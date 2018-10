Emery: “Carl Jenkinson, David Ospina y Joel Campbell son los tres jugadores con posibilidades de irse”

Se acabó la espera, llega el debut de Unai Emery en el Emirates Stadium al frente del Arsenal. Se pone punto y final de manera definitiva a la etapa de Arsène Wenger dando comienzo a la del técnico de Hondarribia a los mandos de la nave gunner. Y todo esto ante uno de los peores rivales posibles, un Manchester City que salta a la escena como vigente campeón de la Premier League y que se posiciona, además, como el gran favorito para volver a hacerse con el trono. En su primera comparecencia de prensa previa a un partido liguero, Emery dejó bastantes titulares en lo referente al conjunto, al mercado de fichajes, sobre todo en lo que tiene que ver con las salidas, y con el desempeño del equipo.

"Terminan cansados, pero con una sonrisa en sus caras. Para mí, ese es el mejor mensaje"

Comenzado, precisamente, por este último punto, el vasco fue claro al contestar sobre lo que quiere ver de su equipo el próximo domingo: “Estamos trabajando para mejorar en cada partido y en cada sesión de entrenamiento. Tenemos que mostrar en el campo una actuación a gran nivel, y exigirnos lo mejor táctica e individualmente. Por eso quiero que los aficionados estén con nosotros, ayudarnos juntos para que los jugadores muestren su mejor nivel”. Con el deseo de “comenzar bien, mostrar la calidad y el trabajo de este mes”, Emery se muestra rotundo sobre lo que espera de su rendimiento en liga: “Mi mensaje es claro, pensar en cada partido. Disfrutar todos los partidos. Todos los días veo a mis jugadores y sonríen después del entrenamiento. Terminan cansados, pero con una sonrisa en sus caras. Para mí, ese es el mejor mensaje”.

Otro de los puntos candentes de este duelo es el que tiene que ver con su enfrentamiento con Pep Guardiola, otro técnico que migró a la Premier League previo paso por una liga española en la que coincidió con él. El técnico gunner no dudó a la hora de ensalzar el curriculum del catalán, asumiendo que es mejor que él: “Tengo 46 años y él tiene 47. Su carrera como jugador es más amplia que la mía y su carrera como entrenador también es más grande que la mía. Empezamos en el mismo momento, pero sus estadísticas y datos son mejores. Me gusta jugar contra él porque es exigente en su preparación”.

En lo que tiene que ver con las lesiones, Unai Emery, además de citar las ausencias de Laurent Koscielny y Sead Kolasinac, lesionados de larga duración, también actualizó el estado de Monreal y Welbeck: “Nacho Monreal ha comenzado a entrenar con el equipo. Welbeck ha llegado esta semana, pero el domingo es demasiado pronto para comenzar a jugar con él. Los otros jugadores están bien”. Precisamente, las bajas del bosnio y el español debilitan un lateral izquierdo que parece va a ocupar Ainsley Maitland-Niles: “Él es el jugador que comenzó el último partido ante el Lazio. Queremos darle confianza y la posibilidad de jugar”.

En otro orden de temas, aunque relacionado con uno de los jugadores del punto anterior, Unai Emery valoró el mercado de fichajes, sobre todo en lo que a las salidas respecta. Sorprendentemente, Danny Welbeck no parece estar en esa lista de descartados, un catálogo en el que sí aparecen Carl Jenkinson, David Ospina y Joel Campbell: “Hemos tenido una reunión con algunos jugadores para valorar todas las posibilidades de llegadas o salidas. De momento solo están esos jugadores. El resto están con nosotros y vamos a trabajar con todos antes de este partido”. El que al final parece no va a abandonar la nave gunner es un Aaron Ramsey, que está muy cerca de renovar, aunque el técnico del Arsenal no se introduce en el tema: “Ese no es mi trabajo. Para mí es muy importante que se quede con nosotros. Su experiencia en el Arsenal y en la Premier League es muy importante”.

Un Aaron Ramsey que aparece, además, en la lista de capitanes que ha desvelado el técnico de Hondarribia. Por orden, el nuevo entrenador del conjunto londinense ha citado a “Laurent Koscielny, Petr Cech, Aaron Ramsey, Mesut Özil y Granit Xhaka”, de los cuales ha citado “su capacidad para mostrar liderazgo”. Con esto finalizó una rueda de prensa que generaba expectación por la disposición del nuevo técnico al frente del conjunto.