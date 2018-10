Previa Arsenal-Manchester City: el campeón inicia la defensa de su corona

El campeón de la Premier League iniciará la defensa de su título en el Emirates Stadium frente al Arsenal. El Manchester City jugará su primer partido en un campo realmente complicado y ante un rival de mucho prestigio, además, será el debut de Unai Emery en el banquillo gunner. Los de Guardiola arrancan una nueva campaña con el objetivo de volver a dominar por completo en Inglaterra y batir con claridad a todos sus rivales.

Emery debuta en el Emirates

Tras casi dos décadas en el banquillo del Arsenal, Wenger dijo adiós al equipo londinense y dejó paso a Unai Emery. El entrenador de Hondarribia cogió las riendas del Arsenal tras una mala etapa en el PSG donde no pudo lograr pasar de octavos de final en la Champions League en ninguna de las dos temporadas en las que estuvo. Unai debutará en la Premier y tendrá un debut muy complicado, ante el vigente campeón y el campeón del primer título oficial de la temporada, el Manchester City. Esta será la primera prueba de fuego para el nuevo entrenador del Arsenal, un partido complicado y en casa, una derrota podría comenzar a despertar alguna duda y una victoria llenaría de alegría a todos los aficionados del Emirates Stadium.

Este partido podría ser el primero alguno de los nuevos fichajes del equipo, realizados en este mercado de verano. Leno, Sokratis, Guendouzi, Torreira y Lichtsteiner podrían arrancar su andadura de forma oficial en el conjunto gunner en este primer partido muy exigente. Sokratis es el jugador que tiene todas las papeletas para debutar y además como titular en este encuentro ya que Koscielny será baja. El Arsenal inicia un nuevo proyecto con un nuevo entrenador en el que tratarán de finalizar de nuevo entre los cuatro primeros tras dos años en donde se han tenido que conformar con ser quinto y sexto respectivamente.

El City con confianza tras ganar su primer título

El Manchester City comenzó muy bien esta nueva temporada ganando la Community Shield por primera vez desde la temporada 2012. Los de Guardiola se impusieron por 0-2 con dos tantos de Agüero, uno en la primera mitad y otro a falta de media hora para acabar el encuentro. El vigente campeón de la Premier League ha iniciado esta temporada de la misma forma que acabó la pasada, arrollando a sus rivales. El City la temporada pasada además de ganar la Premier, se convirtió en el primer equipo en toda historia en lograr alcanzar los 100 puntos. Sin duda el objetivo de los de Guardiola será hacer de nuevo una liga de ensueño y retener con éxito su título.

Tras no haber disputado el primer partido oficial de la temporada en la Community Shield, jugadores como De Bruyne o David Silva podrían volver a la titularidad en este primer partido de la Premier. Guardiola también podría apostar por su pareja habitual de centrales del tramo final de la temporada pasada, Otamendi y Laporte, lo que relegaría a un Stones que fue titular en la Community Shield al banquillo. Tras un gran debut con el equipo todo indica a que Mahrez volverá a ser titular en este partido, el argelino buscará su primer gol con su nueva camiseta en un estadio en el que ya marcó en su pasado con el Leicester.

Antecedentes

El Manchester City históricamente no ha logrado grandes resultados en el Emirates Stadium, los citizens tan solo ha sido capaces de ganar dos veces en las 21 visitas que han hecho a ese estadio. Eso sí, la temporada pasada lograron una victoria clara y contundente por 0-3. En los dos años de Guardiola no han perdido en este estadio, el primer año fue un empate a dos y el año pasado el ya mencionado 0-3. El entrenador español buscará mantener su buena racha en este estadio y volver a llevarse una victoria como ya hiciese con el Bayern de Múnich y con el Manchester City. El Arsenal, por otro lado, ha sido capaz de ganar al City 12 veces en su estadio, más de la mitad de las ocasiones, aunque en estos últimos tres años los antecedentes no les están ayudando mucho.

Árbitro

Michael Oliver será el encargado de dirigir el primer partido de esta nueva Premier League tanto del Arsenal como del Manchester City. El tan famoso árbitro del partido vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus iniciará su duodécima temporada como oficial con un partido de alto nivel en el que tratará de no ser protagonista. A Oliver le acompañarán como asistentes Simon Bennett y Stuart Burt. El cuarto árbitro será Andre Marriner, el hombre que pitó el primer partido de esta temporada entre el Manchester United y el Leicester City.