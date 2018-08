Lucas Pérez cambia de sitio en Londres

Google Plus

Fin al culebrón de Lucas Pérez. El delantero del Arsenal estaba siendo uno de los principales focos de atención en los últimos días por su fuerte vinculación al Sporting de Lisboa. Sin embargo, y cuando todo parecía hecho con el conjunto portugués, el futbolista español indicó que no quería marcharse del Arsenal, estando dispuesto a luchar por una plaza en el once inicial a pesar de tener por delante a futbolistas de la talla de Alexandre Lacazette o Pierre-Emerick Aubameyang. De esta forma, y tras una reunión entre el jugador y el club, el ex del Deportivo de La Coruña ha aceptado salir del conjunto gunner pero sin abandonar Londres. Así pues, el único club que cumplía con este requisito era el West Ham, interesado en hacerse con sus servicios, por los que pagará, además, 4 millones de euros.

Lucas Pérez ha anotado siete goles y ha dado cinco asistencias en 21 partidos con el Arsenal

La estancia de Lucas Pérez en Inglaterra no será de grato recuerdo para él, pues tras llegar en 2016 tras el desembolso por parte del conjunto londinense de 14 millones de euros, apenas ha sumado 21 partidos en los que, eso sí, ha dejado siete goles y cinco asistencias, unas estadísticas nada despreciables y que tienen una relación directa con los números que le llevaron desde La Coruña hasta la capital británica. Y es que, su temporada 15/16 con el conjunto de Riazor fue para enmarcar, pues consiguió 17 goles y diez asistencias en sus 36 participaciones en partidos ligueros. Esos datos despertaron el interés de un equipo que, finalmente, se deshace del jugador sin haber aprovechado todos sus recursos.

Cabe destacar que este no es el primer movimiento del verano entre el Arsenal y el West Ham, pues Lucas Pérez se reencontrará con un viejo conocido de la afición gunner: Jack Wilshere. El centrocampista se enfundó la camiseta de los hummers tras quedar como agente libre después de no querer renovar con el conjunto que le formó como futbolista.