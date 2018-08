Leipzig da el primer paso a la fase de grupos de la Europa League

Google Plus

RB Leipzig volvió a disputar un encuentro en fase eliminatoria de la UEFA Europa League, tras eliminar el BK Häcken con un marcador de 5-1 en el global, el turno era ante el Universitatea Craiova en el Red Bull Arena. Encuentro que se resolvió para el equipo dueño de casa con un marcador de 3-1 con goles de Ibrahima Konate, Matheus Cunha y Yussuf Poulsen por los locales mientras que por los visitantes marcó muy cerca del final del encuentro Ivan Martic.

El Red Bull Arena se vistió de gala para recibir al Universitatea Craiova que llegó desde Rumania con la intensión de no llevarse tantos goles en este partido de ida para tener posibilidades en el encuentro de vuelta. El encargado de impartir justicia en este encuentro, fue el colegiado polaco Pawel Gil, quien dio la orden para poner el balón en movimiento. El Leipzig, haciendo honor a su localía era quien manejaba el balón intentando vulnerar lo más pronto posible el arco defendido por Pigliacelli.

El primer gol del encuentro llegaría en el minuto 25 por intermedio del defensor Konate quien subió a rematar un córner desde la esquina izquierda. El centro fue lanzado magistralmente por Kampl quien se la colocó milimétricamente en la cabeza a Konate que ni siquiera tuvo que saltar, se adelantó a su marca y cabeceó de espalda para vulnerar a Pigliacelli por primera vez en el encuentro. El cabezazo fue excepcional, pegó en el horizontal y entró, el portero ni se movió. Rápidamente los de Sajonia tomaban ventaja en el marcador. Posterior al gol, el entrenador visitante hace el primer cambio en el encuentro, donde ingresa Baicu y deja la cancha, Mihaila. Sin mucho que contar finalizaba el primer tiempo donde se vio a un Leipzig muy dominador y con todas las posibilidades de gol.

El segundo tiempo comenzaba, y la dinámica no cambiaba mucho, los dirigidos por Rangnick querían ampliar la ventaja lo más pronto posible pero los de Craiova estaban muy bien organizados en defensa y no permitían que los ataques fueran muy contundentes. Debido a la falta de acierto en el ataque, en el Leipzig ingresaron en el minuto 62, Forsberg y Sabitzer por Bruma y Orban, quitando un defensor, en vista que el equipo visitante muy poco buscaba la portería hoy defendida por Mvogo, sin embargo, el dominio seguía pero no concretaban, por lo que Rangnick mete a Poulsen por Augustin en el minuto 75.

Esta entrada de Poulsen iba a ofrecer una respuesta inmediata a la apuesta de Rangnick. Una jugada rápida por la banda derecha que iniciaba Konate con Klostermann en el minuto 77, éste se la entrega a Sabitzer que ve como Poulsen se desmarcaba, el balón cayó perfecto en sus dominios y ya sabía que Cunha ingresaba por el centro de la cancha, tira un centro rastrero que dejaba al brasileño solo frente al arco, y solo tuvo que empujarla para establecer el 2-0 y la calma en los aficionados.

En el minuto 87 llegaría el tercer gol tras una falta cobrada a favor del Leipzig muy cerca del área, el encargado en cobrar sería Forsberg quien le pegó directo a portería, el balón se estrelló en el horizontal mientras toda la defensa se había quedado parada esperando el gol, esto lo aprovechó Poulsen que parecía en fuera de juego pero parte completamente en línea, cazó el rebote y la mandó a guardar con el portero vencido tras la lanzada al tiro de Forsberg.

El descuento por parte de la visita iba a llegar cuando ya casi se pitaba el final del encuentro. El arbitro había adicionado cinco minutos, pero el gol cayó en el 94 por intermedio de Martic quien llegó muy bien ubicado por la parte derecha del área tras un centro por la banda izquierda, le pegó de primera en el único chute del encuentro a la portería de Mvogo y la mandó a guardar para concluir con el encuentro 3-1.

Ahora el Leipzig debe ir a Rumania el próximo jueves para terminar de definir la serie, si no ocurre algo inesperado, los de Sajonia estarán en el bombo del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2018-2019.