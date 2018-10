Guía VAVEL Liga NOS 2018/19: ¿quién se coronará?

Cada vez queda menos para que comience la Liga NOS. Para los que no la conozcan, la Primera División de Portugal. Es uno de los campeonatos más vistos en Europa. Seguramente detrás del español, el inglés y el alemán. A diferencia de todos estos países, los clubes son un poco más 'humildes'. No cuentan con la misma disposición económica que ellos. A pesar de ello, en cada jornada el espectáculo y el buen fútbol están garantizados. En esta ocasión, el Benfica y el Guimarães serán los encargados de abrir la nueva temporada. Será el próximo 10 de agosto a las 21:30 h (hora local) en el Estádio da Luz.

¿Cuáles fueron los inicios de esta liga?

La Primeira Liga inició en 1934. Desde entonces ha sufrido numerosos cambios, desde el nombre hasta la manera de organizarla. Por ejemplo, en los inicios los archipiélagos de Azores y Madeira estaban excluidos de la competición. Y solo participaban los equipos en función de los resultados regionales. En 1995 fue cuando se profesionalizó oficialmente, la Federación Portuguesa de Fútbol cedió en aquel momento las competencias organizativas de Primera División a la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional (LPFP). De esta manera esta organización pasó a ser la responsable del reglamento, organización y gestión de las competencias profesionales.

71 equipos han participado en la liga portuguesa

Desde su creación 71 equipos han participado en el campeonato. Aunque solo cinco han sido capaces de ganarlo: Sporting de Portugal, SL Benfica, FC Porto, Os Belenenses y Boavista F.C. Os estaréis preguntando cuál de ellos fue el primero en ganarlo. Pues bien, fueron los dragones. El conjunto de Oporto fue el ganador en la campaña de estreno (1934/35). El Sporting de Portugal quedó subcampeón y el Benfica tercero. Una curiosidad de aquella temporada es que solo participaron ocho clubes: los tres nombrados anteriormente más el Belenenses, Vitória Setúbal, União Lisboa, Académico y Académica de Coimbra.

La plantilla del Porto de la temporada de 1934/35 // Foto: fcporto.pt

Sobre los años 2000 la liga se vio envuelta en un revuelo de corrupción arbitral. La justicia portuguesa acusó a diversas personalidades, entre ellas al presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa y a Valentim Loureiro, expresidente del Boavista. Finalmente la justicia determinó un descenso administrativo a 'las panteras', la suspensión de dos años a Pinto da Costa y la reducción de seis puntos a los blanquiazules. Tras la sentencia el Boavista recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo y fueron readmitidos. Desde aquel entonces no ha habido 'escándalos tan mediáticos'. De hecho el caso del Sporting de Portugal durante estos últimos meses no ha tenido tanto revuelo mediático. Pero, a diferencia del anterior, no ha tenido que ver con la corrupción ni ningún otro delito. Sino con un problema administrativo y deportivo en el club con los jugadores.

Equipos con más títulos: el Benfica líder

Desde la creación de la liga en Portugal, ha habido un equipo que ha reinado por encima de los demás. Éste es el Benfica. Los águilas cuentan con 36 títulos. Además, han logrado 25 Copas de Portugal, 2 Champions League y una Copa Latina. Es el conjunto con la vitrina más amplia de todo el país. Por ello sus aficionados le dicen O Glorioso (El Glorioso, en español). La primera liga llegó en 1936. La última fue en 2017, donde lograron la cuarta seguida.

El Benfica ha ganado 36 campeonatos ligueros

El segundo club con más campeonatos ligueros es el FC Porto, con 28. Un dato curioso es que en su museo está la primera y la última que se ha jugado hasta el momento. Además, han quedado segundos en veintiséis ocasiones. El Sporting de Portugal se encuentra tercero en este ranking, con 18. En 1941 fue la primera vez que lograron quedar líderes. En 2002, fue la última. Hace 16 años que no consiguen quedar en el primer puesto. ¿Lograrán esta campaña volver a coronarse?

El Benfica recibiendo el trofeo de la temporada 2016/17 // Foto: slbenfica.pt

Tras estos tres equipos, solo han habido dos capaces de romper la hegemonía lusa. Y ellos son el Belenenses y el Boavista. La primera vez fue en 1946. En aquel año, el Belenenses se proclamó campeón. A día de hoy, el club es considerado el tercer equipo de la capital lusa con más aficionados. En la última edición de la Liga NOS quedaron duodécimos. La otra ocasión fue en 2001. El Boavista, equipo de Oporto, logró un hecho histórico ganando su primera y única liga bajo las órdenes de Jaime Pacheco. Además, en la temporada siguiente lograron llegar a las semifinales de la Copa de la UEFA.

Desde 2001 no ha habido otro equipo capaz de ganarle al Porto, Sporting y Benfica. Éstos han sido los campeones en los últimos diez años:

Temporada 2008/09 FC Porto Temporada 2009/10 SL Benfica Temporada 2010/11 FC Porto Temporada 2011/12 FC Porto Temporada 2012/13 FC Porto Temporada 2013/14 SL Benfica Temporada 2014/15 SL Benfica Temporada 2015/16 SL Benfica Temporada 2016/17 SL Benfica Temporada 2017/18 FC Porto

Los 18 equipos que lucharán por el título

El Nacional y Santa Clara volverán a jugar en Primera

Una temporada más habrá dieciocho clubes en la máxima categoría. Aunque luego, como ya sabemos, serán los tres de siempre los que luchen por estar en el primer puesto, salvo sorpresa. Como puede ser el caso del Braga que acabó cuarto la temporada pasada a solo tres del tercero. El Nacional y Santa Clara volverán a jugar en esta categoría, tras pasar unos años en la Segunda División. Por su parte, el Feirense, Moreirense y Setúbal permanecerán un año más en la Primeira Liga. Los tres estuvieron a punto de descender en la campaña anterior. ¿Lucharán de nuevo por la salvación? ¿Podrá el Sporting de Portugal recomponerse de las numerosas bajas? ¿El Porto será capaz de renovar título? ¿Habrá sorpresas en los puestos de arriba? ¿Podrán los nuevos permanecer una temporada más en primera? Muchas preguntas se nos vienen a la cabeza, pero por ahora, lo único que se sabe son quiénes serán los 18 protagonista de esta aventura:

SL Benfica, V. Guimarães, Marítimo, Santa Clara, V. Setúbal, Desportivo Aves, Tondela, Belenenses, FC Porto, GD Chaves, Feirense, Rio Ave, Moreirense, Sporting de Portugal, Sporting de Braga, CD Nacional, Portimonense y Boavista.

Primera jornada, primeros partidos

A días de que comience la Liga NOS, ya se conoce el calendario completo. Estos serán los primeros enfrentamientos:

Benfica 10/08 21:30 (hora local) V. Guimaraes Marítimo 11/08 17:30 (hora local) Santa Clara V. Setúbal 11/08 17:30 (hora local) Desportivo Aves Tondela 11/08 20:00 (hora local) Belenenses Porto 11/08 22:00 (hora local) GD Chaves Feirense 12/08 17:00 (hora local) Rio Ave Moreirense 12/08 19:30 (hora local) Sporting Portugal Sporting Braga 12/08 21:30 (hora local) CD Nacional Portimonense 13/08 21:15 (hora local) Boavista

