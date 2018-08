Forsberg: "Hemos cometido un error pero hemos jugado bien"

Google Plus

Llegó el esperado juego de la Europa League, en dónde RB Leipzig disputó el partido de ida ante U. Craiova, donde el equipo local se llevó la victoria con goles de Ibrahima Konaté al minuto 25', Matheus Cunha al 77'y Yussuf Poulsen al al 87', aunque de último minuto Ivan Martic logró el único tanto para su equipo, y le dio un poco de esperanza con a su equipo.



Al finalizar el encuentro, compareció ante los medios una de las piezas clave; Ibrahima Konaté, quien estaba evidentemente feliz tras la victoria y su respectiva anotación la cuál llegó cuando Kevin Kampl colocó un saque de esquina desde la izquierda y Konaté dio un cabezazo, llegando el esperado gol para los locales, argumentó: "Estoy muy contento con mi gol y con la victoria, jugamos bien durante 90 minutos y nos hemos colocado en una buena posición, incluso a pesar del gol que llegó al final" declaró, hay que destacar que es la primera anotación para el jugador de 19 años con la camiseta del RB Leipzig.



Emil Forsberg argumentó: "Hemos cometido un error pero hemos jugado bien. Es una victoria merecida. Ahora queremos ir a Rumania y asegurar nuestro lugar en la próxima ronda." concluyó el centrocampista.



Por su parte, el ex delantero del Borussia Dortmund, Marcel Raducanu, al finalizar el encuentro, comentó: "me esperaba más de U. Craiova, son un equipo fuertes, tiene valiosos jugadores, fue una maravilla vencer a Craiova", argumentó.



Y Willi Orban añadió: "Un 3 a 1, fue solo una mancha, nuestra actuación fue soberana", concluyó el defensa.



Hay que destacar que los Red Bulls desperdiciaron numerosas ocasiones de gol en los primeros 45 minutos, Konate tuvo oportunidad de doblar la ventaja en el minuto 70', pero el gol no llegó.



Vale la pena recordar que ambos equipos se encontrarán en el partido de vuelta de la eliminatoria en el Estadio Oblemenco de Craiova el próximo Jueves 16 de Agosto, donde el equipo local debe cambiar la imagen mostrada en el Red Bull Arena si es que quiere mantener las opciones de clasificar.