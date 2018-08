Análisis Chelsea 2018/19: Mismo idioma, distinto acento

Google Plus

La marcha de Antonio Conte, una vez iniciada la pretemporada del equipo, dejaba en vilo a los aficionados sobre el camino a seguir para poder resetearse y volver aspirar a la Premier League. Este nuevo proyecto presenta el mismo idioma, pero diferente acento futbolístico. Cabe recordar que la etapa de Conte estuvo llena de grandes logros. Permitió al club reencontrarse con aquello que parecía lejos en su momento, como es poder competir con una gran autoridad ante equipos de la zona alta de la tabla. Implantó un estilo marcado en su clásico 3-5-2, donde sus carrileros marcaban los ritmos de los partidos. Gracias a este condujo a un bloque de jugadores a ser auténticos caballos de batalla dotados de un gen competitivo que en numerosas ocasiones parecían no tener ningún tipo de barrera que les obstruyera. Sin embargo, sus proyectos suelen tener un denominador común llamado desgaste, tanto deportivo como mental, que les ha llevado a realizar una temporada discreta traducida en no poder participar durante la próxima edición de la Champions League.

Los veranos siempre suelen ser épocas para reflexionar sobre el trabajo realizado a lo largo del curso, y en estas, la dirección deportiva comandada por Roman Abramovich se ha decantado por una nueva corriente italiana con el objetivo de que las aguas vuelvan a su cauce.

Maurizio Sarri llega a Stamford Bridge con un libro de ideas bastantes particulares que, en el caso de que seduzcan, pueden dar muchas alegrías a la entidad.

Jorginho para asentar la idea

Si en el área técnica ha habido cambios, todo hace pensar que en la deportiva será parecido. El club está a la espera de la decisión de jugadores con enorme peso como Hazard, William o Courtois. Mientras tanto, el técnico italiano ha llegado con Jorginho de la mano, mediocentro que estuvo con él en su etapa anterior en Nápoles y que va a ser tener un rol inicial bastante influyente para poder transmitir al resto de la plantilla la idea de juego que propone Sarri. No será sorprendente que cuando concluya un partido del Chelsea esta temporada observemos en las estadísticas de Jorginho un alto porcentaje de pases acertados. Es un futbolista que permite mover al equipo, siendo habitualmente el primero en recibir la pelota del central para construir la jugada. Arriesga con gran acierto en el pase entre líneas y sabe controlar los tiempos del partido para anestesiarlo a su manera, cuestión esta última que puede ser bastante útil teniendo en cuenta los ritmos tan frenéticos a los que se enfrentará el equipo en distintos momentos durante el curso.

Atendiendo a los diferentes sectores de la plantilla y a expensas de cualquier movimiento de mercado, es evidente que el protagonismo de algunos jugadores se verá reducido con respecto a años anteriores. Pueden ser los casos de Cahill, Víctor Moses, Drinkwater o Bakayoko. Teniendo como punto de referencia que algunos de ellos vinieron para profundizar el estilo de Conte (estos dos últimos) sumado a que sus condiciones de juego chocan con la idea deseada, invitan a pensar a que no estarán muy presentes en la cabeza del técnico napolitano.

“Con uno o dos ajustes podremos intentar jugar mi fútbol”. Esto decía Sarri en su primera entrevista como entrenador “blue” para dejar claro que, salvo circunstancias obligadas, no habrá una revolución en la plantilla. El Chelsea tiene jugadores en la plantilla que casan con lo que el técnico pretende plasmar sobre el terreno de juego. Empezando por la portería. Courtois y Caballero ejemplifican dos polos opuestos tras la cita mundialista. El primero desarrolló una actuación soberbia que le ha permitido recuperar sensaciones dañadas en estas últimas temporadas. El argentino deberá olvidar lo ocurrido y aplicar esa veteranía para sobreponerse a sus últimas participaciones. Por su parte, David Luiz y Barkley pueden ser casos rescatados para la causa tras no estar presentes en la hoja de ruta de Conte. Son jugadores con notables virtudes los cuales si las lesiones les respetan tendrán roles importantes. También saldrán beneficiados en este ámbito Christensen o Rüdiger, ambos con características similares al ser centrales aseados en el pase y con jerarquía a balón parado. De igual forma sucede con los españoles Marcos Alonso y Azpilicueta, quienes tienen argumentos suficientes como para hacerse un hueco en el once.

Fábregas será otra pieza importante en esta etapa. Ha desarrollado diferentes estilos de juego a lo largo de su carrera con discursos similares a este proyecto, además de haber adquirido esa madurez futbolística que le permite combinar calidad con veteranía. Kanté es una incertidumbre sobre cómo Sarri puede interpretar su papel en el juego. Siguiendo etapas anteriores, seguramente se verá al jugador francés llegando más al área rival como ocurriera con Allan en Nápoles, rodeándole de forma adecuada para sacar partido de su excelsa capacidad en el robo aglutinando a compañeros y de esta forma, poder mover la pelota con mayor rapidez.

En la parcela ofensiva dispondrá de jugadores con perfiles similares de los que Sarri disfrutó en el sur de Italia. Extremos rápidos y explosivos como Hazard o Pedro, conocedores de cómo interpretar los espacios y que entienden cuándo encarar o pasar en el momento indicado sirve para generar diferentes ventajas. Morata puede ser bastante eficaz si atendemos a su nivel de agitación permanente a lo largo de los noventa minutos, aunque deberá asimilar conceptos sobre cuando es más eficiente ir al apoyo de recepción del pase, o en su defecto, en qué momentos hay que ocupar los espacios que deja el rival. Otro delantero como Giroud es probable que lleve a cabo un papel de carácter similar al de Milik en el conjunto napolitano. Jugador para escenarios atascados donde haya escasez de recursos y este, gracias a su embergadura, permita atraer atenciones en las marcas de los centrales.

Sarri, amante del juego posicional

Los “blues” se van a encontrar con un entrenador muy meticuloso en sus todas vertientes. Amante de la literatura y la filosofía, la línea ascendente que ha llevado su trayectoria como técnico le ha permitido pasar por todas las categorías del fútbol italiano. Fue con el Empoli donde su figura comenzó a emerger y en Nápoles el lugar que le ha llevado a consolidarse en esta profesión. Precisamente, en este último y con un vínculo especial al tratarse de su lugar de origen, han sido capaces de encandilarse con una idea que parte del 4-3-3.

En fase defensiva, sus equipos se disponen con los centrales situados a partir de medio campo. Su fin es el de reducir espacios para lo que significa una parte esencial del “Sarrismo”, la presión en bloque alto. Esta debe ser inmediata, ya que sus equipos pretenden tener el balón el mayor tiempo posible. Para ello, a lo largo de esta temporada veremos este aspecto reflejado mediante la acumulación de jugadores en la zona de pérdida, incluso a Jorginho o Fábregas salir de posición saltando a presionar e incomodando a los mediocentros rivales , y de esta forma, minimizar sus opciones de poder hacer daño con balón provocando desplazamientos en largo.

El ataque, virtud principal del estilo. Su esencia reside en generar superioridades en banda, con los laterales instalándose a gran altura del campo participando en la formación de triángulos que dinamicen la posesión de balón y obliguen al contrario a vascular de forma tardía, permitiendo al lateral o extremo del sector contrario avanzar con mayor libertad. En la búsqueda de espacios para poder profundizar, jugadores con mayor explosividad en el arranque como Morata o Pedro tendrán funciones de generar desmarques en servicio del futuro poseedor del balón, liberando a este último para que tenga una línea de pase más clara.

No obstante, este concepto de juego presenta déficits que pueden exponer al equipo si la precisión no convive con ellos. Las zonas de pérdida pueden desembocar en contras en las que se encuentren en inferioridad numérica para defenderlas, por lo que finalizar las jugadas resultará vital para evitar estas situaciones. Todos estos automatismos requieren de paciencia, esa que deberán tener los aficionados “blues si desean ver un fútbol atractivo en Stamford Bridge.

