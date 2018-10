Guía VAVEL Liga NOS 2018/19: FC Porto, el campeón quiere renovar título

El Porto comienza otra temporada con la ambición de renovar título. Pero, no es el único objetivo de los dragones. Los de Conceição quieren llegar más lejos en la Champions League y ganar la Taça de la Liga y de Portugal. De esta manera, quieren aumentar su ampliado palmarés. Más de 75 trofeos conforman el museo de los blanquiazules, en él están las orejonas conseguidas en 1987 y 2004; sin duda, son las protagonistas del recinto. Junto a ellas están los 28 campeonatos ligueros. Además de decenas de copas nacionales e intercontinentales, supercopas... ¿Tendrán que hacer sitio para nuevos títulos este año?

La vigésima octava liga

Una liga y una participación corta en Champions

La pasada campaña, en términos generales, fue de notable. ¿Y por qué no de sobresaliente? Les faltó brillar en la Champions y en las Taças. En el campeonato europeo fueron eliminados de una manera contundente por el Liverpool en octavos de final. Mientras que en la copas se quedaron a nada de jugar la final. En ambas llegaron a semifinales.

Foto: @FCPorto

Pero si se dejan estas competiciones de lado y nos se pone la vista solamente en la Primeira Liga, el año de los dragones fue excelente. Desde el comienzo de la campaña hasta el final de la Liga NOS demostraron que eran merecedores del título. Apenas perdieron partidos. Algún que otro empate le dio esperanzas a un Benfica que, tras cuatro temporadas, vio como otro alzaba el título. De hecho, los águilas pudieron competir casi hasta el final contra ellos. Pero el 'clásico' a escasas jornadas del acabar el campeonato terminó con las ilusiones de los de Rui Vitória. El Porto ganó el encuentro con un tanto en la hora del mexicano Herrera. Aquel tanto significó un antes y un después en la carrera por la Liga NOS.

Después de aquel partido, Benfica y Sporting se enfrentaron. Aquel juego finalizó con un empate y la liga para los portistas. La ciudad de Porto celebró por todo lo alto el triunfo de su equipo. El Estadio do Dragão y sus alrededores se llenaron para disfrutar de la última jornada. No había nada en juego, pero tanto aficionados como jugadores tenían mucho que festejar. Cinco años habían estado esperando ese momento. Cinco años donde tuvieron altos y bajos, pero que acabaron en una gran fiesta. A pesar de la celebración, ya muchos solo pensaban en renovar título, en lograr la segunda consecutiva. Hoy, ya son más. La historia del club y el trabajo de la plantilla les hace creer en ello.

Fichajes y bajas del equipo

La nueva temporada comenzará con una plantilla renovada, con bajas y altas. El club no pasa por uno de sus mejores momentos en lo económico y ha tenido que deshacerse de algunos de sus jugadores. Hasta el momento han habido un total de nueve salidas. Una de ellas en calidad de cedido (Yordan Osorio), tres con la carta de libertad (Iván Marcano, André André y Diego Reyes) y el resto en forma de traspaso.

Foto: @FCPorto

Nueve jugadores han abandonado el club

Diogo Dalot (Manchester United) y Ricardo Pereira (Leicester City) eligieron la Premier League como destino, ambos a cambio 22 millones. El francés Willy Boly también jugará en tierras inglesas, en este caso en el Wolverhampton Wanderers. Su fichaje rondó los 12 millones. Miguel Layún, tras jugar cedido en el Sevilla en la pasada temporada, se decantó por quedarse en la liga española. El Villarreal será su nuevo equipo. Los amarillos pagaron cuatro millones de euros al conjunto portugués para hacerse con sus servicios. La última venta ha sido la del atacante Gonçalo Panciência al Eintracht por 3 millones.

Aunque no todo han sido bajas este verano, también ha habido numerosas incorporaciones. João Pedro (central procedente del Palmeiras), Éder Militão (lateral derecho procedente del São Paulo), Ewerton (medio centro procedente del Portimonense) y Majeed Waris (delantero centro procedente del FC Lorient), son algunos de ellos. Han reforzado casi todas las posiciones, exceptuando la portería. Con la renovación de Iker Casillas y el joven José Sá la tienen totalmente cubierta.

De aquí al final de mercado puede haber sorpresas. Todo parece indicar que los pilares del equipo permanecerán, como mínimo, un año más. Por el momento, este sería el posible once de Sérgio Conceição:

Foto: lapizarradelmister.es

Sérgio Conceição y su estilo de juego

El técnico portugués comenzó su carrera como técnico en el Standard de Lieja. En 2012 fichó por el SC Olhanense. Un año más tarde, se incorporó al Académica de Coimbra. De ahí pasó al SC Braga, durante esta temporada logró acabar 4º en la Primeira Liga 2014/2015. Tras un despido polémico, firmó con el Vitória SC. En 2016, entrenó al Nantes. Cuando cogió el equipo iba 19º, al acabar el campeonato acabó 8º. Finalmente, en 2017 firmó con el FC Porto. El entrenador está a punto de iniciar su tercera temporada en los banquillos de Dragão.

Ha dirigido a siete equipos en su corta carrera como entrenador

Pero, ¿cómo es su estilo de juego? Se podía resumir en que su equipo se enfoca tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, con formaciones flexibles, que cambian según las necesidades de la temporada. Pero que la mayoría de las veces es un 4-4-2. El técnico le da una gran importancia al balón y la aportación de los laterales. Al término de los partidos, los blanquiazules casi siempre lideran el porcentaje de posesión. Otro aspecto fundamental es la presión inmediata tras pérdida. Nadie se escapa de esta tarea, ni los delanteros. Especialmente porque, al volcar su juego en el campo rival, el mediocampo queda con espacios que para el rival pueden ser determinantes. En conclusión, su juego se enfoca en el ataque, pero sin perder de vista la parte defensiva.

Foto: @FCPorto

Una de las claves del éxito de Conceição es su capacidad para motivar y unir al equipo. Un claro ejemplo de ello son las arengas que hacen tras acabar todos los partidos, hayan ganado o perdido. Incluso si es amistoso. Les hace creer a sus jugadores que no hay nadie por encima del otro. Que cada uno de ellos es importante y tiene su papel en la plantilla. Y sobre todo, que tienen que remar juntos en la misma dirección para lograr los objetivos. Así es la filosofía y el método de trabajo que le han llevado a estar donde está.

Jugadores a seguir

De la institución portista cada año sale un jugador franquicia, una 'estrella mundial'. Los últimos casos han sido los de James Rodríguez o Jackson Martínez. Fichan jóvenes con un gran margen de proyección, les ayudan a crecer y luego los venden. Es decir, pulen el diamante. Tras la pasada temporada muchos equipos europeos, como Real Madrid o Sevilla, han llamado a la puerta para preguntar por ciertos futbolistas. Aboubakar, Telles, Brahimi, Marega y Herrera son algunos de ellos. A pesar de las ofertas, todo parece indicar que no saldrán.

Foto: @FCPorto

El lateral brasileño fue una de las sorpresas del torneo. Sus características ofensivas fueron decisivas para ganar más de un encuentro. Regaló goles desde su banda, incluso los marcó él. Además cumplió con su trabajo atrás. Los aficionados esperan que este año pueda volver a mostrar su mejor nivel, incluso superarlo. Otro de los culpables del éxito colectivo del equipo fue Brahimi. El argelino demostró su calidad durante todo el campeonato. Su visión de juego y sus genialidades con el balón quedaron patentes en cada jugada. Si esta temporada logra tener regularidad podría hacer grandes cosas. ¿Será el año de su explosión definitiva? ¿Se consagrará Telles?

¿La última oportunidad de Óliver Torres para brillar en el Porto?

Óliver Torres podría se una de las sorpresas de la temporada. El ex del Atlético de Madrid no ha contado mucho para su entrenador, pero el español no se rinde. A pesar de las ofertas permanecerá una temporada más con los dragones. Todavía no ha mostrado su mejor versión, pero con oportunidades y continuidad podría hacerlo. Calidad le sobra. Además, el estilo de juego del equipo encaja perfectamente con el suyo. ¿Será la revelación?