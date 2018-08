Jugadores a seguir Cardiff City 2018/19: juventud y experiencia para afianzarse en la élite del fútbol inglés

Fue una excelente temporada tanto grupal como individual la que vivió el Cardiff City en el 2017/2018. Llegó el momento de dejarla atrás con el objetivo de comenzar de nuevo y superarla. Además de conseguir sus objetivos a nivel equipo, muchos fueron los futbolistas que se destacaron de manera individual.

Aron Gunnarsson

A la hora de pensar quién fue la figura del Cardiff City, no hay ninguna duda, fue el futbolista Aron Gunnarsson. El futbolista islandés nacido hace 29 años, hizo todo bien en el conjunto galés. Fue uno de los más destacados, líder en todos los ámbitos, elegido el mejor jugador de la plantilla por experiencia, su premio y su mayor alegría fue disputar la Copa del Mundo con los vikingos en Rusia aunque no superó la primera ronda .

Aron Gunnarsson | Foto: Getty Images

En total, ha marcado 24 goles de los 258 partidos que ha jugado con los azulejos en donde se destacó por su rol trascendental en el regreso a la élite del fútbol inglés. El equipo que más lo sufrió fue el Nottingham Forest. El experimentado centrocampista afrontará su octavo curso con el Cardiff y su segunda experiencia en la Premier League. Además tendrá un oportunidad dorada para mejorar su promedio de gol. Los Azulejos sueñan con borrar la pálida imagen tras aquel último lugar en la temporada 2013/14. Será el único conjunto galés en la máxima categoría, puesto que el Swansea milita en la EFL Championship.

El internacional islandés insiste que tendrá su revancha en medio de un calendario arduo hasta fin de año. Cardiff City fue promovido directamente, finalizó segundo con 90 puntos y junto a Wolverhampton y Fulham serán los nuevo inquilinos. Los dirigidos por Neil Warnock debutarán ante el Bournemouth a domicilio el sábado 11 de agosto, y eso merecerá un extenso análisis aparte.

Jóvenes figuras

Sin duda, Cardiff City desde la llegada de Warnock ha crecido tanto, que los futbolistas han alcanzado niveles fantásticos que ni ellos podrían imaginar, y su entrenador ha ayudado a la adaptación de nuevos juveniles.

Entre ellos, se encuentra la de un viejo conocido como lo es Callum Paterson. El futbolista de apenas 23 años, parece que está hace años jugando para el primer equipo, pero recién esta temporada dio sus primeros pasos.

Callum Paterson |Foto: Getty Images

Por eso, se puede decir que el centrocampista escocés por la derecha al Cardiff le aporta concentración a la hora de marcar, buena intercepción del balón, calidad en sus pases tanto en la asociación con sus compañeros para atacar como a la hora de salir jugando. Además, puede ayudar en la ofensiva.

Pero, como buen joven, mucho le queda por aprender y mejorar al número 13 de los azulejos, por ejemplo tendrá que mejorar en el juego aéreo para sumar en la marca de las jugadas de balón detenido en zona defensiva.

Una nueva ilusión

En definitiva, en Cardiff se renueva la esperanza, se renueva una ilusión con esta nueva temporada con el único objetivo de poder conseguir, finalmente, la estabilidad en Premier League. Asunto muiy complicado debido a los pocos fichajes que han hecho y a la dura competitividad que habrá en la parte baja de la tabla.

Lo principal lo tiene, una idea de juego establecida por un entrenador de alto nivel, Neil Warnock que, además, se mantiene de hace varios años. Además, tiene un equipo, una base de futbolistas de alto nivel que rinden de forma individual como conjunta.

Pero, sin dudas, quedan cosas por mejorar. La única manera que Cardiff tiene de conseguir quedarse en la élite será con regularidad y estabilidad partido tras partido, algo que le faltó encontrar en algunos partidos, junto con la tranquilidad. Si mejora en estos aspectos, la temporada dará sus frutos.