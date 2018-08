Hütter: "Será un partido especial"

Google Plus

La Super Copa Alemana marcará el debut oficial de Adi Hütter al frente del Eintracht Frankfurt. El técnico austriaco habló sobre el partido ante el Bayern Munich.

El entrenador de las Águilas habló sobre la actualidad de su equipo y se mostró feliz por la renovación de Ante Rebic, quien firmó un nuevo contrato que lo vincula al club hasta 2021. “Estoy encantado con su extensión de contrato. Que se quede con nosotros es una señal fuerte del club pero también de Ante. Es un jugador clave para el Eintracht y jugará un rol importante en mi sistema con su agilidad y su presencia. Estoy feliz de seguir trabajando con él.”

Hütter también aclaró las dudas sobre su nuevo portero, el danés Frederik Rönnow. “Estoy feliz porque Frederik está completamente bien. Si no hay imprevistos, él iniciará contra el Bayern el domingo”. Agregó que Timothy Chandler y Jetro Willems presentan molestias pero confía en que estarán listos para el partido.

Destacó la relevancia de la Super Copa y reconoció que a pesar de no contar con equipo completo intentarán mostrar su mejor cara desde el silbatazo inicial. “Es un partido muy importante para nosotros porque disputamos un trofeo que queremos ganar. Quiero vernos poner en práctica las cosas que hemos trabajado en estas seis semanas de pretemporada. Todavía no estamos al cien por ciento – no podremos contar con todos los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo y con los nuevos fichajes – pero quiero ver señales positivas y quiero que mostremos actitud desde el primer minuto”.

Adi no pudo ocultar su emoción por hacer su debut oficial como director técnico del Eintracht Frankfurt, en especial porque lo hará en casa frente a su afición. “Obviamente va a ser muy especial salir a la cancha del Commerzbank Arena y enfrentar a un rival tan fuerte. Un partido ante estos aficionados y contra el mejor equipo de Alemania será realmente especial”.