Análisis Watford 2018/2019: Equipo experimentado capaz de dar problemas a cualquiera

Google Plus

El Watford afronta su cuarta temporada consecutiva en la Premier League tras su merecido ascenso de la Championship en el año 2015. Su mejor posición desde que ascendió a la Premier League fue la decimotercera plaza cosechada en su primer año de regreso. Tras tres temporadas en la Premier League, en el Watford han habido cambios en la plantilla en todas las líneas y que vamos a analizar a continuación.

Un técnico con galones

Javi Gracia/ Foto: Premier League

Su entrenador Javi Gracia llegó a mitad de temporada al equipo inglés tras el cese de Marco Silva por los malos resultados y por mantener conversaciones con otros equipos. El técnico español de 48 años lleva 10 años en los banquillos. Desde que comenzó entrenando al juvenil del Villarreal, Javi Gracia ha entrenado a equipos como el Osasuna, el Málaga, el Rubin Kazan o el Almería. En la mayoría de ellos logró cumplir los objetivos marcados por lo que es un entrenador fiable que te asegura buenos resultados. Su etapa más longeva en un club fue en el Cádiz y en el Málaga, donde estuvo en los banquillos durante dos temporadas. En su palmarés no destaca ningún título, ya que todavía no ha tenido la oportunidad de dirigir a un equipo que de verdad le de la oportunidad de disputar algún título. El juego de Javi Gracia destaca por una fuerte presión en campo contrario que les permita recuperar el balón en campo contrario y poner balones al área que incomoden a las defensas rivales. Otro método que ha utilizado Javi Gracia durante su etapa como entrenador es la posesión defensiva, por la que a través del toque y con dos laterales muy abiertos que abren el campo, le permitía a su equipo perder balones en campo propio. Esto le dio buen resultado en equipos como el Málaga, donde no recibió tantos goles como recibía el Malaga en pasadas temporadas.

En algunos aspectos, el fútbol que desarrollan los equipos de Javi Gracia es similar a los de su anterior entrenador Marco Silva, que también apostaba por una presión alta, pero la diferencia entre ambos, es que a Marco Silva le gusta más desarrollar sus ataques a través de la posesión del balón y el juego combinativo entre los jugadores de arriba, mientras que Javi Gracia no suele apostar por tener la posesión. Con una pretemporada ya realizada, podemos esperar una nueva versión de Javi Gracia que pueda hacer crecer a este equipo, al igual que hizo con equipos anteriores donde tuvo gran éxito.

Portería de garantías

Foster/ Foto: Premier League

En portería, el guardameta que tiene todas las papeletas para ser el titular del Watford esta temporada es Ben Foster. El ex portero del West Brom ha llegado al equipo este mercado de verano tras la marcha de Karnezis al Nápoles que había dejado un hueco importante. Con Foster, el Watford se asegura experiencia en la portería. La temporada pasada dejó grandes actuaciones que han llevado al Watford a su fichaje. De teórico suplente tendrá al portero brasileño Gomes, que atraviesa el tramo final de su carrera y que estará a la espera de una oportunidad para seguir demostrando por qué un día jugó en un equipo como el Tottenham.

Una zaga interesante

Kabasele/ Foto: Premier League

En la defensa, todo apunta a que la pareja de centrales la formarán Christian Kabasele y Craig Cathcart. Estos dos centrales han contado con la confianza de Javi Gracia desde su llegada al Watford y apuntan a titulares en el partido que enfrenta al Watford frente al Brighton en la primera jornada de la Premier League. Kabasele, central rápido en la carrera y que va bien en las jugadas a balón parado, será un buen complemento para Cathcart que no es tan veloz como el central belga pero que va mejor al corte. Por si alguno de estos dos centrales fallan, estarán a la espera centrales como Miguel Britos, Prodl o Mariappa, centrales veteranos con bastante experiencia en el fútbol de élite, o apostar por la juventud de Marc Navarro que fue una de las sensaciones del Espanyol la temporada pasada.

Holebas/ Foto: Premier League

En los laterales, en el derecho todo apunta que Daryl Janmaat será el titular. El holandés es el típico lateral que siempre cumple bien en su función, y todo apunta que será el lateral derecho titular de Javi Gracia en la primera jornada, ya que ha sido titular en la mayoría de partidos disputados durante la pretemporada. En el lateral izquierdo hay más dudas de quien será el lateral izquierdo para el primer partido de la Premier League. Si nos orientamos por el último partido que ha disputado el Watford en pretemporada frente a la Sampdoria, el griego Jose Holebas sería el lateral titular. Rápido, veteranía y buen pie para sacar el balón, describen a este lateral en el terreno de juego. Si no fuese Holebas, el lateral podría ser Adam Masina, lateral izquierdo italiano fichado este mercado de verano y por el que muchos grandes equipos estuvieron apunto de apostar el pasado mercado. Rápidez, juventud y profundidad describen a este lateral italiano en el campo.

La medular del buen gusto

Doucoure/ Foto: Premier League

En el centro del campo, apuntan a titulares Doucouré y Capoue en el doble pivote. Doucouré es el jugador estrella de este equipo tras la marcha de Richarlison al Everton. Centrocampista rocoso y muy completo que da un enorme equilibrio al centro del campo de Javi Gracia. Además tiene llegada y ya le hemos visto marcar grandes goles la temporada pasada. Por su parte Capoue, es un centrocampista más defensivo que Doucouré y que va bien al corte. Rocoso como Doucouré, es un gran complemento para su compatriota. Un poco más adelantados que los franceses estarán posiblemente Pereyra y Hughes. Pereyra jugador habilidoso y con gol, fue adquiriendo importancia en el equipo la temporada pasada con el paso de los partidos. Con la marcha de Richarlison, el argentino deberá ser el hombre más desequilibrante en el ataque y dar soluciones a sus delanteros. Por la otra banda todo apunta que Will Hughes será el jugador que ocupe esa posición. El centrocampista inglés que llegó la temporada pasada al Watford, no tuvo la continuidad deseada, ya que una grave lesión le apartó varios meses de los terrenos de juego. Sin embargo, poco a poco se fue incorporando al equipo y acabó la temporada siendo titular y dejando buenos detalles. Gran visión de juego y gran regate caracterizan a este jugador inglés que si le respetan las lesiones puede dar un gran salto de calidad a su equipo. Jugadores que podrían tener también su oportunidad en el centro del campo, son jugadores como Gerard Deulofeu, Sema o Kiko que tienen calidad para cumplir en el momento que uno de los mencionados anteriormente no este disponible.

Goles asegurados

Deeney/ Foto: Premier League

Los delanteros con más opciones de tener minutos esta temporada son Andre Gray y Troy Deeney. Gray que fue fichado el pasado mercado de verano procedente del Burnley, es un delantero rápido, fuerte y con gol. Ha realizado una gran pretemporada, marcando en tres de los cuatro partidos de la pretemporada y apunta a titular. La temporada pasada anotó 5 goles en 31 partidos disputados, los mismos que Deeney, delantero del que vamos a hablar ahora. Troy Deeney va a disputar su novena temporada en el Watford. El delantero inglés que estuvo apunto de salir el pasado mercado de invierno, disputó la temporada pasada un total de 29 partidos donde anotó 5 goles. Delantero que no destaca por su velocidad pero que tiene un gran disparo, fuerte y que va bien en las jugadas a balón parado, volverá a ser una de las grandes figuras del Watford esta temporada. En esta pretemporada ha marcado 2 goles en 3 partidos que ha disputado por lo que puede ser el delantero titular en el primer partido de la temporada. El tercer delantero de este equipo es el joven nigeriano Isaac Success, jugador que no tuvo mucho continuidad en el Málaga por diferentes motivos y que ahora llega al Watford en busca de un puesto en el once. Rápido y más habilidoso que los dos delanteros nombrados anteriormente, son la carta de presentación de este delantero nigeriano.