Cervi guía al Benfica rumbo a la Champions League

Este martes 7 de agosto, Benfica recibió en el Estadio Da Luz al Fenerbahçe en el partido de ida de los Playoff de clasificación a la UEFA Champions League. Por la mínima, los locales lograron su cometido: llevarse la primera victoria de esta eliminatoria y no recibir goles en casa. Fue un compromiso en donde los portugueses no fueron muy exigidos y en la segunda mitad pudieron hacerse presente en el marcador. La defensa que tuvo a Jardel como capitán se mantuvo sólida a lo largo del encuentro y prácticamente Vlachodimos no intervino en el desarrollo. Ahora sí, los portugueses arrancaron oficialmente este curso 2018/19 de la mejor manera posible.

Durante la primera parte, ambos equipos no arriesgaron demasiado y no contaron con muchas ocasiones. Las águilas, en un par de oportunidades estuvieron cerca de anotar en la portería defendida por Volkan Demirel. La primera con un centro del argentino Franco Cervi que el guardameta turco rechazó a medias y por poco pierde el rebote, y el otro un remate al cuerpo de Facundo Ferreyra después de quedar cara a cara a la portería. Además, los primeros 45 minutos tuvieron su tinte de polémica por un penal no señalado sobre el propio Cervi, que recibió una falta de Mauricio Isla dentro del área.

El segundo tiempo fue un dominio benfiquista

Apenas unos minutos después del intervalo, Eduardo Salvio sacó un disparo desde la medialuna que exigió nuevamente a Demirel, que con una gran atajada mando el balón al tiro de esquina. Con 63 minutos en el reloj y ante la poca pegada en el área rival, Rui Vitoria hizo saltar al terreno de juego al chileno Nicolás Castillo en sustitución del Chuky, sin cambiar el 4-3-3 con el que empezó el encuentro. Finalmente, Cervi recibió un centro de Salvio, y con poco espacio, sacó un remate entre las piernas de un defensor del conjunto otomano y vio como entraba lentamente en las redes después de un leve desvío del cancerbero.

En búsqueda de la igualdad, el mítico Phillip Cocu, ahora estratega del elenco amarillo y negro, hizo ingresar al experimentado Roberto Soldado en lugar de Alper Potuk a los 74 minutos del compromiso, pero a falta de creatividad, el español pasó desapercibido en los dieciséis minutos que estuvo dentro del rectángulo de juego, por otra parte envión anímico que significó el gol para los lusos, también impidió cualquier acercamiento al arco rival.De hecho, Benfica por intermedio de un chute colocado de Castillo y un cabezazo de André Almeida, estuvo más cerca de anotar el segundo y colocarse más cerca de la clasificación a la próxima fase de grupos del torneo más importante de clubes de Europa.

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo martes en el Estadio Şükrü Saracoğlu, donde los turcos están obligados a ganar y no recibir goles, o batir a los portugueses por más de dos de diferencia. Benfica se lleva una buena ventaja para Estambul, e irá a defenderla en un escenario en el que su entrenador se siente cómodo y probablemente haga un planteo inteligente para defenderla.

Los lisboetas tienen una agenda apretada, porque justo antes de viajar a Turquía la semana entrante, deben recibir a Vitória Guimaraes este viernes en lo que será la primera jornada de la Primeira Liga 2018/19. Buscarán reinvindicarse de la temporada anterior en donde les fue arrebatado el título por el Porto en las últimas jornadas.

