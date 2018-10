Resumen Liverpool 4-0 West Ham  en Premier League 2018

Esto ha sido todo por hoy en Anfield. 3 puntos para el Liverpool, ninguno para West Ham.

93': Fuera de juego de Shaquiri para terminar el partido.

91': Falta de Sturridge sobre Fabianski.

90': Disparo flojito de Sturridge.

87': ¡INCREIBLE! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE STURRIDGE! ¡PRIMER BALÓN QUE TOCA AL REMATE DE UN CÓRNER!

86': Cambio en el Liverpool. Entra Sturridge por Salah.

81': Sale hoy el bigoleador del equipo, Mané. Debuta Shaquiri en competición oficial.

80': Salta un pequeño aficionado al campo para abrazar a Salah. El Faraón se lo devuelve.

79': Duda Wijnaldum si pasarla o disparar. Al final, se le echaron encima. El golpeo acaba cayendo a Fabianski.

77': A punto está de rematar otro centro raso de Robertson Mohamed Salah

77': Mal golpeo de Keïta con la zurda, tan potente como desviado desde del área.

72': Disparo desviado de Wijnaldum desde fuera del área.

69': Falta en el pico del área a favor del Liverpool.

68': Firmino deja su puesto a Henderson. Mané y Salah se quedan como pareja de delanteros.

67': Busca el hat-trick el delantero del Liverpool con un remate que se va alto.

67': Balbuena manda a córner un centro desde la derecha.

66': Sale Arnautovic, entra Yarmolenko.

65': El disparo de Milner, potentísimo, impacta en un jugador del West Ham.

64': Falta al borde del área de Balbuena después de pisar el tobillo al Sadio Mané.

62': Córner para el Liverpool.

60': Pellegrini mueve el banquillo. 'Chicharito' entra por Felipe Anderson. Muy parado hasta ahora la segunda mitad.

55': Falta de Arnautovic.

52': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MANÉ! Pase perfecto de Firmino al borde del área para que Mané consiga su doblete. El jugador africano estaba en fuera de juego.

51': Amarilla para Michael Antonio.

49': La tuvo Michael Antonio. Tras prolongar el saque de esquina, no pudo concretar bien su remate de chilena el delantero.

48'. Córner para el West Ham

Vuelven los jugadores al terreno de juego. Snodgrass salta por Rice.

Se marchan los jugadores al descanso.

Celebración de Salah | Twitter Liverpool

46': !GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE MAAAAAAAAANÉ! Querían salir a la contra los de Anfield, pero tras hacer una pequeña pausa, el balón llegaba a Salah, esta vez por la izquierda, para que pusiese un balón al límite de la línea de cal para Milner. El inglés, tirándose a por todo, conseguía centrar al "10" red, que remataba a portería vacía.

45': Saque des esquina para el West Ham.

43': West Ham quiere salir jugando, pero la presión asfixiante de los locales no se lo permite.

38': Ahora no sale bien el portero visitante, aunque consigue rehacerse de su error y evita el córner.

37': ¡OTRO PARADÓN DE FABIANSKI! ¡EL PORTERO POLACO HA PARADO DESDE EL ÁREA PEQUEÑA EL REMATE DE SALAH CON LA DERECHA TRAS EL CENTRO DE ROBERTO FIRMINO!

36': Centro muy buena desde la izquierda de Mané que Salah remata muy flojo. Fácil para Fabianski.

34': Fuera de juego de Michael Antonio.

33': Parece asumir algo más de riesgo ahora el West Ham.

32': Centro peligroso desde la derecha despejado por Joe Gómez.

29': Disparo de Arnautovic tras caerle un balón rebotado en el colegiado.

26': Primer disparo del West Ham. Arnautovic baja un balón perfecto desde mediocampo, pero el disparo cruzado se marcha por la izquierda de la portería de Alisson.

24': Keïta ha estado apunto de escapar de un enjambre de abejas con sus regates. Wijnaldum no consigue disparar como deseaba.

23': ¡PARADÓN DE FABIANSKI! ¡SE COLABA EL DISPARO DE ARNOLD POR LA ESCUADRA!

22': Falta de Noble en zona de tres cuartos.

21': Amarilla para Arnold.

18': Jugada perfecta de Keïta, que abre a la izquierda para Robertson y el escocés para el ex de la Roma. Remate a placer desde la línea de gol.

18': ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAAAAAAAH!

17': Centro perfecto desde la derecha puesto por Milner al área pequeña. Ninguno de los tres de arriba consigue rematarlo.

16': Primer disparo de Sadio Mané. Internada desde la izquierda que se estrella en la zaga hammer

15': Pase perfecto de James Milner por alto. Le faltó muy poco a Mané para llegar, al límite del fuera de juego.

13': Primera transición rápidisima entre Salah y Mané. El senegalés no pudo controlar un balón muy mal puesto por el egipcio.

13': Primer saque de esquina. Lo cobrará los visitantes.

12': Fuera de juego de Mohamed Salah.

10': El West Ham apenas huele la pelota. Muy atrás hasta ahora. Muy arriba las líneas del Liverpool.

8': Otro centro muy pasado de Arnold. No está muy acertado desde la derecha en estos primeros minutos de encuentro.

7': Combinación muy buena del mediocampo local. Salah encuentra hueco en el borde del área para dársela a Firmino, pero su control no es bueno

6': Fuera de juego de Sadio Mané.

5': Muy metido en el partido Alexander-Arnold. Tras un recorte, la pone al área con pierma menos buena. Muy atento Fabiański.

4': Buena jugada combinativa, pero el centro del lateral derecho red no es bueno. Muy pasado para los rematadores.

3': Fuera de juego de Mohamed Salah tras un desplazamiento en largo de Alexander-Arnold.

2': El West Ham también ha rondado ya el área rival.

1': Primer acercamiento al área de los de Klopp tras un saque de banda de A. Arnold.

Con el Liverpool a la derecha y el West Ham a la izquierda, arranca la Premier para ambos equipos.

Suena el You Never Walk Alone a capella

¡Esto empieza! ¡Saltan los jugadores al terreno de juego!

Sorprenden las ausencias de Fabinho y Henderson en el mediocentro de Jürgen Klopp.

Recordar que hoy hace su debut en competición oficial Alisson Becker y Keïta con el Liverpool, mientras que en los Hammers lo harán Fabiański, Fredericks, Balbuena, Wilshere y Felipe Anderson. Yarmolenko y Diop deberán esperar

Llegada de los jugadores a Anfield. | Vía: Twitter Liverpool:

Los de Pellegrini saltan al campo con un 3-4-3: Fabianski; Ogbonna, Balbuena, Rice; Fredericks Masuaku, Noble, Wilshere; Antonio, Anderson; Arnautovic. Vía: Premier league

Los reds formarán con un 4-3-3 claro: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Keita, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. Vía: Premier league

¡Los dos equipos ya han dado a conocer sus respectivas alineaciones!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Liverpool vs West Ham en vivo, perteneciente a la 1ª jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Anfield Road a partir de las 14:30 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Liverpool vs West Ham. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Posibles alineaciones partido Liverpool vs West Ham en vivo.

El West Ham recibió un contundente 4-1 frente al Liverpool en su último enfrentamiento en la Premier el pasado 24 de Febrero.

El colegiado asignado para el partido Liverpool vs West Ham en vivo es Anthony Taylor. Con 39 años y nacido en Manchester, fue ascendido en 2010 a la lista de árbitros seleccionados del grupo que arbitra principalmente en la Premier League, y en 2013 se convirtió en árbitro FIFA.

Anfield Road | Getty Images

El partido Liverpool vs West Ham en vivo se disputa en Anfield, que abarca hasta 54.074 espectadores, y donde se han vivido partidos históricos como aquel del el 26 de mayo de 1989, entre el Liverpool y el Arsenal en la última jornada de liga, donde los gunners consiguieron ganar la Football League First Division en el último minuto; o el 4-0 al Real Madrid en octavos de final de Champions en 2009.

Chicharito' Hérnandez | West Ham

'Chicharito' Hérnandez: "En el Top 6, en el Top 4, es el objetivo, tan alto como podamos. Soy un soñador. Trabajo mucho y mis pensamientos siempre son positivos. Siempre estoy apuntando tan alto como puedo y ¿por qué no podemos poner al West Ham en la Liga de Campeones? Ese es el sueño, esa es la idea y es de esperar que podamos conseguirlo".

Naby Keïta | Liverpool FC

Naby Keïta: "Ya tengo una buena relación con los tres delanteros".

Por su parte, las de los londinenses son los fichajes de Carlos "la Roca" Sánchez, el de Lucas Pérez y Xande Silva.

Las noticias del Liverpool previas al duelo son las lesiones de Matip y Klavan, la goleada al Napoli, y el papel de Naby Keïta en el equipo.

Chicharito' Hérnandez | Getty Images

Atentos en el partido Liverpool vs West Ham en vivo a: 'Chicharito' Hérnandez del West Ham. Solo le bastó un partido para marcar su primer gol el pasado 3 de agosto frente al Angers. El mexicano sigue con mucha hambre de gol y quiere demostrar que sigue en forma tras los ocho tantos anotas la pasada campaña.

Mohamed Salah | Liverpool FC

Atentos en el partido Liverpool vs West Ham en vivo a: Mohamed Salah del Liverpool. El actual estandarte y jugador más determinante del equipo la temporada pasada querrá volver a repetir sus fantásticas estadísticas en el campeonato nacional, y para ello deberá empezar desde ya a dirigir los reds.

Pellegrini | Getty Images

Manuel Pellegrini: “El Liverpool está en un muy buen momento y con mucha confianza en lo que están haciendo, pero en el fútbol, ​​los resultados pueden depender de dos o tres puntos en un juego", manifestó el entrenador chileno del West Ham.

Jürgen Klopp | Liverpool FC

Jürgen Klopp: "Es un buen equipo de fútbol, ​​son ambiciosos esta temporada [...] Es el primer partido de la temporada, el análisis realmente no existe”, declaró el técnico del Liverpool.

En la temporada 2005/06, ambos equipos se enfrentaron en la final de la edición 125ª la de FA Cup. El título se lo llevó el Liverpool tras empatar 3-3 con un gol de Gerrard en el descuento y a pesar de haber ido perdiendo por 2-0. La tanda de penaltis decidió al entonces equipo de Rafa Benítez como campeón por séptima vez en su historia. Los londinenses fallaron tres de sus cuatro penas máximas, mientras que Liverpool convirtió tres de cuatro para ganar por 3-1.

Lanzini | West Ham

En su último partido como visitante, el West Ham logró ganar por 0-1 al Angers SCO con gol del mexicano 'Chicharito' Hernández'.

El West Ham llega tras una pretemporada en la que ha ganado cuatro encuentros, ha empatado dos y ha perdido uno. Eso sí, frente a rivales de menor categoría.

Fabinho vs Torino | Getty Images

El último encuentro disputado por el Liverpool, frente al Torino, se saldó con una victoria contundente de los de Anfield por 3-1.

El Liverpool ha tenido esta pretemporada un balance de 7/1/1. Ganó frente a rivales de menor categoría como Chester, Tranmere Rovers, Blackburn Rovers y Torino FC, pero también a equipos muy potentes como Manchester City, Manchester United o Napoli . Sus dos únicos partidos no ganados fueron contra el Bury (0-0) y contra el Borussia Dortmund (3-1).