Pochettino: "Estoy muy satisfecho de mantener a todos mis jugadores"

El Tottenham comienza su andadura en esta temporada de la Premier League frente al Newcastle de Rafa Benítez. El Tottenham que ha sido el único equipo que no se ha movido en este mercado de verano, visita St James Park, estadio en el que logró una gran victoria la temporada pasada por 0-2. Sin embargo, en las primeras jornadas todo puede pasar en la Premier League por lo que el equipo de Mauricio Pochettino tendrá que estar preparado si quiere llevarse la victoria de un estadio tan complicado como St James Park.

Sobre el equipo ha hablado su entrenador Mauricio Pochettino, que ha dicho esto sobre sus jugadores: "Necesitamos evaluar el estado de los jugadores durante los entrenamientos y luego decidiremos. Será difícil elegir que jugadores van a jugar en el once inicial, ya que algunos jugadores estarán en el once titular, algunos en el banquillo y otros estarán fuera esperando su oportunidad. Todo esto dependerá del estado físico de cada uno de nuestros jugadores."

Pochettino también se mostró conforme con su plantilla a pesar de no llegar nuevos refuerzos y lo explicó diciendo que "me complace mantener a todo el equipo unido. Hay muchos rumores durante el verano sobre los jugadores y creo que el club hizo un gran esfuerzo para tratar de extender los contratos de jugadores muy importantes como Harry Kane. Él es un ejemplo, pero también hay muchos jugadores que han seguido su camino."

A esto Pochettino añadió que: "Ahora tenemos jugadores experimentados que compitieron a un alto nivel en la Copa del Mundo, tal es así que nuestro portero Hugo Lloris capitán de la selección francesa fue quien levantó el título. Este es un ejemplo del gran nivel que tiene el equipo y cada vez irá a más."

Por último, sobre el tema del mercado de fichajes Pochettino reiteró que "no estoy preocupado, no estoy triste, es más estoy feliz. Mantener a nuestros mejores jugadores era nuestro objetivo y lo hemos conseguido. Si no puedes fichar a un jugador que pueda mejorar tu equipo, lo más importante es asegurarte de no perder a tus mejores jugadores y creo que el club hizo un gran esfuerzo para conseguirlo."

A todo esto el entrenador argentino agregó que: "El mercado estaba revolucionado debido a la Copa del Mundo. Por ello, ante la dificultad de lograr la contratación de jugadores que mejoren lo que tenemos, lo realmente importante es mantener lo que ya tenemos. Si queremos ganar, hacer que el club y nuestros aficionados se sientan orgullosos, debemos estar unidos y a partir de esta base los resultados acabarán llegando."