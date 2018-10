Resumen del Deadline Day: Fulham como protagonista

La final del mercado de pases en Inglaterra de verano ha llegado. Los clubes de todas las competiciones de Inglaterra llegaron a su fin del mando tuvieron sus últimos días para hacer los últimos fichajes para encarar lo que será una temporada de la Premier League.

Muchos fueron los movimientos que sucedieron en la fecha límite. Fulham fue el equipo más jugadores contrato en este último día ya que llegaron André Zambo Anguissa del Olympique de Marsella, Tim Fosu-Mensah del Manchester United, Luciano Vietto del Atlético Madrid, Joe Bryan del Bristol City y Sergio Rico del Sevilla. Todos estos futbolistas llegaron con el objetivo de mantener en la Premier League al equipo recién ascendido.

Pero el equipo londinense no fue el único que movió y rompió el mercado trayendo tantos futbolistas a último momento. Tal vez, no fue en gran cantidad, pero los el Everton concluyeron con las incorporaciones que incluye las de Lucas Digne, Andre Gomes y Yerry Mina del Barcelona, y a Bernar del Shakhtar Donetsk de Ucrania, y Zouma del Chelsea. En el caso del colombiano ex Culé, fue uno de los jugadores que mas se pretendió en el mercado ya que estuvo hasta la mira del Manchester United.

También, el Brighton sorprendió a todos cuando terminó de completar las llegadas de los futbolistas Peter Gwargis del Jönköpings Södra de Suecia, Dan Burn del Wigan y Montoya del Valencia.

Por otro lado, está el West Ham que trajo a dos hombres importantes para completar su plantilla y cerrar un buen mercado de pases, llevó a Carlos Sánchez, proveniente de la Fiorentina, y a Lucas Pérez del Arsenal que no iba a tener mucho lugar para jugar en los Gunners.

Luego, está el Leicester, pensando más en que Harry Maguire no salga del equipo, que en terminar de contratar futbolistas. Por eso, los de Claude Puel sólo incorporaron dos defensores, Çağlar Söyüncü del S. C. Friburgo, y Filip Benkovic del Dinamo Zagreb.

Por el lado del Wolverhampton, que fue uno de los equipos que más movimiento tuvo en el mercado, sólo incorporó a Dendocker.

Por el lado de los conocidos como "grandes", se esperaba un movimiento mayor al que finalmente se dio, en especial por parte del Manchester United. Con sondeos por Diego Godín, Jerome Boateng y Toby Alderweireld, ninguno de ellos quedó concretado.

Arsenal mantuvo contacto con sus pares de Barcelona por Ousmane Dembele, jugador sin lugar desde la llegada de Philippe Coutinho, pero las charlas no prosperaron.

Manchester City concretó el fichaje de Daniel Arzani, mientras que Chelsea se aseguró los servicios por toda la temporada de Mateo Kovacic, mediocampista croata que se marchó del Real Madrid en busca de más minutos de juego.