Guía VAVEL Ligue 1 2018/2019: Olympique Lyon, a por la gesta

Google Plus

El Olympique de Lyon, equipo fundado en 1950, aunque sin reconocerse profesionalmente se puede afirmar que está fundado desde el 1899 bajo el nombre de Lyon Olympique Universitaire, y ganador de siete Ligas, 5 copas, una copa de la liga y 8 Supercopas, aparte de una Copa Intertoto y una Copa de la Paz, buscará romper la hegemonía del PSG intentando ganar su sexta liga francesa.

Temporada pasada

El Olympique quedó en tercera posición la pasada campaña

Esta temporada el Olympique la afronta tras realizar una temporada un tanto negra, pese a haber quedado tercero en la Ligue 1. En la Copa de Francia cayó en cuartos de final ante el Caen, en la Copa de la Liga en octavos ante el Montpellier, y en la Europa League, competición en la cual se esperaba un mejor papel, en octavos ante el CSKA Moscú. El máximo goleador de la temporada fue Nabil Fekir con 23 goles.

Bruno Genesio

Bruno Genesio, ex-futbolista, 51 años, tiene la importante y complicada tarea de hacer historia en el club, tanto en la Liga como en la Champions, competición a la que regresa tras jugar la pasada temporada la Europa League. Como futbolista desempeñó la gran parte de su carrera en el Olympique, aunque también jugó una temporada en el OGC Niza y otra en el FC Martigues.

Ganó una Copa de Francia siendo ayudante de Rémi Garde

En la temporada 2016-2017 dejó al equipo como cuarto clasificado tras una temporada muy irregular, en la que no logró realmente ninguno de los objetivos del club. En la temporada pasada, la 2017-2018, logró que el equipo realizase el mejor arranque de los últimos 5 años, consiguiendo 19 puntos en 10 jornadas, aunque eso no le bastó para ganar la Liga y quedo tercer clasificado, logrando así entrar en la próxima edición de la Liga de Campeones o Champions. Como entrenador, dio sus primeros pasos en el Besançon RC, y después ingresó en el Olympique, aunque no fue hasta la temporada 2015-2016 cuando debutó como primer entrenador. Hubert Fournier fue cesado y Bruno accedió al cargo. Logró quedar subcampeón tras coger al equipo en la novena posición ganando al PSG y goleando al Mónaco en las "jornadas decisivas".

Sus equipos se caracterizan por jugar con un 4-3-3 y por tener mayoritariamente la posesión, que a la finalización de la temporada suele ser de una media del 60%. También se caracterizan por tener un juego de ataque y creativo.

Jugadores a seguir

La estrella: Nabil Fekir

Nabil Fekir | Foto: Getty Images

Fekir es una de las actuales estrellas francesas. Canterano del Olympique, debutó con el primer equipo en la 13-14, y desde entonces ha experimentado una progresión espectacular. Mediapunta natural, aunque también extremo derecho o delantero centro, se espera que lidere al Lyon este año, mas tras haber sido el máximo goleador la pasada campaña.

Los tapados: Mariano Díaz y Memphis Depay

Mariano Díaz | Foto: Getty images

Ambos han sido dos de las gratas sorpresas de la pasada campaña, bien que Depay ya estaba más consolidado. Ambos son dos jugadores de ataque, Depay extremo izquierdo y Mariano delantero centro. Entre los dos sumaron 37 goles en la pasada temporada, únicamente en la Liga.

Entre Mariano y Depay marcaron 37 goles en Liga la pasada temporada

Memphis Depay | Foto: Getty Images

Mercado de fichajes

El Olympique ha sido un equipo que se ha movido bastante en este mercado de fichajes, realizando algún alta y, sobre todo, vendiendo a varios de los jugadores que regresaban tras haber estado cedidos en otros clubes. Se puede decir que el fichaje estrella es el de Tanguy Ndombélé.

Algunas de las altas jugarán en las categorías inferiores.

Leyenda: (VC): vuelve tras cesión; (C): cesión; (F): fichado; (V): vendido.

Altas Bajas Tanguy Ndombélé (F) Willem Geubbels (V) Oumar Solet (F) Mouctar Diakhaby (V) Léo Dubois (libre) Sergi Darder (V) Reo Griffiths (libre) Jean-Philippe Mateta (V) Timothé Cognat (sube del filial) Nicolas N'Koulou (V) Anthony Racioppi (sube del filial) Aldo Kalulu (V) Aldo Kalulu (VC) Romain Del Castillo (V) Romain Del Castillo (VC) Elisha Owusu (C) Olivier Kemen (VC) Lucas Mocio (libre) Sergi Darder (VC) Timothé Cognat (C) Martin Terrier (VC) Louis Nganioni (libre) Jean-Philippe Mateta (VC) Tanguy Ndombélé (VC) Nicolas N'Koulou (VC) Christopher Martins Pereira (VC)

Plantilla

El Olympique cuenta con una plantilla equilibrada para lograr hacer grandes cosas a lo largo de la temporada que comienza.