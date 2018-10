Un pobre Manchester United vence al Leicester en la primera batalla de la Premier League

Partido correspondiente a la primera jornada de la Premier League. El partido se ha disputado en Old Trafford, estadio con una capacidad de 75.000 espectadores.

El Manchester United afrontaba el primer partido de la temporada frente al Leicester City de Puel. El United que parecía que iba a tener muchas caras nuevas en la presente temporada, sigue con un bloque muy similar y lo que es peor, sigue dejando muchas dudas el juego del equipo a pesar de un gran inicio de los de Mourinho.

Gran comienzo del United

El Manchester United llegaba al partido con ganas de demostrar que siguen siendo uno de los equipos con los que hay que contar para ganar la Premier League. Para ello, el United comenzó con una fuerte presión que no permitía al Leicester poder generar su juego. Después de varios errores en el pase, en una jugada aislada Amartey cometió un grave error en la salida del balón, ayudándose con el brazo dentro del área y que le costó un penalti que encarrilaba el partido para los de Mourinho. El jugador encargado de lanzar el penalti fue Paul Pogba, que no perdonó con un gran disparo directo a la escuadra derecha de la portería de Schmeichel. A partir del gol, el United comenzó a encerrarse en campo propio, y esto dio una buena oportunidad al Leicester para hacerse con el control del balón y dominar de esta forma el partido.

El Leicester se hace con el control del partido

El Leicester a raíz del gol comenzó a hacerse con la posesión del balón cada vez más con el paso de los minutos. Esto provocó que figuras como la de James Maddison o la de Demarai Gray crecieran el partido. Debido a la gran cantidad de defensores que tenía el United dentro de su área, los jugadores del Leicester comenzaron a poner balones al área a través de Ricardo Pereira y Benjamin Chilwell sin mucha fortuna, pero que ponía en aprietos a la defensa del United que se mostraba muy sólida atrás con Bailly y Lindelof, o con disparos desde la frontal del área como intentaron Ndidi y Maddison. De esta forma llegó la primera opción clara del Leicester de empatar el partido, con un disparo de Maddison tras una gran maniobra dentro del área que acabó una gran parada de David de Gea que como la temporada pasada salvaba a su equipo en uno de sus peores momentos del partido para rechazar a córner. Con este dominio del Leicester y con ocasiones aisladas del United, acaba la primera mitad.

Reparto de "golpes" en la segunda mitad

En la segunda mitad, el United reaccionó y logró tener más ocasiones de peligro a pesar del todavía control del balón del Leicester. Tal es así, que las dos primeras llegadas fueron de Darmian y Alexis que no estuvieron muy acertados en sus decisiones. Pero el primer aviso serio del United no sería hasta el minuto 65, con un disparo de Juan Mata desde el borde del área, que salió rozando la cepa del poste izquierdo de la portería de Kasper Schmeichel. Con la entrada de Vardy y Lukaku se animó el partido en Old Trafford. Con el inglés llegó la primera ocasión clara del Leicester para sentenciar el partido. Vardy recuperó un balón peligroso a Luke Shaw cerca del área del United y le pone un centro maravilloso para Iheanacho que remata cerca del área pequeña, pero su remate es muy centrado y lo consigue atajar David de Gea. Por su parte, Lukaku tuvo la oportunidad de sentenciar el partido en un mano a mano con Kasper Schmeichel que el belga perdona ante un acertado Schmeichel.

El United sentencia el partido

Tras varios acercamientos del United, iba a ser el lateral inglés Luke Shaw que con una especie sombrero realizado con mucha fortuna, se queda solo delante de Schmeichel y con un disparo cruzado bate al portero danés. Con este gol, el United se ponía 2-0 a 10 minutos del final del partido. A pesar de ello, el Leicester siguió creando ocasiones claras a través de Vardy y Ricardo Pereira pero no están acertados para poner en problemas a David de Gea. Al final, después de tanta insistencia Vardy marca con fortuna el 2-1 con el que concluiría el partido.