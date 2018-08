LAFC se refuerza en el ataque

Google Plus

La franquicia californiana se ha movido con mucha rapidez en los últimos días de la ventana de incorporaciones, ya que tras la llegada del delantero Christian Ramirez, han anunciado la firma de un nuevo futbolista para este último tramo de la temporada.

Se trata del joven estadounidense Josh Pérez, que llega desde el AS Fiorentina. El internacional por las ‘barras y estrellas’ en cateogrías inferiores, firma como Club Suplemmental Roster y está a la espera de la recepción del transfer internacional para pasar a formar a ser parte del equipo.

"Josh es un joven jugador y una gran promesa que creemos que tiene un futuro brillante aquí en LAFC", dijo el General Manager, John Thorrington. "Estamos encantados de darle la bienvenida a Josh a casa en el sur de California y esperamos ayudarlo a avanzar en su carrera tanto a nivel de clubes como a nivel internacional".

Josh Perez, de 20 años y oriundo de California, ‘regresa a casa’ tras haber pasado los últimos tres años jugando en las categorías inferiores del AS Fiorentina. El futbolista se formó en varios equipos del sur de California hasta que se incorporó a la Academia de los desaparecidos Chivas USA. Durante tres temporadas jugó para el conjunto angelino, hasta que en 2013 se incorporó a las categorías inferiores del equipo italiano.

Con el equipo Sub-19 de la Fiorentina, Pérez apareció en 46 partidos en el Campionato Primavera 1 italiano, anotó 17 goles y sumando 14 asistencias en todas las competiciones. No fue hasta el año 2016 cuando el delantero se estrenó en la Serie A en un partido que su equipo disputó ante el Inter de Milan. Para la temporada 2017, para que Josh adquiriese experiencia, fue cedido al AS Livorno para suamr minutos. Durante 22 partidos que disputó el jugador no consiguió anotar ningún gol, pero su dar tres asistencias.

"Josh es un joven delantero talentoso con una experiencia significativa en Europa y que reforzará nuestras opciones de ataque para seguir adelante", dijo el entrenador de LAFC, Bob Bradley.

En 2015, el extremo disputó la Copa del Mundo Sub-17 junto a jugador que se ha convertido en una realidad del soccer estadounidense, Christian Pulisic. Desde ese momento, el jugador a sumado convocatorias para los equipos Sub-17, Sub-19 y Sub-20.