Sean Dyche orgulloso por el partido hecho en Turquía

El Burnley, como pudo, logró sacar un empate en territorio turco y el entrenador Dyche recalcó el compromiso que tuvo el equipo ante la gran cantidad de bajas en este inicio de temporada.

Con la ausencia de jugadores importantes como Defour, Wood, Pope, Ward y Lowton, la tarea europea era sumamente complicada. Así lo manifestó el entrenador de los 'Clarets' en rueda de prensa, afirmando que el extraordinario trabajo defensivo del equipo sumado al notable debut de Joe Hart les permitió mantener la eliminatoria con un empate a cero. Resultado peligroso porque si bien no recibieron goles, tampoco marcaron. La concentración en el partido de vuelta debe ser aún mayor que la del jueves pasado.

"Tuvimos que armar un equipo como se pudo por lo que todo el crédito es de los jugadores"

Por otro lado, Dyche recalcó la importancia de aguantar el partido en Turquía puesto que tenían conocimiento de que el Istanbul era un equipo muy técnico, con jugadores voluntariosos y que además gozaban con un terreno de juego que ralentizaba el ritmo del partido. Algo que sin duda le cuesta a los equipos de la Premier, acostumbrados a la velocidad y vertiginosidad de sus partidos.

A pesar de que el resultado sirve porque a fin de cuentas no se perdió, el entrenador inglés fue autocrítico y mecionó que pueden jugar de una mejor manera, controlando los ritmos del partido y manteniendo la posesión. Por lo pronto, tuvieron que adaptarse a las exigencias de un partido de Europa League con jugadores en posiciones que no conocían, sin la mayoría de su público y con la falta de fogueo internacional que es apenas lógico en un equipo que no está acostumbrado a ello.

En cuanto al trabajo individual de los jugadores, el DT concluyó: "Los cuatro del fondo lo hicieron bien y Joe (Hart) apareció inesperadamente ante la lesión de Anders (Lindegaard), entonces cuando tu agregas todo eso dentro del jarro y vienes aquí, ante un equipo muy organizado, táctico y trabajador, el hecho de llegar con el arco en cero es motivo de felicidad. Te debe hacer feliz"

Por último, Dyche comentó que una vez finalizado el partido, se dirigió al grupo y les dijo que basado en el conocimiento que el cuerpo técnico tiene en referencia al fútbol europeo, ha visto que muchos equipos, más grandes que el Burnley, llegan a distintos estadios y se aseguran de conseguir un buen resultado. Y no lo hacen yendo a todo lado y dominando el partido de principio a fin porque sencillamente es sumamente complicado y peligroso. Entonces considerando todo eso, incluyendo los viajes a países con un diferente huso horario y entrenando en condiciones climáticas no usuales, Dyche les agradeció por el esfuerzo hecho y se mostró complacido con la experiencia adquirida en dicho viaje.