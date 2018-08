Guía VAVEL Premier League 2018/19: Southampton, una montaña rusa

Lejos quedan aquellos años donde el Soton llegó a pelear por el título de la Football League Division 1 (Premier League actualmente) e, incluso, celebró una FA Cup (1976). Hasta pudo ser mejor, ya que perdió las finales de la Copa de la Liga y la Community Shield. Además, era la época europea. Hasta tres veces se clasificó el equipo de la ciudad portuaria para la Copa de la UEFA. Sin embargo, en 2005 se terminaron los tiempos felices: tras 25 años en la máxima categoría del fútbol inglés, el conjunto rojiblanco bajó a Championship para en 2009 hacerlo a League One. Con 125 años de historia, la tercera división no era lugar para este equipo, que armó un buen proyecto y regresó a la Premier con dos ascensos consecutivos. Pero eso no fue todo. Un séptimo puesto en 2015 y un sexto en 2016 fueron el pasaporte para volver a Europa casi cuarenta años después. No obstante, esta última campaña pudo terminar en tragedia con un descenso que, finalmente, los Saints consiguieron evitar.

Partido inaugural entre los 'Saints' y el Swansea | Fuente: Southampton

Paso a paso

El conjunto rojiblanco se quedó al borde del abismo la pasada campaña. Finalizó en decimoséptima posición con tres puntos de ventaja sobre Swansea y Stoke City, dos de los tres clubes que se vieron obligados a abandonar la Premier. Sin embargo, la ilusión de la hinchada rojiblanca se centró en la FA Cup, donde el Southampton alcanzó las semifinales.

El 12 de agosto de 2017, el Southampton daba el pistoletazo de salida a su temporada con un empate sin goles en el St. Mary’s Stadium ante el Swansea. Un encuentro sin demasiado brillo pero que apenas duró en la memoria de los aficionados con la victoria por 3-2 sobre el West Ham en la segunda jornada. Sin embargo, la primera decepción del curso llegó días después, cuando los Saints quedaron eliminados de la EFL Cup a primeras de cambio tras perder con el Wolverhampton en casa por 0-2.

Con el paso de las jornadas, el conjunto de Mauricio Pellegrino perdió fuelle y posiciones en la tabla, algo que no preocupaba mucho por ser el comienzo de la temporada pero que sí impacientaba a algún que otro aficionado. El equipo se fue afianzando en mitad de tabla con un colchón que oscilaba entre los cuatro y los seis puntos con respecto al descenso, pero que la irregularidad en el juego y los resultados no generaban confianza.

Imagen del empate de los 'Saints' en su visita a Old Trafford | Fuente: Southampton

Con el fin de año acercándose, llegó el mítico Boxing Day y las frenéticas jornadas navideñas. De nueve puntos posibles, el Southampton logró solo uno, un empate a cero en su visita a Old Trafford. Siguiendo las tradiciones, la Premier League paró por unos días para la celebración de los partidos de la FA Cup. El Soton quedó emparejado con el Fulham, al que superó por la mínima en Cotton Cravage. Sin embargo, la crisis en liga comenzó a ser importante. El 26 de noviembre había sido la última victoria del equipo y los temores de muchos se confirmaron: el Southampton había caído a puestos de descenso.

El Watford, esta vez en casa, era el siguiente rival en el torneo copero. Los de Pellegrino superaron por 1-0 el envite y se plantaron así en los octavos de final. Poco más tarde, el 3 de febrero, los Saints volvieron a ganar un partido en la Premier casi dos meses y medio después. Fue en casa del West Brom por 2-3. Precisamente, dos semanas después, los Baggies serían la víctima de los rojiblancos en la FA Cup en un partido que terminó con 1-2 en el marcador.

El Southampton llegó a semifinales de la FA Cup, donde quedó eliminado por el Chelsea (2-0)

La alegría era intermitente, ya que en liga el motor no arrancaba. Y para ello hubo que ir al taller. La derrota por 3-0 en cancha del Newcastle llevó a Mauricio Pellegrino a dejar de ser el entrenador y Mark Hughes se convirtió en su sustituto el 14 de marzo. Su debut fue en la FA Cup ante el Wigan Athletic, que venía de eliminar al Manchester City. En un partido más o menos asequible, el Southampton se plantó en semifinales tras vencer por 0-2. Con poco menos de dos meses por delante, la situación del equipo era crítica pese a su buen trabajo en Copa, que llegaría a su fin con la derrota por 2-0 contra el Chelsea. Entonces, solo había un frente: la salvación. Después de casi tres meses, el Southampton logró tres nuevos puntos gracias a la victoria por 2-1 sobre el Bournemouth.

Gabbiadini celebrando su gol en cancha del Swansea | Fuente: Southampton

Y llegó la jornada 37. Swansea – Southampton. Los dos empatados a 33 puntos. Una victoria significaba la permanencia virtual. El Liberty Stadium se vistió de gala pero no fue suficiente para evitar la victoria de los Saints por 0-1. Significó la puntilla. En la última jornada, pese a la derrota contra el Manchester City, los de Mark Hughes se aseguraron volver un año más a la Premier League.

Afianzar la defensa

Los problemas en la zaga del Southampton quedaron evidenciados durante la temporada pasada y es por ello que el equipo se ha puesto manos a la obra en verano. Jannik Vestergaard, el fichaje más caro hasta el momento, es el principal refuerzo para fortalecer el centro de la defensa. También se ha movido ficha en el tema de la portería con la llegada de Angus Gunn, en el centro del campo y en ataque con la llegada del extremo derecho Mohamed Elyounoussi, que llega después de cuajar una buena temporada en Suiza con el Basilea.

En cuanto a salidas, el club ha optado por ceder varios futbolistas y dejar escapar algunos otros sin obtener beneficios económicos aunque, sin duda, la principal marcha ha sido la de Dusan Tadic, el serbio que jugará en el Ajax a partir de la próxima temporada.