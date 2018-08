Kovac quiere su primer trofeo con el Bayern

El técnico croata cerró la preparación del equipo para encarar su primer duelo oficial y habló sobre la actualidad de su plantilla. Explicó cuál es la situación de James Rodríguez tras el escandaloso 20-2 en su último encuentro de preparación: “James no entrenó hoy, recibió un golpe en el partido del miércoles y veremos si puede jugar el domingo".

No todo son malas noticias. Kovac confirmó que Serge Gnabry será tomado en cuenta para el partido. “Ha entrenado normalmente hoy, no hay problema para el domingo. Es muy versátil, ha jugado en muchas posiciones en la preparación, sobre dónde jugará en la Súper Copa, no lo revelaré todavía".

El técnico croata expresó su sentir por regresar a Frankfurt, ahora como rival. “Es un partido absolutamente especial, vuelvo a donde estuve recientemente. Es una gran ciudad y un gran club con grandes aficionados y un gran estadio. No puedo encontrar suficientes superlativos para ello”.

También recordó lo vivido con la afición tras levantar la Pokal en mayo y espera ser recibido de buena forma. "No sé lo que me espera allí. Creo que los aficionados y los espectadores no han olvidado lo que logramos juntos en los últimos años. Los fans recompensarán eso. Fue una etapa muy bonita. Espero que sea positivo. Pero si ese no es el caso, también está bien"

​Kovac está contento por regresar al Commerzbank Arena pero enfatizó que lo más importante es levantar su primer trofeo con el Bayern. “Veré a muchos amigos allí otra vez, el contacto siempre persistirá. Es posible que tenga contacto con ellos antes y después del partido. Durante el partido, haremos todo lo posible para ganar el primer partido y llevarnos el primer título".

La Súper Copa Alemana puede marcar – para bien o para mal – el rumbo de su carrera en Munich. "Se trata de obtener el primer título. Este es un título muy importante para mí. Estos son dos aspectos especiales que esperamos que acaben positivamente en el fin de semana".