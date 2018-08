Manchester United vs Leicester City en vivo y en directo online en Premier League 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Manchester United vs Leicester City en vivo, perteneciente a la 1ª jornada de la Premier League 2018. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Old Trafford a partir de las 21:00 horas.

El último enfrentamiento entre el Manchester United y el Leicester City fue un empate 2-2 por Premier League. Jamie Vardy abrió el marcador para los 'Foxes', mientras que Juan Mata le dio vuelta para los de Mourinho. Sin embargo, en el último minuto, Harry Maguire igualó.

Andre Marriner será la máxima autoridad | Foto: Premier League

Andre Marriner dirigirá el partido Manchester United vs Leicester City en vivo. Oriundo de Birmingham, viene de dirigir al Southampton frente al Celta de Vigo durante un amistoso de pretemporada en el que los 'Saints' vencieron por 3-2.

Old Trafford, estadio mítico del fútbol inglés | Foto: Manchester United

Old Trafford será el escenario del partido Manchester United vs Leicester City en vivo. 74.994 espectadores podrán presenciar el inicio de la temporada de ambos equipos, en el mítico Teatro de los Sueños.

Por otra parte, el Leicester sí se movió a la altura de las circunstancias, con el más reciente fichaje de Filip Benkovic, demostrando que desde la directiva estuvieron comprometidos con lo que la plantilla necesitaba.

La gran noticia de la semana para el Manchester United fueron los intentos fallidos en fichar a un nuevo defensor central. Incluso se habló en un momento del propio Harry Maguire, defensor de Leicester City e Inglaterra, pero su elevado valor hizo que los directivos desistieran de ficharlo.

Kasper Schmeichel es uno de los hombres del momento | Foto: Premier League

Atentos en el partido Manchester United vs Leicester City en vivo a: Kasper Schmeichel del Leicester. El guardameta viene de tener un gran Mundial en Rusia 2018, donde fue figura con su país. En un gran momento futbolístico, apostará por mantener el nivel en la Premier League.

Alexis Sánchez quiere mejorar su nivel | Foto: Premier League

Atentos en el partido Manchester Unted vs Leicester City en vivo a: Alexis Sánchez del Manchester United. El delantero chileno llegó en enero a Old Trafford, pero todavía no encontró su lugar en el equipo. Esta temporada será la gran oportunidad de demostrar su valía y llevar al United a los primeros puestos.

José Mourinho declaró que la lista de jugadores lesionados es importante. "Debo hablar con cada uno de ellos. Además, no puedo contar tampoco con los jugadores que volvieron del Mundial recién el lunes".

Vardy festeja uno de los goles de aquel partido | Foto: Premier League

Sin duda alguna, Leicester City recordará con una sonrisa el enfrentamiento en el King Power Stadium durante la temporada 2014/15, cuando vencieron por 5-3 en un auténtico partidazo, frente a un Manchester que contaba con figuras como Robin Van Persie, Radamel Falcao y Wayne Rooney.

Manchester United y Leicester City se han enfrentado en 126 ocasiones, con dominio de los 'Red Devils' en el historial, gracias a sus 64 triunfos sobre los 33 de los 'Foxes'. 29 duelos acabaron en empate.

En busca de volver a sorprender a propios y extraños como ocurrió hace algunas temporadas, los 'Foxes' se movieron bastante en el mercado de fichajes, sumando a futbolistas en varias de sus líneas, pese a haber perdido a un fundamental como Riyad Mahrez.

Tras una pobre temporada, se esperaba que los de Old Trafford "rompieran" el mercado con fichajes a la altura de las expectativas. Sin embargo, lo del United fue penoso, al fichar solamente a Fred, mediocampista brasileño, y a Diogo Dalot, una apuesta en el lateral derecho.