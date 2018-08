Guía VAVEL Premier League 2018/19: Bournemouth, haciendo historia

Google Plus

Este club está disfrutando de la que es su mejor etapa como club ya que en los últimos años ha vivido un ascenso increíble tras vivir una situación límite en la temporada 2008-09 en la que estuvo a punto de descender de la liga League Two, lo que equivale a una cuarta división inglesa; a partir del año siguiente se inicia la escalada; y logran el ascenso a la League One un año después en la temporada 2009-10. Consiguió consolidarse en la categoría hasta que en el año 2012-13 logra el ascenso a la segunda categoría del fútbol inglés por segunda vez en toda su historia. El mayor logro llega en la temporada 2014-15, en la que consiguen alzarse con el título de la Championship y alcanzar la primera división inglesa, la Premier League. Lleva en esta categoría desde la temporada 2015-16 y ha tenido una evolución muy clara en linea ascendente y esta temporada espera consolidarse del todo y de cara a un futuro soñar con jugar competición europea en el Vitality Stadium.

Temporada 2017/18

El término que define la temporada 2017-18 del AFC Bournemouth es irregularidad, a pesar de eso, se caracteriza por ser un equipo que encaja pocos goles a lo largo de la temporada, ya que pocos partidos ha perdido por más de un gol. Siempre se mantiene vivo en los partidos ya sea un equipo grande o un equipo pequeño, si bien es cierto que no es un equipo que esté acostumbrado a hacer una cantidad grande de goles ya que sus dos máximos goleadores, quedaron empatados a ocho goles en liga.

Primera parte de la temporada

El inicio de liga no fue el esperado ya que pierden por la mínima en el campo del West Bromwich Albion y pierden en casa 0-2 en la segunda jornada con el Watford. El equipo no acababa de rodar y la situación empeoró con una derrota abultada ( de las pocas en liga) por 3-0. Dos victorias seguidas contra el Brighton, una en Capital One Cup y otra en Premier League, recuperan las buenas sensaciones y a pesar de la derrota de nuevo por la mínima en campo del Everton, encadena unos buenos resultados que hacen situarlo fuera de la zona de peligro. Empate con el Leicester City, victoria en campo del Stoke City y del Newcastle, son los resultados que dan esperanzas al AFC Bournemouth de tener una temporada tranquilo y conseguir los objetivos marcados. Tres empates seguidos consiguen dar estabilidad a la plantilla para afrontar tres partidos muy duros contra el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool,los tres acaban en derrota.

Segunda parte de la temporada

Nueva vuelta, nuevas sensaciones y nueva dinámica. Tras empatar 3-3 en un partido muy disputado ante el West Ham, la victoria sobre el Everton y Arsenal dan aire al equipo y los empates contra el Brighton y de nuevo West Ham, hacen buenos los resultados anteriores y colocan al AFC Bournemouth en una zona privilegiada y sin peligro. La temporada continua y el AFC Bournemouth cada vez ve más cerca el objetivo de la permanencia un año más en la Premier League, encajan dos duras derrotas contra el Huddersfield y el Tottenham sin embargo a pesar de ello, obtienen un victoria contra el West Bromwich Albion y tres empates, uno contra el Watford, otro contra el Leicester y el último contra el Crystal Palace. Solo quedaba afrontar un último tramo de liga donde el objetivo estaba prácticamente cumplido y a pesar de las derrotas contra el Liverpool y el Manchester United, dos victorias consecutivas, una contra el Swansea City y otro en campo del Burnley le hizo finalizar la liga en el puesto número 12 y con el objetivo sobradamente cumplido.

Altas y Bajas

Nombre Posición Club de origen Club de destino Tipo de traspaso Diego Rico Lateral Izquierdo Leganés AFC Bournemouth Compra David Brooks Media punta Sheffield United AFC Bournemouth Compra Baily Cargill Defensa Central AFC Bournemouth MK Dons Libre Adam Federici Portero AFC Bournemouth Stoke City Venta Lewis Grabban Delantero Centro AFC Bournemouth Nottingham Forest Venta Max-Alain Gradel Extremo Izquierdo AFC Bournemouth Toulouse Venta

Renovaciones

Nombre Edad Nuevo Contrato Callum Wilson 26 30.06.2022 Andrew Surman 31 30.06.2020 Artur Boruc 38 30.06.2019 Lewis Cook 21 30.06.2022 Simon Francis 33 30.06.2022 Charlie Daniels 31 30.06.2020 Jack Simpson 21 30.06.2020 Tyrone Mings 25 30.06.2022

