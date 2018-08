Guía VAVEL Premier League 2018/19: lucha sin cuartel a muchas bandas

Google Plus

La Premier League o la liga que toda la Tierra quiere ganar. Una competición histórica y moderna, disputada y social, lujosa y legendaria. Al fin y al cabo es la competición más grande y potente del planeta, y VAVEL quiere estar a la altura con una guía tan lujosa como un fichaje Premier. Un repaso a la mejor y más importante información del fútbol de élite inglés con el sello VAVEL.

Difícil que haya otro paseo como el del City

La Premier League en el Etihad Stadium. Foto: Getty Images

Se antoja realmente complicado que la Premier League 2018-2019 se parezca en algo a la de la temporada pasada. Todo indica que será una liga muy disputada. Y hay muchas razones para ello. Mencionar todas es imposible, pero algunas de ellas sí. El Manchester City difícilmente tendrá tan ‘fácil’ ganar la liga esta campaña. ¿Por qué? Porque sus rivales han pasado de ser meros equipos grandes a convertirse en gigantes del fútbol, con aspiraciones tanto en Inglaterra como en Europa. Un ejemplo es el Liverpool que se ha reforzado de manera brillante y aspira a todo de la mano de Klopp. Los otros dos rivales que han subido escalones en la lista de aspirantes son el Chelsea y el Arsenal, y es básicamente por el cambio de entrenadores ya que no han hecho demasiados fichajes importantes más allá de Jorginho, Leno o Torreira. Sarri y Emery le dan un plus competitivo a sus equipos que a priori se convierten en aspirantes serios a pelear por la Premier, más aún si se tiene en cuenta que no disputarán Champions League.

Los equipos que parece que llegan peor son el Tottenham y sobre todo el Manchester United. El conjunto dirigido por Pochettino ni ha fichado a nadie ni ha vendido a ningún jugador, ya que apuesta claramente por mantener el bloque, sin embargo, buena parte de la columna vertebral del equipo llegará justito de forma al inicio de liga debido al buen papel que realizaron Inglaterra y Bélgica en el Mundial, además del francés Lloris. Los de Mourinho, por su parte, llegan inmersos en un mar de dudas. El portugués se ha quejado abiertamente de la pretemporada y ha querido dejar claro que no son aspirantes al título. Han incorporado a Fred y Dalot, pero parece no ser suficiente.

Por último, el Manchester City, vigente campeón, llega con los problemas de haber sido el club que más jugadores envió al Mundial. La forma de sus estrellas no será la óptima en el inicio de temporada y habrá que ver cómo lo soluciona Pep Guardiola para afrontar otro año exitoso con garantías. La llegada de Mahrez marca el verano de los cityzen, un jugador que apuntala un ataque que necesitaba un hombre más para refrescar la delantera del City.

La Premier de los banquillos

Sarri en un amistoso ante el Arsenal. Foto: Getty Images

La gran batalla y el gran aliciente llega con la liga de los banquillos, la liga de los entrenadores. El nivel de los técnicos que empezarán esta temporada en la Premier League es simplemente insuperable. Emery, Sarri, Mourinho, Guardiola, Pellegrini, Pochettino, Marco Silva, Rafa Benítez, Klopp, Jokanovic, Nuno, Javi Gracia, etcétera. Espectacular. Se hablaba en las últimas dos temporadas de que había muchos técnicos de gran nivel, pero esta temporada ha superado a todas las anteriores. Los entrenadores del top six son de élite mundial y harán lo posible por llevarse el trofeo a casa. Otros técnicos como Silva o Pellegrini querrán devolver a sus equipos a competiciones europeas.

El año del resurgimiento

La temporada 2018-2019 puede quedar marcada por el resurgir de varios equipos que llevaban años en stand by. Fulham, West Ham, Everton, Wolverhampton, Arsenal, y en menor medida el Chelsea apuntan a ser los equipos que resurjan de sus cenizas.

Pellegrini en un amistoso ante el Ipswich Town. Foto: Getty Images

Tanto Fulham como Wolverhampton han decidido que su ascenso no tiene que ser temporal y no han escatimado en gastos para mantener la categoría. Raúl Jiménez, Moutinho, y Rui Patricio entre otros llegan a los Wolves de Nuno. Seri, Schurrle, Mawson, Fabricio y Mitrovic se unirán a Sessegnon y compañía en Londres para ponerse a las órdenes de Jokanovic. Por su parte, Everton y West Ham quieren volver a Europa y para ello han contratado técnicos de primer nivel. Marco Silva y Pellegrini guiarán a ambos clubes. También han llegado jugadores de élite como Richarlison y Digne en el Everton, y Felipe Anderson, Wilshere, Fabianski o Yarmolenko en el West Ham.

Los otros dos equipos que parece que pueden resurgir son dos clubes de élite. Por un lado el Chelsea. Tras ganar la Premier con Conte, el equipo bajó mucho el rendimiento y se ha quedado fuera de la Champions. De la mano del italiano Sarri y con el fichaje de Jorginho las cosas parece que volverán a sus cauces en Stamford Bridge. Y por último el Arsenal. La revolución post Wenger empieza con Emery, un entrenador ultra competitivo que parece que le puede dar ese plus al equipo de Londres.

La incógnita del descenso

Una de las dudas cada verano es la de qué equipos se quedarán más rezagados en la tabla, ¡y pocas veces se acierta! Esta temporada hay equipos que se han reforzado poco o con jugadores no conocidos mundialmente por lo que tanto Cardiff City como Huddersfield parecen candidatos a luchar por eludir el descenso. Los otros dos equipos recién ascendidos, el Fulham y el Wolves, se han reforzado mucho, y a priori bien, por lo que no deberían pasar apuros y sí quizás pensar en algo más. El Newcastle es un caso aparte ya que no vive su mejor momento. Lo extradeportivo está afectando a lo deportivo, y Rafa Benítez ya ha hecho declaraciones poco optimistas, así que puede ser otro candidato al descenso. Por último se encuentran los equipos incógnita. Brighton, Bournemouth, Southampton, Crystal Palace o Burnley entre otros, son equipos que un año están arriba, otro año en media tabla y otro año muy mal, por lo que habrá que ir siguiendo sus respectivas evoluciones. Sobre todo la del Burnley, que con una plantilla tan corta para competir en Europa League, podría tener problemas en liga.

Un calendario exquisito

Como de costumbre, la Premier ya ha dado a conocer el calendario de la liga, con fechas concretas y horarios de todas las jornadas. Las ocho fechas clave de la temporada para VAVEL son las siguientes:

1. La jornada inaugural que se abre con un Manchester United-Leicester City y se cierra con un Arsenal-Manchester City. También contará con un Liverpool-West Ham. 10-12 de agosto. La vuelta será en la jornada 25, en febrero.

2. Liverpool- Manchester City el 6 de octubre en la jornada 8. Uno de los mejores partidos de hoy en día. En esa jornada también habrá un derbi de Londres entre Fulham y Arsenal. La vuelta será en la jornada 21, en la que será la primera de 2019, en el día de Año Nuevo.

3. Chelsea-Manchester United en la jornada 9 el 20 de octubre. Uno de los clásicos del fútbol inglés moderno. La vuelta en la jornada 26 a finales de abril.

4. Los derbis de Manchester. El primero en la jornada 12 el 10 de noviembre en el Etihad Stadium. La vuelta en Old Trafford el 16 de marzo en la jornada 31.

5. La jornada 14 contará con dos derbis de lo más interesantes. Por un lado el de Merseyside en Anfield. Por otro, el North London Derby en el Emirates Stadium. La vuelta en marzo en la jornada 29.

6. El clásico del fútbol inglés entre los dos clubs más laureados del país, el Liverpool-Manchester United tendrá lugar en la jornada 17 en Anfield. Esa misma jornada contará con un interesantísimo Manchester City-Everton y un derbi de Londres en el Fulham-West Ham. La vuelta, en febrero en la jornada 27.

7. La jornada 2 contará con un derbi de Londres entre Tottenham y Fulham, y un siempre interesante Chelsea-Arsenal ya en agosto. La vuelta será en la jornada 23 a mediados de enero.

8. La última jornada. Será el 12 de mayo y tendrá como platos fuertes un Tottenham-Everton, un Leicester City-Chelsea y un Burnley-Arsenal.

