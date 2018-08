Mourinho: "No debemos pensar en nuestras dificultades durante la pretemporada, jugaremos para ganar"

José Mourinho ha concedido una entrevista a los medios del club en vistas a esta nueva temporada de la Premier League y particularmente acerca del primer rival que enfrenta, el Leicester City.

En ella, ha valorado la pretemporada de su equipo: "Lo único que no me ha gustado ha sido el no poder trabajar con la mayoría de mis jugadores debido a la Copa del Mundo. Nadie está feliz de trabajar sin jugadores. Nadie está feliz de comenzar la liga sin tener realmente tiempo para trabajar con el equipo" decía. El técnico añadía que no puedes tener los jugadores que llegaron el lunes pasado, después de las semifinales, finales y tres semanas de vacaciones de la Copa del Mundo, y "no puedes esperar que estén en forma". Aparte de eso, Mourinho aclaraba que tienen algunas lesiones.

Con respecto a lo que contaban y a lo que no, ha hecho referencia a las bajas que presentan: "De Matic no esperábamos que se lesionara y ha necesitado someterse a una operación después del Mundial. Dalot, sabíamos que tuvo una intervención en su menisco y tenemos que esperar un par de meses para que esté listo".

No obstante, no todo han sido cuestiones negativas, ya que considera el buen momento al que llegan para esta cita jugadores como Alexis Sánchez: "Los jugadores con una pretemporada adecuada están en forma. Por ejemplo, Alexis ha jugado muchos partidos y muchos minutos, está más que preparado".

También ha tenido palabras hacia su primer rival, el Leicester, haciendo referencia a "su reciente consecución del título y que tras ello han logrado una estabilidad para poder estar en la primera mitad de la tabla." Los ve como "un conjunto sólido y experimentado".

A la pregunta de cómo afronta la temporada y este encuentro especialmente, ha tildado de "crucial" cada punto que esté en juego, señalando que "a pesar de las dificultades que han tenido, no pueden lamentarse y tendrán que salir a jugar para ganar".

Por último, ha hecho referencia a un aspecto particular acontecido durante este verano como son las cesiones de hasta cinco futbolistas de la plantilla. Ha argumentado que "son noticias positivas ya que de lo que se trata es que puedan contar con los minutos suficientes para demostrar que pueden volver a la entidad para competir por un puesto".