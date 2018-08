Análisis Burnley 2018/19: Repetir la hazaña es posible

Google Plus

¿Quién le iba a decir a los aficionados del Burnley hace apenas un año que iban a ver a su equipo pelear por entrar en la Europa League tras quedar séptimo en la liga más competitiva del mundo? Seguramente pocos, o muy pocos, habrían puesto la mano en el fuego por ello. El club inglés se ha ganado esos puestos a base de mucha garra y esfuerzo, y con una plantilla que ilusiona mucho a sus aficionados.

Porteros:

Nick Pope: El portero inglés fichó en 2016 por el club. A pesar de no tener protagonismo durante su primera campaña, la segunda le sirvió para explotar en la élite del fútbol inglés. Debido a la lesión de Tom Heaton, capitán y portero titular, Pope pudo demostrar su calidad como portero titular durante todo el curso. En la liga doméstica, encajó 35 goles en el mismo número de partidos, y mantuvo la portería a cero en 12 de ellos, sumando 114 atajadas que le sirvieron para ir entre los 23 seleccionados de Inglaterra para disputar el Mundial. Tras Jack Cork, fue jugador que más pases dio, lo que demuestra la importancia que ha llegado a tener en el equipo.

Tom Heaton: Su nivel le había llevado a ser convocado para la Euro2016, pero la lesión le tiene apartado del campo casi un año, y aún no se sabe cuándo podrá volver. Su 1,88m le hacen ser muy seguro por arriba. Su principal virtud, los increíbles reflejos que posee. Tendrá muy difícil recuperar el puesto tras el nivel demostrado por Pope.

Anders Lindegaard: Una temporada pasó a la sombra de Van der Sar y cuatro bajo la de De Gea en el Manchester United, equipo en el que apenas tuvo oportunidades para lucirse. En la Championship, con el Preston North End, tampoco pudo disfrutar de la titularidad. Con las lesiones de los anteriores, Dyche ha puesto en él toda la confianza para ser el cancerbero que les lleve a superar la fase previa de la Europa League. Lo poco que ha jugado lo ha hecho bastante bien contra el Aberdeen, a pesar de no haber tenido un trabajo excesivo.

Adam Legzdins: Otro portero veterano. No ha jugado ni un solo minuto con el equipo y no cuenta con experiencia en primera división.

Nick Pope | VAVEL

Lindegaard | Getty Images

Tom Heaton | Burnley FC

La defensa

La zaga combina veteranía y juventud. Los escuderos de Pope consiguieron llevar al equipo a ser el séptimo que más veces ha mantenido la portería a cero, solo una por debajo del Arsenal y cuatro menos que Chelsea o Tottenham.

James Tarkowski (Defensa Central): El joven central inglés se ha afianzado este año como un fijo en la zaga claret. Su nivel le llevó incluso a debutar con la absoluta en marzo. Destaca por su facilidad para anticiparse a sus rivales, la velocidad con la llega al corte y su poderío aéreo (147 duelos ganó por arriba y realizó hasta 50 intercepciones). Además, estuvo presente en las 12 imbatibilidades.

Ben Mee (Defensa Central): Con la lesión de Heaton, el ex del Manchester City tuvo que ser el encargado de capitanear el barco hasta la séptima posición. No es el central más alto, pero sí el que más garra le pone. Hace ya varios años, una jugada suya se hizo viral por defender con la cabeza desde el suelo un disparo a bocajarro. A pesar de su 1,80m es el tercer jugador que más duelos aéreos ha ganado en relación al resto del equipo. Será su octava temporada siendo fundamental en el eje central.

Kevin Long (Defensa Central): El central irlandés es el recambio para Tarkowski y Mee. Es otro jugador tan corpulento como rocoso. Consiguió 4 imbatibilidades en los 16 partidos que disputó.

Ben Gibson (Defensa Central): El único fichaje que ha realizado el club viene a ponérselo duro a los tres centrales con los que ya contaba el equipo. 19,5 millones de euros han llegado a las arcas del Boro por el joven central de 25 años, lo que parece indicar que será el compañero de Tarkowski en el centro de la zaga, tras seis años en el Middlesbrough.

James Tarkowski | Burnley FC

Ben Mee | Getty Images

Kevin Long | Getty Images

Ben Gibson | Burnley FC

Matthew Lowton (Lateral Derecho): El lateral de 29 años llegó hace ya tres años, en los que se ha hecho con la banda derecha. La pasada campaña dio tres asistencias (segundo máximo asistente), aunque destaca más por su capacidad defensiva: 111 recuperaciones y 115 duelos ganados. Solo cometió 19 faltas, lo que le hace ser un jugador muy disciplinado a la hora de robar balones.

Phil Bardsley (Lateral Derecho): Sustituto de Lowton, volvió al club en 2017 después de su breve paso con la cesión en la 2006-07. Fue titular desde noviembre hasta febrero, pero con la vuelta del lateral titular, volvió al banquillo. En su puesto, es un hueso duro de roer, pues en ese tiempo consiguió una estadística de hasta 94% de acierto en sus entradas.

Stephen Ward (Lateral Izquierdo): El lateral izquierdo consiguió un 79% de acierto en sus entradas, ganó 127 duelos y solo perdió 70. Por arriba también es muy difícil de ganar, ya que únicamente perdió 27 balones aéreos, mientras que salió fructuoso en 59 de ellos.

Charlie Taylor (Lateral Izquierdo): Al igual que Bardsley, fue titular dos meses, en el periodo entre diciembre y febrero. En sus 11 apariciones solo consiguió una victoria. Aunque en las últimas dos temporadas en la Champiosnhip consiguió dar un número considerable de asistencias, en el Burnley no ha sacado esa faceta. El pasado jueves fue clave dando la asistencia que les pon

Matthew Lowton | Getty Images

Stephen Ward | Footballleagueworld

Phil Bardsley | Getty Images

Charlie Taylor | Getty Images

El Mediocentro

Jack Cork (Pivote): El destructor del juego rival. Tras su vuelta al Burnley, se ha hecho fundamental para parar a los jugadores contrarios. Su perfil es puramente defensivo: 73% de acierto en sus entradas, 244 recuperaciones y 41 intercepciones. También está entre los 20 centrocampistas con más pases a lo largo de los últimos nueve meses. Tan importante es que desde que empezó la temporada, jugó todos los minutos posibles en la Premier. Su físico le hace muy peligroso por arriba, ya que le permitió anotar dos goles de cabeza la pasada campaña, y otro clave el pasado jueves frente al Aberdeen en la prórroga.

Ashley Westwood (Mediocentro): La primera vuelta comenzó como suplente, pero a partir de febrero comenzó a jugarlo todo. Después de que Defour cayese lesionado, se hizo con las riendas en el centro del campo junto a Cork. De los 19 partidos en los que participó, solo perdió cuatro.

Jeff Hendrick (Mediapunta): Es el todocampista irlandés. La mejor posición en la que se desempeña es la de mediapunta, pero también ha llegado a jugar de pivote, mediocentro o incluso segundo delantero. Posee un gran golpeo desde la frontal y muy buena técnica para regatear.

Aiden O'Neill (Mediocentro): El mediocentro criado en la cantera del Burnley volvió al club el pasado mes de enero tras sus cesiones en el Oldham Athletic y Fleetwood Town, pero no ha tenido in un solo minuto.

Dos lesiones clave en esta línea

Steven Defour (Mediocentro/Pivote): Comenzó la temporada por delante de los dos pivotes, pero Dyche retrasó su posición al lado de Cork. Su lesión del cartílago hialino a finales de enero le mantienen alejado del terreno de juego, aunque ello no le impidió ocupar el segundo puesto con más intercepciones. Cuando regrese de la lesión se sabrá si vuelve a ser fijo para su técnico o si queda relegado al banquillo. Técnica, calidad con el balón no le faltan y buen golpeo lejano no le faltan.

Robbie Brady (Interior Izquierdo): El irlandés comenzó siendo indiscutible, alternando la posición de interior izquierdo y derecho, pero una lesión de rodilla lleva sin dejarle disputar un encuentro desde diciembre. Su principal punto a favor es el golpeo a balón parado. Juega como interior izquierdo para que, junto a Gudmundsson, intentase poner balones al único delantero centro del esquema empleado hasta mitad de temporada, 4-2-3-1.

Steven Defour | Getty Images

Robbie Brady | Reuters

Jack Cork | Burnley FC

Ashley Westwood | Reuters

Jeff Hendrick | Reuters

La delantera

Aaron Lenon (Extremo): El extremo inglés llegó en enero procedente del Everton, donde no consiguió recuperar el nivel que mostró en el Tottenham. En el Burnley ha vuelto a sentirse importante en el equipo, y goza de la confianza del entrenador inglés, pero sigue muy lejos de su versión en los Spurs. A su mejor nivel, es un jugador inalcanzable por la banda.

Johann Berg Gudmundsson (Extremo): Su segunda temporada en el equipo la superó con creces. Ocho asistencias y un gol en la liga regular le convirtieron en el máximo asistente del equipo. Desde la banda derecha, sus centros son un continuo peligro para las defensas, más aún con delanteros muy físicos como Barnes, Wood o Vokes. Es un jugador que no se achanta grandes citas: un gol al Liverpool, otro al Manchester City y asistencias frente al Everton y Chelsea hacen de él un jugador a tener muy en cuenta. Con la selección islandesa suma 68 partidos, a cinco partidos de entrar en el Top 10 de jugadores que más veces han vestido la camiseta norte europea.

Aaron Lennon | Burnley FC

Johann Berg Gudmundsson | Getty Images

Sam Vokes (Delantero Centro): Llegó cuando el club todavía estaba en la Championship. Jugará su octava temporada en el club, con 61 goles a sus espaldas vestido de claret. El año pasado perdió el protagonismo que había tenido otras temporadas, anotando solo cuatros goles. Se caracteriza por su físico y su altura, que hacen muy peligroso de cabeza. El delantero galés es el segundo jugador que más duelos ganó por arriba.

Chris Wood (Delantero Centro): Sus registros goleadores la pasada temporada fueron bastante notables: 10 en 24 partidos en su primera temporada con el Burnley y la segunda en la Premier en toda su trayectoria. Los marcó de todos los colores: Desde dentro, desde fuera, con las dos piernas, de cabeza, de penalti y de rebote. Destaca sobre todo por cazar los centros desde los laterales y por estar siempre muy atento al posible error en defensa para aprovecharse al máximo de ellos.

Ashley Barnes (Delantero Centro/Segundo Delantero): Es el jugador actualmente en el equipo con más apariciones en la Premier League. El año pasado completó su mejor registro goleador en la máxima categoría inglesa, con nueve tantos más uno más en la FA Cup. Además, es muy polivalente: puede jugar de delantero, de segunda punta e incluso cayendo a banda. Comenzó como suplente, pero se fue haciendo un hueco en el 11 inicial. Su principal virtud es el disparo colocado, pero también puede ser peligroso por arriba. Es quizás el delantero más técnico del equipo.

Chris Wood | Premier League

Sam Vokes | Getty Images

Ashley Barnes | Burnley FC

Jonathan Walters (Extremo derecho): Fichó por el Burnley con 33 años. Los problemas en la rodilla y su consiguiente lesión le dejaron fuera del equipo prácticamente todo el año. Solo participó en cinco encuentros entre todas las competiciones, sin anotar ningún gol. Un registro bajísimo para un delantero que con el Stoke promediaba 6 o 7 goles y 3 o 4 asistencias por temporada, y un total de 43 y 30 en la Premier League. Destaca por su potente disparo, tanto dentro como fuera del área. Aunque lo tendrá bastante complicado, puede ser un buen revulsivo, siempre que las lesiones le dejen jugar.

Nahki Wells (Delantero Centro): El delantero inglés es otro fichaje del verano 2017. Con 49 goles y 13 asistencias repartidos en tres campañas con el Derby County, llegó al club como un fichaje muy prometedor. Un delantero al que le gusta aprovechar su velocidad para desmarcarse y plantarse solo ante la portería, pero también situarse para rematar centros rasos dentro del área. No ha encajado en el esquema.

Dan Agyei: El joven delantero ha pasado esta temporada FC Walsall y en el Blackpool FC. Marcó cuatro goles con el primero, pero con el segundo apenas tuvo nueve apariciones en las que no consiguió anotar. El préstamo se acabó el pasado mes de mayo, y parece que se le buscará otra cesión.

Entrenador: Sean Dyche

El técnico inglés entrenó al Watford durante la temporada 2011-12 y lleva en el Burnley desde su andadura por Vicarage Road. Como entrenador, ha ascendido dos veces a la primera división a los clarets (2013-14 y 2015-16), ganando la Championship en la última de ellas, pero también ha vivido un descenso (2014-15). Tras su magnífico séptimo puesto la temporada pasada, puede presumir de haber llevado al equipo a Europa 50 cincuenta años después, aunque todavía no ha superado las fases previas.

Sean Dyche | Burnley FC

Estilo de juego

Dyche vino todo el año alternando los esquemas 4-4-2 y 4-2-3-1. La lesión de Brady, que venía ocupando la banda izquierda con Gudmundsson por la derecha, obligó el club a fichar a Aaron Lennon para ocupar el puesto del primer mencionado. La posición de extremo izquierdo y derecho fueron variando desde enero por estos dos jugadores, y son clave para la forma de jugar. En ambos esquemas, los delanteros, o un único delantero en el caso del 4-2-3-1, tienden a recibir centros al punto de penalti. En el caso de jugar con dos puntas, las combinaciones posibles son: Wood-Barnes, Wood- Vokes y Barnes-Vokes, siempre esperando balones para rematar, aunque Barnes, al ser que mejor se desenvuelve con los pies, tiende a salir más del área. Por otro lado, si juegan con un punta, Hendrick es el encargado de conectar a los dos pivotes con las bandas y el ‘9’.

Los centros laterales son el eje en torno al que gira su juego. Son tan importantes que existe una larga lista de equipos a la que consiguieron batir de este modo: Chelsea (x3), Brighton, West Ham, Newcastle, Swansea, Bournemouth y United de rebote, Liverpool, Manchester City, West Ham, West Bron Albion, Watford (x2), Leicester y Stoke City, a algunos de ellos tanto en la ida como en la vuelta.

El otro punto fuerte del equipo está en su solidez defensiva, basada en jugadores muy rápidos al corte, que ganan la mayoría de los duelos, que se caracterizan por su corpulencia y por preferir despejar antes que sacar el balón jugado, alejándose de complicaciones. Lo corroboran las propias estadísticas: De su liga, es el equipo que más balones en largo jugó (3.028), con más bloqueos (191) y el segundo que más despejes realizó (1.184). En cuanto a lo que incumbe a la portería, es el cuarto equipo que realizó más paradas (122) y, anteriormente mencionado, el séptimo con más imbatibilidades.

Al no contar con incorporaciones hasta el momento, todo hace indicar que la táctica empleada por el entrenador para este 2019 no variará lo más mínimo. Queda por saber en qué lugar quedarán Brady y Defour cuando se recuperen de sus respectivas lesiones.

Sus posibles onces pueden ir alternándose entre:

Posible 11 | La Pizarra del Míster