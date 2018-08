Previa Basaksehir - Burnley: Estambul, siguiente destino para continuar el sueño

Google Plus

Turcos e ingleses encaran un partido trascendente para sus respectivas instituciones. Quien salga vencedor de esta eliminatoria estará solo a un paso más de poder clasificarse para esta competición europea, y de igual forma subir un escalón a nivel de prestigio para sus respetivos países de origen. Son dos proyectos asentados caracterizados por la longevidad de sus técnicos al frente de ellos. El turco Abdullah Avci lleva en el club desde 2014 y desde entonces ha sido capaz de ir subiendo peldaños hasta haber situado al Başakşehir entre los 4 equipos mejores equipos de Turquía durante varias temporadas consecutivas. Sean Dyche, por su parte, permanece en la institución inglesa desde 2012 y ha guiado a los suyos hasta un sueño que comenzó a tener indicios de realidad el curso anterior cuando en diciembre se encontraban en posiciones europeas.

El Burnley llega al choque con más minutos en las piernas y con ese cartel de ‘inexperto’ presente cuando toca volar por Europa para jugar encuentros de esta índole, cuestión que no saboreaban desde 1960. No obstante, los de Dyche han mostrado valentía en la eliminatoria anterior contra el Aberdeen cuando se tuvo que decidir en la prórroga. Tuvieron determinación y personalidad para no hacer pesar esa inexperiencia en el ámbito europeo. El Başakşehir se suma a estas rondas (por coeficiente UEFA) con una carta presentación que intuye una escasa pero aparente experiencia en Europa si atendemos a que el curso anterior por estas fechas disputaron contra el Sevilla la ronda previa de acceso a la Champions League, la cual les llevó a participar en la Europa League por primera vez.

Además, cuenta en su plantilla con jugadores que han disputado encuentros de carácter similar. La nota negativa será que precisamente algunos de estos futbolistas se perderán, al menos, este choque de ida. Esto supone un aliciente más a una de las eliminatorias más igualadas en esta fase de la competición. También una nueva prueba de carácter trascendental para que el conjunto inglés pueda mejorar sus prestaciones fuera de su estadio.

Hacia Estambul con el mercado de fichajes como protagonista

El conjunto de Lancashire viene de sobrevivir contra el Aberdeen en un partido de vuelta frenético que se trasladó a la prórroga. Un tanto de Cork en la primera parte de la misma y otro de Barnes en forma de penalti llevaron la tranquilidad a Turf Moor, donde la tensión se apoderó por momentos y de forma temprana antes de que comience la Premier League. En relación a esto último, el club está siendo noticia estos días aprovechando los últimos momentos del mercado de fichajes. Joe Hart, Vydra y Gibson son las últimas incorporaciones de un equipo donde las lesiones han sido el principal detonante para la búsqueda de nuevas jugadores, especialmente en la portería.

Con respecto al choque, a las bajas conocidas de Pope, Heaton y Defour se han sumado para este partido las del atacante Chris Wood y Robbie Bradie. La del delantero es más significativa al haber disputado los últimos encuentros a buen nivel, anotando incluso en el partido de vuelta ante el Aberdeen. El Burnley ha viajado a Estambul con un total de 17 jugadores, aunque no se esperan grandes novedades con respecto al dibujo mostrado en la idea de juego de los de Sean Dyche.

Bajas significativas en el conjunto otomano

El Başakşehir vuelve a tener una nueva oportunidad de poder acceder a una competición europea. Los pupilos de Abdullah Avci afrontan un nuevo premio en consecuencia de las grandes actuaciones que está dejando en su liga durante los últimos años. Sin embargo, las bajas y el significado de estas para el partido marcan la actualidad de la entidad turca. Arda Turan, Adebayor y Erdem no estarán disponibles para la cita. Los dos primeros se antojan vitales para el juego del equipo, siendo el turco el eje principal en las acciones ofensivas y el togolés quien frecuenta a finalizarlas a base de goles. No obstante y atendiendo a las declaraciones previas del técnico, no se esperan novedades en la formación más allá del 4-2-3-1 o el 4-4-2 empleados a lo largo de estos años. Con respecto a las dos, el objetivo es el mismo. Potenciar la velocidad de sus extremos generando superioridades en banda y evitando encajar para así poder viajar a Inglaterra con mayor seguridad.

Declaraciones previas

Abdullah Avci ha valorado la trayectoria de su equipo a lo largo de estos años: "Estamos participando en competiciones europeas por quinto año con hitos muy importantes para el desarrollo de un club. Nos hemos enfrentado a equipos de Holanda, España, Bélgica y Bulgaria y hemos logrado un progreso significativo en el mundo del fútbol”.

Dyche, por su parte, se muestra tranquilo con todo lo que está viviendo: “No estoy preocupado, estoy familiarizándome con lo que está pasando, es una historia interminable”.

Con respecto al mercado de fichajes, ha hecho referencia a la cantidad desembolsada por Ben Gibson, expresando que “los números son enormes porque es un mercado preparado para el vendedor”. Además, no descarta algún movimiento más previo a la conclusión del mismo, aunque no ofrece ninguna garantía al respecto.

Alineaciones probables