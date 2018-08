Un gran interés por Bailey de parte de los grandes

Leon Bailey un jóven de apenas 20 años de edad oriundo de Centroamérica, específicamente de la isla de Jamaica, actualmente se desempeña como delantero titular del Bayer 04 Leverkusen. Demostró estar a la altura de las circunstancias que presenta una liga como lo es la Bundesliga, es por ello que pasó a ser pretendido por algunos clubes de gran historia como Liverpool, Chelsea y la Roma, así como lo ha confirmado el mismo jugador, que no oculta sus ganas de ser parte de alguno de esos grandes equipos. Un jugador con la mezcla perfecta de velocidad y técnica.

El delantero del Leverkusen se pone a punto para la próxima temporada alemana tras perder en la Liga de Campeones manifestó, "Aunque terminamos quinto, tuvimos los mismos puntos que el tercero. Queremos jugar por el título, no hay límite". Un breve repaso de su anterior temporada nos dejó un saldo de 9 goles y 6 asistencias, basto mérito para un gran futuro.

Cabe destacar que Jamaica no ha sido un gran país de donde hayan salido jugadores muy reconocidos a nivel mundial, un lugar donde el fútbol no es rico pero sí de grandes atletas y otros ámbitos pero Bailey destacó "Mi objetivo es convertirme en uno de los mejores jugadores. Quiero cambiar mi país en términos de fútbol". Hoy y de acuerdo a situación puede ser un representante del fútbol jamaiquino con el correr de los años.

Él no quiere excluir un cambio de club en este período de transferencia y dijo, "No hago ninguna promesa, mi objetivo es desarrollarme como un jugador jóven. Me enfoco en eso". Claramente y más allá ser un jugador sin mucha experiencia, prefiere vivir el momento actual y no tirarse a la desesperación por un lugar en los grandes, a esto respondió, "Si un club me quiere, mi representante y el equipo se encargarán de eso"

El jamaiquino no apura y espera al llamado de algún gigante de Europa, sin dudas que el delantero tiene una larga carrera y promete grandes cosas.