateral explosivo al que le gusta subir la banda, algo que gusta a los aficionados.

Pablo Zabaleta (Buenos Aires, Argentina, 16-01-1985). El dos veces campeón de la Premier League será precisamente el rival de Ryan Fredericks por ser el lateral derecho titular del equipo. El ya veterano jugador es uno de los que más experiencia en la Premier League tiene, después de estar desde 2008 hasta el año pasado en el Manchester City. Además, fue el jugador con más minutos la temporada pasada.

Angelo Ogbonna (Cassino, Italia, 23-05-1988). Uno de los indiscutibles en la defensa del West Ham tras fichar en 2015 procedente de la Juventus. Parece que este año tiene el puesto casi asegurado y uno de los dos nuevos fichajes le acompañará en el centro de la defensa. De momento, ha demostrado en la pretemporada que está preparado para empezar teniendo un gran nivel.

Issa Diop (Toulouse, Francia, 09-09-1997). Defensa central que, a pesar de su juventud, ya tiene experiencia tras su estancia en el Toulouse, donde llegó a capitanear al equipo esta úlitima temporada. Es uno de los centrales de futuro al que querían bastantes equipos europeos, destacando el Sevilla español, pero se decidió por el proyecto de Pellegrini, donde peleará con Balbuena para un puesto en el once titular.

Sam Byram (Thurrock, Inglaterra, 16-09-1993). Todo apunta a que el lateral es una de las salidas que el club tiene en mente ante del cierre del mercado. Llegó en enero de 2016 procedente del Leeds United y no ha conseguido asegurarse un puesto en el equipo titular, por lo que el jugador está intentando buscar un equipo donde pueda disputar más minutos de los que se le dan en este equipo.

Arthur Masuaku (Lille, Francia, 07-11-1993). Uno de los jugadores más queridos por la afición. Masuaku es el jugador con más regate del equipo posiblemente, siendo lateral. El año pasado demostró un gran nivel en el lateral izquierdo y esta pretemporada sigue al mismo nivel. Parece que tendrá que superar a Cresswell si quiere ser titular en los primeros compases de la temporada, algo que está consiguiendo gracias a la lesión de su compañero y sus grandes actuaciones en los últimos partidos.

Reece Oxford (Londres, Inglaterra, 16-12-1998). Podría ser un jugador importante en el West Ham, pero su actitud ha conseguido que el club esté más pendiente de venderlo que de mantenerlo en el equipo. La temporada pasada, en invierno, fue llamado de vuelta de su cesión y el jugador se mostró enfadado, ya que quería volver a Alemania. El club está pendiente de ofertas, ya que podría ser uno de los jugadores que salgan antes del cierre de mercado la semana que viene.

Cambios en el centro del campo

El centro del campo del West Ham ha sido muy irregular en estas últimas temporadas. Jugadores que llegaron al equipo con un gran nivel empeoraron y esa parte del campo empeoró en consecuencia. Jugadores como Kouyaté no han mostrado su mejor nivel y se ha notado, ya que los demás equipos de la liga los superaban en esa parte del terreno de juego. Este año parece que solo se mantendrá uno de los que conformaban el centro del campo la temporada pasada, ya que posiblemente Mark Noble estará acompañado por Rice y Wilshere, con Obiang como posible recambio si alguien falla. Además, se le suma la lesión que tuvo Lanzini en la preparación para el mundial con la selección.

Declan Rice (Londres, Inglaterra (Irlanda), 14-01-1999). Ahora mismo, uno de los jóvenes con más futuro en el equipo. La temporada pasada consiguió hacerse un hueco en el once titular en la posición de central, pero Pellegrini le quiere esta temporada en el mediocentro defensivo, donde ya ha demostrado que sabe jugar en esta pretemporada. El club está tratando de renovarle, ahora mismo es una de sus prioridades, pero se esperarán al final del mercado para hacerle una oferta de contrato mejorada.

Manuel Lanzini (Buenos Aires, Argentina, 15-02-1993). Lanzini es, sin duda, uno de los mejores jugadores del equipo pero las lesiones le han convertido en un jugador irregular. Este verano fue convocado por Sampaoli para el mundial, pero en la concentración tuvo una lesión que le apartó del grupo, teniendo que sustituirle. Por ello, no se podrá ver al mediocentro ofensivo en los terrenos de juego hasta principios de 2019 si la recuperación se lleva a cabo bien.

Robert Snodgrass (Glasgow, Escocia, 07-09-1987). Tras destacar en la Championship en su cesión con el Aston Villa, ha impresionado al técnico en pretemporada, asegurándose un puesto en el equipo. Es un jugador polivalente, que podría entrar perfectamente en la parte de la delantera, pero tras los nuevos fichajes será muy difícil hacerse con un hueco en el once titular. Posiblemente se use como jugador de segundas partes, donde podrá marcar la diferencia aportando sobre todo en el ataque.

Pedro Obiang (Alcalá de Henares, España, 27-03-1992). Uno de los medio centros titulares del equipo la pasada campaña. Este verano se ha hablado mucho de una posible vuelta a la Sampdoria, club que abandonó en 2015. Ni el club ni el entrenador tienen intención de venderle, pero ya aseguraron que si se va, se traerá un recambio del mismo nivel o mejor. Este año, si se queda, será difícil hacerse con un puesto en el once después del gran nivel que están mostrando los centrocampistas.

Mark Noble (Canning Town, Inglaterra, 08-05-1987). Uno de los jugadores más importantes de la historia del West Ham. En el club desde 2003, convirtiéndose en el jugador más joven en estar en el equipo de reservas. El capitán del barco desde hace años y uno de los jugadores fijos del centro del campo. Esta pretemporada ha demostrado un gran nivel junto a Rice y Wilshere en medio, por lo que ese podría ser el centro del campo titular.

Jack Wilshere (Hertfordshire, Inglaterra, 01-01-1992). Está entre los mejores fichajes este verano en cuanto a calidad-precio se refiere, ya que, tras terminar contrato con el Arsenal, llega gratis. Wilshere siempre ha apoyado, aunque sea un poco, al West Ham ya que viene de una familia aficionada al club del este de Londres, al igual que algunos de sus amigos. Cabe destacar también que el jugador inglés rechazó ofertas mejores para jugar en el West Ham con Pellegrini, que se encargó de llamarle para que fuese a su equipo.

Sead Haksabanovic (Hyltebruk, Suecia (Montenegro), 04-05-1999). Es un jugador joven, pero está demostrando que merece formar parte del primer equipo. Está haciendo una buena pretemporada y ha sorprendido para bien al entrenador, por lo que ha decidido que no se irá cedido ni al segundo equipo. A los aficionados les está empezando a recordar a Lanzini, lesionado, por lo que el técnico le utilizará a veces en el rol del argentino.

Edmilson Fernandes (Sion, Suiza, 15-04-1996). No tuvo demasiado protagonismo la temporada pasada, saliendo de titular en algunos encuentros y en otros quedándose en el banquillo. Pasó por dos lesiones que le apartaron a principio y a mitad de temporada del campo, y al final de la temporada empezó a disputar más minutos, acumulando algunas titularidades. Al ser mediocentro ofensivo tenía que pelear con Lanzini, uno de los indiscutibles, por lo que algunos partidos los hizo en la banda.

Josh Cullen (Westcliff-on-Sea, Inglaterra (Irlanda), 07-04-1996). Otro de los jugadores que ha sorprendido gratamente a Manuel Pellegrini. Lleva en el club desde 2005, cuando fichó por la cantera del club con apenas nueve años. Es uno de los jóvenes elegidos por el entrenador para formar parte del primer equipo, después de que el año pasado estuviese cedido en el Bolton Wanderers, y este año posiblemente sea un jugador de rotación.

Domingos Quina (Bissau, Guinéa-Bissau (Portugal), 18-11-1999). Una de las jóvenes promesas de la cantera del West Ham. Acaba de disputar el europeo sub-19, donde ha salido campeón haciendo que equipos europeos se fijen en él. El club le va a intentar hacer un nuevo contrato con tal de mantenerlo en el equipo, ya que podría ser una de las estrellas del futuro. Además, se ha hablado de un posible interés del Barcelona por él.

La mejor delantera posible

Ningún aficionado del West Ham hubiese pensado empezar la temporada con esta delantera. El club ha sumado dos extremos con mucha calidad al equipo, que se sumarán a los ya conocidos Arnautovic o Chicharito, entre otros. Pellegrini tendrá bastante donde elegir, aunque ya ha dicho que le gustaría incorporar algún jugador de ataque más. Estos grandes fichajes son consecuencia de la llegada del nuevo entrenador, que para venir pedía que se gastase dinero en lo que el quería, y eso se ha hecho. A pesar del dinero que han costado, Yarmolenko y Felipe Anderson han llegado al equipo después de que el técnico los pusiera en la lista de deseos que les dio a los dueños para este mercado de fichajes, además de que han mantenido a los jugadores más importantes.

Andriy Yarmolenko (San Petersburgo, Rusia (Ucrania), 23-10-1989). Nuevo fichaje procedente del Borussia Dortmund, donde no llegó a mostrar su máximo nivel. Empezó bien la temporada pero después de una lesión no tuvo continuidad en el equipo, por lo que este año ha decidido recalar en el West Ham por unos 20 millones de euros. En pretemporada está gustando, demostrando un gran nivel, y se entiende bien con otro de los fichajes, Ryan Fredericks, por lo que podrían ser una buena pareja por banda derecha esta temporada.

Felipe Anderson (Santa Maria, Brasil, 15-04-1993). El fichaje más ilusionante del West Ham para muchos. Con su llegada se ha convertido en el fichaje más caro en toda la historia del club del este de Londres, por lo que se espera que haga un buen papel en el equipo después del dinero gastado. Ha empezado bien la pretemporada, se ve que le falta físico pero ya ha dejado detalles de calidad, además de su primer gol con la camiseta hammer.

Marko Arnautovic (Wien, Austria, 19-04-1989). El fichaje más caro del club hasta la llegada de Felipe Anderson en este mercado de fichajes. Llegó el año pasado y, tras no empezar la temporada muy bien, consiguió mostrar un gran nivel en la segunda mitad de la temporada, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del West Ham. Llegó como banda, pero se ha convertido en uno de los mejores delanteros centros de la liga, y este año, acompañado por los nuevos fichajes, se espera que supere sus números de la pasada temporada.

Andy Carroll (Gateshead, Inglaterra, 06-01-1989). Carroll es un jugador que destaca por sus lesiones, ya que gran parte de la temporada se la pasa lesionado. Cuando no lo está aporta al equipo, ya lo demostró la temporada pasada anotando un doblete ante el West Brom dándole la victoria al equipo por 2-1. Esta pretemporada se ha lesionado para mínimo tres meses, por lo que una posible salida ya no es una opción.

Jordan Hugill (Middlesbrough, Inglaterra, 04-06-1992). Llegó en el último día del mercado de invierno de la temporada pasada y no ha disputado demasiados minutos con el equipo. Llegaba desde la Championship y sabía que no iba a ser el delantero titular, pero ha sido uno de los que más ha trabajado y está trabajando para mejorar, y por ello la afición cree que merece una oportunidad antes de ser traspasado, que es la intención del club.

Javier ´Chicharito´ Hernández (Guadalajara, México, 01-06-1988). El internacional mexicano fue uno de los fichajes que más gustó a la afición, y empezó bien anotando un doblete ante el Southampton. Con Bilic jugaba, pero con la llegada de Moyes se volvió un jugador de segundas partes, aunque todos sabían que estaba preparado para ser el delantero titular, ya que lo demostraba a través de goles y esfuerzo. Se planteó la salida este verano, pero Pellegrini personalmente le llamó para decirle que iba a ser importante con él, por lo que ha decidido quedarse en el equipo.

Michael Antonio (Londres, Inglaterra, 28-03-1990). Antonio es un jugador que si está a un buen nivel puede ser muy peligroso para el equipo pero las lesiones le han perjudicado. La pretemporada la empezó lesionado, pero parece que ya está completamente recuperado y listo para jugar, como ya demostró en el último amistoso del West Ham. Este mercado ha sonado mucho un posible traspaso al Crystal Palace, pero parece que al final ha decidido quedarse en el equipo.

Antonio Martínez (Barrio del Progreso, España, 30-06-1997). Después de una temporada cedido en el Valladolid consiguiendo el ascenso a la Primera División española, el joven delantero llega con la intención de disputar minutos. En el sub-23 ha demostrado tener un gran nivel, anotando una gran cantidad de goles, pero los minutos todavía no han llegado. Parece que la intención del club es cederle de nuevo, pero ha viajado a Austria con el resto del equipo para los últimos partidos de pretemporada.

Esta será la plantilla del West Ham para afrontar la nueva temporada, además de los jugadores que Pellegrini pueda subir del filial durante la temporada, como Nathan Holland o Martin Samuelsen, si no se van como cedidos a otros clubes.

Manuel Pellegrini, el mejor fichaje

El técnico chileno es considerado por muchos el mejor fichaje que ha hecho el West Ham en este mercado de fichajes veraniego. Todos las demás incorporaciones no hubiesen sido posibles si Pellegrini no hubiera ido al equipo, ya que, al ser un entrenador de conjuntos de la parte alta de la tabla, quiere las herramientas para llegar a esa zona, donde todos los aficionados del West Ham también quieren llegar. Cuando pasó el incidente del partido ante el Burnley, la gente se quejaba de que no estaba pasando lo que pasaba ahora. Un entrenador con experiencia en el máximo nivel como Pellegrini, habiendo ganado la Premier League y varias copas nacionales, jugadores de clase mundial y todo lo que en su momento se prometió. Pellegrini es alguien al que le gusta el fútbol de ataque, no esperarse atrás para salir a la contra. Eso ya se ha notado en pretemporada, donde ya se ha visto que quiere que el equipo juegue el balón.

Llega el fútbol de ataque

Después de estar con Slaven Bilic y David Moyes, entrenadores con un juego más conservador con cinco defensas, el chileno implementa un nuevo fútbol, por el cual su equipo mantiene el balón intentando atacar el mayor tiempo posible, algo que esperaban en el London Stadium. Pellegrini tiene dos porteros que saben jugar con los pies, por lo que están disponibles para tocar el balón atrás. En los últimos partidos ya ha mostrado que los centrales quiere que se abran para sacar el balón jugado, con los laterales abiertos tirando más hacia arriba y con el apoyo además de los medios. El mejor centro del campo hasta ahora ha sido Rice, más retrasado, Noble y Wilshere, que han conseguido distribuir bien y crear ocasiones, además de mantener el balón cuando se necesita.

Otra de las cosas nuevas que se están viendo con el técnico son las subidas por banda, sobre todo con Masuaku y Fredericks, que aprovechan su velocidad para llegar a línea de fondo y centrar, de esta manera llegó el primer gol de primer gol de Felipe Anderson en el último encuentro. Arriba lo que quiere es velocidad, para ello tiene al propio Anderson, a Arnautovic y Yarmolenko, además de Chicharito en la punta de ataque

Los extremos se meten hacia dentro, Anderson con su velocidad y Yarmolenko con su gran disparo, dejando el carril para los laterales. El sistema todavía no está definido del todo, ya que Chicharito no había regresado de vacaciones hasta la semana pasada. En los partidos disputados ha probado un 4-3-3, pero no se sabe si con la incorporación del mexicano se pasará a un 4-4-2 eliminando un mediocentro. Lo más probable será la segunda opción, ya que ni Chicharito ni Arnautovic pueden estar en el banquillo, y más después de el nivel que ha demostrado cada uno.

Una duda que pasará por la cabeza del chileno serán los defensas centrales, ya que tiene a Issa Diop, Balbuena y Ogbonna, aunque este parece que será uno de los dos titulares. Con esta formación, en el centro del campo puede cambiar entre Rice, Noble, Wilshere, Obiang y Kouyaté si no se va, pero lo más probable es que esté entre los dos ingleses y el joven Declan Rice, que ha demostrado estar preparado para la posición.

Un once renovado

Después de analizar todo lo que trae Pellegrini a este nuevo West Ham, hay que destacar el protagonismo que se le va a dar a los nuevos fichajes, ya que la mayoría de ellos serán los encargados de disputar el primer encuentro ante el Liverpool. Lo más probable es que en portería empiece Fabianski, ya que ha demostrado ser uno de los mejores porteros saliendo del top 6 de la Premier League, por lo que Adrián tendrá que ganarse su puesto de nuevo.

En los laterales están Masuaku y Fredericks, pura explosividad arriba que a la vez se encargarán de defender a dos de los mejores extremos de Europa. Delante del portero estarán Ogbonna, uno de los líderes del equipo, e Issa Diop, un jugador con más experiencia en el fútbol europeo que Balbuena, que si se adapta bien podría entrar en el once en el lugar del francés.

En el centro del campo aparecerá Declan Rice en una posición más retrasada, para poder ayudar a los centrales en la defensa, ya que el Liverpool arriba es muy bueno. Delante del irlandés se encuentra Jack Wilshere, que está demostrando su buen nivel en pretemporada. El inglés se encargaría de conectar los balones de atrás con los jugadores de ataque, tanto extremos como puntas. En el extremo derecho estaría Yarmolenko, para complementarse con Ryan Fredericks por la derecha.

El ucraniano tiene muy buen disparo, por lo que al meterse hacia dentro le deja espacio al lateral inglés para subir y hacer centros. Por el otro costado es más o menos igual, Felipe Anderson acompaña a Masuaku en la izquierda. Todo velocidad que le sumas el gran regate que tienen los dos jugadores. En el delantero centro se encuentran Arnautovic, el mejor jugador de la temporada pasada, que está demostrando seguir en forma, y Chicharito Hernández, un killer de área que tendrá el protagonismo que no tuvo el año pasado.